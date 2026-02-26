2025台灣醫療科技展登場 智慧科技再造醫療現場

【撰文／陳怡如】

讓步態凍結的巴金森氏症患者，再次踏出穩定步伐的穿戴裝置；一照就能精準下刀、下針的神祕光線；置入錨釘裡監測肌腱張力，幫助復健的微小模組，這些醫護與病患的好幫手，在「2025臺灣醫療科技展」都看得到。工研院結合AI、感測與臨床需求，正將臺灣醫療科技從實驗室推向醫療現場。

根據統計，2024年臺灣生醫產業營業額已達到7,754億元，醫療器材產業就貢獻了2,100億產值，其中數位醫材每年成長逾10%，顯示科技已融入醫療，同時增益臺灣資通訊與生醫產業規模。

12月登場的「2025台灣醫療科技展」中，工研院展出多項智慧醫療技術及產業化成果，包括「巴金森氏症穿戴數位醫療裝置」、整合內視鏡與OCT的「鼻腔內光學同調斷層掃描系統」、結合錨釘與感測模組的「張力監測智慧植入物」、光照體表即顯影的「循環系統體表顯影儀」、以及針對廣泛性焦慮症所開發的數位治療工具，提升臺灣醫療產業韌性與創新動能。

穿脫方便的電刺激裝置 助巴金森氏症患者重拾步伐

巴金森氏症是常見的神經退化性疾病，超過一半患者伴隨步態障礙問題，但現行藥物難以提供長期且穩定的改善效果，影響患者的行走能力與生活品質，甚至還會發生雙腳突然黏在地上，動彈不得的「步態凍結」症狀。為使患者重拾穩定步態，工研院研發的「巴金森氏症穿戴數位醫療裝置」，透過便捷的腿部電刺激穿戴式裝置改善「凍步」現象。

裝置瞄準行走時交替用力的大腿前肌和後肌，患者只需將裝置穿戴於大腿中段處，便會啟動智慧感測與電波反饋。首先，多通道感測技術能即時蒐集腿部的肌肉收縮、步伐與關節角度等數據；接著由內建系統分析，判斷步伐停滯或神經刺激異常；最後裝置晶片根據分析結果，自動輸出適當強度與頻率的電刺激訊號，誘發患者腿部動作啟動，彷彿有一雙看不見的「隱形手」輔助，協助患者順利邁開步伐。

值得一提的是，相較於現行僅能輸出固定電壓的競品，該技術獨創智慧雙迴路即時反饋晶片，可動態反映並即時、精準調整電刺激強度，且具有低功耗優勢，經測試可連續使用超過6小時，步態改善效果提升約20%。

此外，裝置特別採用可拉伸導電紡織材質，輕盈舒適利於長時穿戴，並自動記錄長期動作數據，協助醫師調整藥物與治療方案，實現個人化精準照護。目前這項技術已與臺大醫院展開臨床合作，未來可延伸應用於肌少症、退化性關節炎、復健輔具及智慧運動訓練等領域，開創數位醫療新可能。

「巴金森氏症穿戴數位醫療裝置」透過便捷的腿部電刺激穿戴式裝置改善「凍步」現象。

整合內視鏡與OCT 一窺高解析鼻腔斷層影像

早期巴金森氏症和阿茲海默患者，因嗅覺受器開始萎縮，普遍有嗅覺異常問題，若能早期發現，就能把握黃金治療期。此外，鼻竇炎或過敏性鼻炎患者，初期在嗅覺黏膜與呼吸黏膜也會發生異常，因此鼻腔黏膜的檢查有其重要性。

然而嗅覺異常，臨床上多只能以嗅覺試管、氣味卡及嗅覺量表等進行主觀評估診斷，缺乏客觀影像依據；現行鼻腔內視鏡也只能觀察到黏膜表面，無法看透內部組織，辨識嗅覺與呼吸黏膜異常。以近紅外光為光源的光學同調斷層掃描（OCT），可取得高解析度的組織橫截面影像，近十年醫療影像中成長最快的光學診斷技術之一，在眼科應用上已經是市場成熟技術。

工研院「鼻腔內光學同調斷層掃描系統」，結合內視鏡與OCT影像技術，研發外徑僅0.8 mm的超細軟式探頭，由鼻咽內視鏡引導輕鬆進入上鼻甲部位，再透過OCT即時呈現表皮組織的細微結構斷層影像，輔助醫師客觀診斷，並縮短臨床決策時間。

根據統計，2023年全球數位嗅覺市場約10.95億美元，2030年將增加至21.73億美元，年均複合增長率達10.4%，預期未來診斷需求將大幅激增，亟需新的治療工具；這項技術也能幫助建立鼻腔OCT影像數據庫，奠定未來AI診斷與智慧醫療基礎。目前這套系統已於臺大醫院進行臨床試驗，為鼻科診療帶來嶄新助力。

「鼻腔內光學同調斷層掃描系統」結合內視鏡與OCT影像技術，輔助醫師客觀診斷，並縮短臨床決策時間。

錨釘裡的微型化感測模組 智慧監測肌腱張力

肩關節是人體活動度最大的關節，也是最容易發生損傷的關節之一。負責肩部旋轉、外展、上舉功能及維持肩關節穩定的肩袖旋轉肌，常因長久使用或運動過度導致磨損。若發生較大的撕裂傷併發嚴重疼痛，便須以手術植入縫線錨釘，利用縫線將撕裂肌腱重新拉回固定，讓肌腱重新附著於骨骼進行修復。

如此做法需在正確時機實施復健運動，以避免術後休養期間發生組織沾黏。過去醫師多以經驗判斷病患術後復原情形，再著手規劃復建，但何時才是正確時機？一切只能仰賴醫師經驗。瞄準市場空缺，工研院研發的「張力監測智慧植入物」，將感測與通訊模組微型化後，於錨釘中放入承力結構、感測元電路、NFC無源／無線詢答器模組等元件，兼具固定與偵測肌腱張力的功能，讓肌腱復原狀況「看」得到。

裝置以獨特類彈簧的感測結構設計，當病患活動肩膀時，可精準量測肌腱張力變化，再透過無線方式回傳感測數據，以量化資訊協助醫師即時掌握肌腱收縮與回彈力數值，確實掌握可恢復活動的時機，實現術後復原監測與個人化復健追蹤，提升臨床治療的安全性與精準度。

這項技術藉由連結植入醫材與數位監控，可帶動通訊與感測廠商投入植入式晶片開發，並促進醫材與資通訊技術整合，形成智慧醫療器材生態系。未來也可延伸應用在其他骨科疾病領域，協助廠商研發新興骨科智慧植入物產品。

「張力監測智慧植入物」於錨釘中放入承力結構、感測元電路等元件，兼具固定與偵測肌腱張力的功能，讓肌腱復原狀況「看」得到。

護理人員下針好幫手 體表顯影儀一照血管即現形

小孩、長者或身型肥胖等血管不明顯的病患，在打針時找不到血管，是許多護理人員的痛點。目前臨床教學缺乏靜脈注射訓練的輔助儀器，新手醫護不易一針到位，工研院開發「循環系統體表顯影儀」，以國內首創的光學共軸技術，只要一照手臂，血管影像立刻清晰投影在患者皮膚上，方便醫護人員直覺看到下針位置，再也不怕找不到血管。

這項神奇技術的原理是，透過發射紅外光至手臂，血液裡血紅素帶氧量越多，吸收的紅外光也越多，將訊號回傳後，系統可即時運算追蹤血管形狀與位置，再透過精準疊合攝影機與投影儀的光學軸，將血管影像投影出來。相較類似技術僅單一顏色投影，工研院已率先進階到多色擬真模式，如同真實血管在皮下流動的狀況，血管顯影更清晰明確，該技術已成功技轉廠商。

這項顯影技術也能應用於腫瘤手術中，外科手術常需注射螢光顯影劑（ICG），利用腫瘤細胞因代謝異常，導致ICG滯留，呈現高螢光訊號，方便醫師精準辨識腫瘤周邊的前哨站淋巴結位置。

但螢光影像僅能於螢幕顯示，醫師需不斷來回於螢幕和病患本體之間切換視角，無法直觀確認淋巴結位置。工研院運用體表顯影儀的紅外線波長能量變化，可直接將ICG螢光反應，清晰投射於病患體表，讓醫生的手術視野與病灶視野一致，手術中不必轉頭看顯示器，而能專注於患者身上，提升手術精準度，最大程度降低出血並縮短患者恢復時間。

「循環系統體表顯影儀」只要一照手臂，血管影像立刻清晰投影在患者皮膚上。

刺激迷走神經 舒緩現代文明病廣泛性焦慮症

現代人生活壓力大，不少人常對日常事件和人際關係出現過度焦慮或擔心狀況，經常處在高度緊張中，甚至出現心悸、顫抖、盜汗、頭痛等生理性反應，小心可能是罹患了「廣泛性焦慮症」。

目前治療廣泛性焦慮症主要有兩種方式，一是靠傳統藥物，但長期服用可能出現抗藥性，導致劑量加重、副作用增多；二是尋求心理治療，但臺灣心理醫生數量不足，部分患者對心理疾病也難以啟齒，治療過程存在空窗期，導致療效下降。

工研院則提供了第三種輔助治療路徑，瞄準掌控情緒調解及壓力反應、並與副交感神經系統密切相關的「迷走神經」，開發非侵入式的耳部電刺激數位裝置，首創生理訊號即時監測與回饋，透過量化心率變異（HRV）、皮膚電反應等多模態生理訊號，判讀壓力指標，當發現壓力指數上升時，便經由裝置給電刺激迷走神經，達到舒緩焦慮並促進情緒放鬆；同時依據生理數據，運用AI自動調控刺激頻率與強度，提升治療成效。穿戴裝置從外觀看來有如配戴耳機，不易引起側目，提升患者使用意願。

團隊同時也打造專屬APP，整合壓力評估、刺激參數控制及雲端數據，支援長期紀錄數據、療效追蹤，協助醫生調整治療方案，可用於遠距醫療、智慧健康管理，提升精神健康照護的可及性與便利性。除了廣泛性焦慮症，這項技術未來也能延伸應用於壓力性憂鬱症、恐慌症、因慢性壓力導致的自律神經失調等症狀，提供更安全且個人化的全新治療選擇。