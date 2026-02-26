AI走入醫療核心 從數據到臨床AI重構醫療價值鏈

【撰文／陳德怡、王珮華】

智慧醫療需建立於大量、可信且具臨床代表性的數據上，而龐大醫療數據往往涉及病患隱私與醫院資安議題。「全球智慧醫療高峰會」中，來自國際藥廠、創投與醫療體系的業界領袖專家，從數據、醫院、技術到「以人為本」的觀點切入，探討如何運用AI重塑醫療價值鏈，進而普惠大眾。

AI 應用於醫療臨床備受期待，但若無法跨越醫療價值鏈中的一連串關卡，再強的模型，也難以真正改變醫療。。「全球智慧醫療高峰會」中，來自知名藥廠、醫學大學，以及創投領域的專家學者，分別從數據共用、醫療系統、技術演進到人本價值4個層次勾勒出AI從「可行」走向「可持續」的智慧醫療轉型路徑。

聯邦式隱私保護資料架構：打破「資料牆」

「智慧醫療的發展源自於數據，資料牆阻礙了發展！」賽諾菲全球數位醫療副總裁Jared Josleyn指出，當前智慧醫療仰賴大量數據，但過去以集中式資料整合為主的運作模式，正快速遭遇瓶頸。，其系於公共資料被用盡、資料法規日益嚴格、高品質資料誘因不足與競爭關係被封鎖在各自的孤島中，使資料流通日益困難。此外醫療領域「保護優於生產」的主流思維，機構往往因囤積而非共用數據獲得回報，進一步加劇資料孤立的結構性問題。

他主張，智慧醫療必須轉向由多方共同共同參與的聯邦式資料基礎架構，在隱私保護前提下創造AI價值，讓不同利害關係人均可受益。他以Project Saturn為例，說明如何透過可信任執行環境（TEE）在各地設立聯合資料節點，形成國際分析網路，讓資料不流入單一中央資料庫，卻能共享模型訓練成果與醫療洞見，建立一個垂直聯邦學習與隱私保護並行的新模型。

泰國智慧醫院：以病人為中心的醫療轉型

泰國瑪希敦大學副校長Cherdchai Nopmanee-jumruslers則從國家醫療體系切入，說明泰國99%公民享有全民健保，但此體系成本占GDP約5%，且在高齡化、慢性病負擔、醫療人力短缺等壓力下，10年後醫療成本恐將增加3倍。面對此一挑戰，泰國推動AI智慧醫院因應挑戰，結合物聯網、大數據、區塊鏈與遠距醫療，從被動治療轉為以人與環境為中心的主動健康照護。

Nopmaneejumruslers指出智慧醫療的三大支柱：首先是AI提升臨床品質，實現更即時、個人化且安全的診斷治療；第二，透過自動化提升營運效率，減輕醫護人員的行政負擔；第三，善用數位控制與遠端存取，改善病患及醫護體驗，提升員工福祉。

具體案例如運用區塊鏈與NFC技術，讓病患自主掌控電子病歷（EHR）；搭載AI眼鏡與即時串流的智慧急救服務（EMS），可使心肌梗塞存活率由14%提升至35%；而電腦斷層診斷、庫存預測等，透過AI輔助都能有更好的效果。

泰國瑪希敦大學副校長 Cherdchai Nopmaneejumruslers

封閉迴路自動化：決策到執行由AI接手

波士頓生醫新創加速器SmartLabs創辦人Dr. Seth Taylor重塑醫療工作流程。他預期未來10到15年內，醫療將從「真人領導、AI協助」邁向「高度自動化甚至封閉迴路」的系統。

理想狀況下，AI在手術或藥物研發等領域可以獨立完成整個流程，只在必要時由人類監督或介入，但要達到此目標，必須克服技術、組織與倫理上的挑戰。他以近期獲注資的新創公司Lila Sciences為例，該公司打造全自動化的AI研究基礎設施，以機器人執行完整實驗循環，並蒐集實驗過程中的資料，讓成功與失敗的實驗結果都能回饋至後續迭代，加快研究進度。

儘管願景描繪了AI在醫療中的長期潛力，但現階段，市場資金仍以風險可控的行政應用為主要投資。在規模近4.9兆美元的美國醫療市場中，多數成功的AI新創聚焦於文件處理、帳務與照護流程管理；相較之下，臨床照護的AI應用成長較慢，主要是需通過美國食品藥物管理局（FDA）核准，並深度整合至醫師的實際工作流程。

波士頓生醫新創加速器SmartLabs創辦人 Dr. Seth Taylor

以醫師與患者為核心：AI素養與普及性

臺北醫學大學癌症生物學與藥物研發研究所講座教授閻雲把焦點拉回「科技使用者」的身上，他認為AI真正的影響力端賴其是否能同時服務醫護與病患。他舉美國醫療現場為例，許多醫師反映，追趕、適應快速變化的數位AI工具讓他們疲憊不堪，即使這些工具的目標是在減輕醫療紀錄的負擔。

另一方面，數位工具產生的大量醫療數據，也產生資訊混亂的問題。例如，醫師端思考的是影像與病理資料，而病患端關注的是穿戴裝置、體重、血壓、情緒與藥物副作用。「因此，原始資料必須轉換為結構化資訊，才能做出決策，此外，AI素養也至關重要，向AI提問的品質與使用者專業程度會直接影響 AI 回應的結果。」

「放射科是目前醫療AI最成熟的領域，」閻雲表示，相關工具已能支援完整的影像診療流程，包括預約安排、掃描、影像判讀、報告撰寫、後續追蹤、治療反應評估、醫療建議與溝通。

臺北醫學大學衍生新創公司DeepRad.AI就是一個AI驅動的肺結節和冠狀動脈鈣化風險篩檢平台，可30秒內偵測與追蹤心肺病灶，並比對不同 CT 掃描參數間的差異，使腫瘤測量在長期追蹤中保持一致。然而，這類工具大多集中在大型醫學中心，因此他呼籲開發可負擔、模組化的AI工具，推展至基層診所，以利早期發現與預防照護。

「AI是不是醫療服務的應許之地？前提是病患要能掌握自己的資料，並真正參與AI驅動的醫療創新。」閻雲做出結論。

臺北醫學大學癌症生物學與藥物研發研究所講座教授 閻雲

當 AI 走進醫療核心，真正的考驗在於能否建立一個兼顧信任、參與與公平的醫療體系；智慧醫療的未來，也將取決於科技創新是否能轉化為全民共享的健康價值。