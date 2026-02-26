AI驅動的新世代醫療 實踐效率、平權與永續的智慧醫療

【撰文／陳德怡、王珮華】

AI科技進展飛快，智慧醫療將從概念走向臨床。去年底登場的「全球智慧醫療高峰會」，集結多位醫療監管機關、醫材業者與臺灣醫療機構的國際級重量講者，分享AI增進監管效率、病患福祉及精準醫療的實例，勾勒在數位智慧驅動下的新世代醫療藍圖。

高齡化時代急劇增加的醫療需求，對既有醫療系統造成沉重負擔；AI科技的加持，卻也為疾病治療、健康照護帶來新的契機。

工研院於2025年12月舉辦「全球智慧醫療高峰會」，邀請包括美國食品藥物管理局（FDA）前局長Stephen Hahn、美國伊利諾大學醫院執行長Mark Rosenblatt、美敦力（Medtronic）全球人工智慧長Rodolphe Katra、臺大醫院院長余忠仁等醫界領袖專家，針對AI驅動的新世代醫療進行研討，剖析AI如何推動醫療革新，實現效率、平權與永續。

AI融入醫療生態 展現效率突破

「AI與生物科技可加速醫療創新，」Stephen Hahn以新冠疫苗為例，自2020年1月SARS-CoV-2病毒完成基因定序，僅11個月疫苗即獲美國FDA緊急使用授權，最終完成全球數十億人接種，全靠政府、學界與產業緊密合作，而AI應用在癌症照護、臨床決策與監管業務上，都能帶來突破。

Hahn舉例，生醫新創Harbinger Health應用AI，從血液中偵測癌症微量訊號，將癌症由晚期診斷，轉為低成本的早期篩檢；臨床決策支援平台VieCure運用AI決策引擎，整合病史、治療指引與給付規則，生成符合保險給付的治療建議，在不增加醫師負擔下，使精準治療指引遵循率由20%提升至80%；Catalytic Data Science以AI整合監管機構的數百億份文件，讓藥品申請時程從6個月縮短至3週，「儘早淘汰失敗」幫助資源做更好配置。

儘管生成式AI展現強大潛力，但當中的偏誤、幻覺與安全疑慮，讓美國醫院仍持審慎態度。「AI不會取代真人醫師，而是融入醫療生態，至於最後成效仍取決於人、團隊與領導力，」Hahn肯定表示。

Mark Rosenblatt從公平角度切入，認為AI的研發與部署須以促進健康平權為目標。他以芝加哥為例，相距僅10英里的不同社區，平均壽命可能相差30年，原因涵蓋經濟、社會與環境等因素。他表示，學術醫療中心如伊利諾大學健康中心（UI Health），結合臨床照護、研究、教育與安全網服務，是實現健康平權的重要平台。

「AI的出現被視為是一種『量子躍進』，」Rosenblatt提醒，若沒有多元且具代表性的資料，很有可能造成嚴重偏誤。以糖尿病視網膜病變篩檢為例，初期深度學習模型多基於淺色皮膚影像，導致非洲裔患者診斷準確率低落；後續融入全球多樣資料集再訓練後，各族裔表現均顯著改善。

為實踐「AI普惠醫療」，Rosenblatt提出四大關鍵：擴大弱勢疾病數據涵蓋、弭平硬體設備落差、消除數位鴻溝，強化隱私框架以重建信任。他指出，伊利諾大學 AI.Health4All 中心正透過社區協作與教育改革，具體落實以公平為核心的 AI 醫療轉型。

AI舒緩醫護過勞 支撐醫療永續

作為全球醫材領導廠商的AI長，Rodolphe Katra聚焦AI在醫療永續扮演的角色。他引述統計數據，2035年全球恐缺1,290萬醫療專業人力；2040年醫療支出上升至20兆美元，慢性非傳染病將致84%死亡，海量資料導致7成醫師過勞，醫療永續性深受威脅。

AI的崛起，正可舒緩醫療危機。Katra指出，AI在醫療的應用並非從「決策支援」線性演進到「臨床洞見」後就取代前者，未來更可能是兩者長期並存：一方面由決策支援系統提供診斷與治療建議，另一方面也持續透過資料分析產出新的臨床洞見。隨著技術突破，手術機器人亦展現從輔助手術走向更高自主化的發展潛力。

在臨床落地方面，已有超過千項AI或機器學習醫材獲核准導入臨床使用；相較之下，許多由科技公司開發的生成式AI解決方案，雖在美國醫師執照考試（USMLE）之類的醫學推理測驗中表現亮眼，但多數尚未取得臨床使用所需的醫材許可。另有以AI為基礎的「數位分身」概念正逐步成形，目標是涵蓋病患全病程以提升照護精準度與效率，但同樣需要明確的臨床證據與治理機制來應用。

AI領航 臺大智慧醫院做區域樞紐

臺大醫院院長余忠仁分享臺灣在地實踐，視AI為智慧醫院骨幹，應對高齡化、人力荒與永續壓力，從急性照護延伸至群體健康與教育。臨床應用包括OpVerse™ 3D數位分身輔助胸外科手術，提供術前精準模擬；多款AI機器人處理器械消毒、活躍老化支援、康復訓練與門診陪伴。營運層面，AI優化預約流程、病人分流、風險分層、文件生成與互動，另以隱私導向影像分析偵測跌倒與暴力，強化安全。

延伸醫院外，AI風險引擎整合電子病歷（EMR）與穿戴裝置資料，預測慢性風險並利用應用程式推送數位健康指引並持續監測。教育方面，生成式AI助教師建案例、擬答、SOP查詢、摘要與紀錄；iSee平台結合虛擬化身與社群媒體，推多語言對話式健康教育。臺大醫院亦部署AI伺服器，安全索引內部知識，支援醫護訓練。余忠仁強調，AI數位轉型為永續基石，醫學中心應成區域樞紐，串聯社區與跨域資源，共克高齡挑戰。

從國際趨勢到臺灣實踐，在AI帶領下，智慧醫療的轉型路徑已相當清晰。而醫療的核心始終是「人」，唯有平衡創新與監管，才能建構出更具韌性、效率、有溫度的新世代醫療。