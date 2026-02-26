科技賦能健康福祉 AI驅動醫療照護全面升級

【撰文／陳德怡】

面對人口老化、醫護人力缺乏、醫療支出高等挑戰，各國政府多鼓勵以科技賦能健康照護，將高速發展的AI導入醫療院所，轉型為智慧醫院。2025年出現智慧化、平台化、高價值化轉型以及醫療器材產業結構升級，預期2026年科技賦能健康照護將逐步落實，使人們獲得更全面的照護。

AI帶動百工百業，醫療照護產業也大力擁抱AI。根據Global Market Insights市場研究報告，2024年全球AI醫療照護市場規模達323.4億美元，預計到2032年將突破4,310億美元，年均複合成長率高達38.23%，進入高度成長階段。

工研院產業科技國際策略發展所產業分析師李永健分析，這股AI掀起的智慧醫療浪潮，有3股強勁驅動力：首先是醫療體系的數位轉型加速，包括電子病歷、穿戴裝置與遠距診療平台的廣泛導入，為AI模型訓練提供龐大訓練數據；其次是全球高齡化社會的來臨與慢性病管理需求大增，導致醫療系統急需更高智慧化與自動化的解決方案；第三則是醫療人力資源的短缺問題，推動智慧醫療設備介入，以提升流程效率。

核准AI醫材快速增長 影像分析占大宗

從美國食品藥物管理局（FDA）每年核准通過的AI、機器學習醫材件數，即可一窺AI醫材落地狀況。全球首例AI醫材是在1995年由美國FDA核准通過，此後20年間，每年僅有個位數的核准量；自2016年起，AI、機器學習類醫材核准量呈現指數成長，截至2025年7月，累計通過件數達1,247件，其中近8成為影像放射科，其次為心血管診斷監測應用。

臺灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）截至2025年3月止，已核准180張AI醫療器材許可證，涵蓋腦波監測裝置、血液透析AI預判系統、AI肝癌復發預測平台、5G多參數生理監視系統等，目前仍以進口醫材為主。

醫材結合算力 AI醫療的跨界結盟

根據工研院《2025全球醫療器材產業趨勢與展望》報告，全球醫材市場規模在2025年呈現5%的穩健成長，高值醫療需求，如微創、機器輔助手術，以及AI診斷分析與穿戴式生理監測滲透率，是主要動力。

面對高成長的AI醫材市場，全球主要AI技術供應商與醫療大廠均積極佈局。李永健舉例，GE Healthcare、Siemens Healthineers、Philips、Canon、美敦力（Medtronic）等傳統醫材業者，均已在影像儀器、監測設備中整合AI功能；科技大廠與平台商，如Google、微軟、NVIDIA也提供醫療AI平台與算力服務。

當中以科技與醫材大廠的合作最受矚目，如NVIDIA與美敦力共同打造醫材AI平台，將NVIDIA醫療保健和邊緣AI技術整合到美敦力GI Genius智慧內視鏡模組中，這是首宗獲得FDA批准的AI輔助大腸鏡檢查工具。

工研院於12月舉辦的「全球智慧醫療創新高峰會」，邀請多位國際生醫領域專家，分享前瞻產業觀點。其中，美敦力人工智慧長卡查（Rodolphe Katra）指出，AI可以進入健康照護旅程的每一個階段：包括預防監測、診斷分流、影像判讀、治療規劃與執行、復原與成效追蹤。當中的核心概念，就是整合物理機制與統計資料，打造病患的數位分身（Digital Twin），用來預測疾病預後、治療反應、療法最佳化以及長期健康結果。

「AI是這場健康產業革命的核心引擎，」卡查說，它將醫療從過去的產出與效率導向，轉向更重視高度個人化與生命品質的「健康照護5.0」。

AI解決繁瑣行政流程 醫護有感

儘管現階段AI醫材以影像分析工具為主，但對第一線醫護人員而言，智慧醫療最有感的改變，往往源自於解決繁瑣的行政流程。「新興的生成式AI可以用於醫療文本生成或影像合成，例如協助撰寫醫學報告、電子病歷摘要，或生成醫學影像增強訓練資料，有助提升診斷效率，」李永健說。

「全球智慧醫療創新高峰會」中，來自伊利諾大學醫院暨診所執行長羅森布雷特（Mark Rosenblatt）就很看好AI應用於醫療空間進行環境音收音（Ambient Listening），此技術可協助生成逐字稿及診療紀錄，減少醫師打字的精力與時間，轉而提供病患更好的照顧。

以美國為例，「Ambient Notes」是一款幫助醫師撰寫看診記錄的生成式AI工具。一份針對美國醫療機構所做的調查顯示，43家受訪機構全數導入此工具，且過半機構認為在文書處理的成效很高。工研院產科國際所產業分析師陳建佑認為，AI的下一步將從「生成式AI」轉向「AI代理人」，進而發展為「代理式AI」，從「執行任務」邁向「自主協作與決策」。

陳建佑也提到，美國Innovaccer公司最新推出的AI代理人平台，能即時與電子病歷整合，協助臨床醫師、個管師、與行政人員，將繁瑣流程自動化，包括預約排程、轉介管理、事前授權、病患建檔與文件審核等。

AI加速研發流程 唯臨床落地挑戰仍多

不止醫材，生醫研發端也將受惠AI大步向前。波士頓生醫新創加速器SmartLabs創辦人泰勒博士（Dr. Seth Taylor）認為，從醫療照護、醫療器材到藥物開發，各個子領域都可利用AI加速「從概念到臨床前驗證」的研發流程。他以AI 驅動的全自動化實驗室為例，認為在人機協作與高度自動化的持續進化，這套模式最終將會進入醫院與臨床環境，深切影響未來醫療實務的運作模式。

儘管市場前景看好，AI醫療的臨床落地仍面臨六大挑戰。李永健表示，監管方面，現有醫材法規框架與AI軟體的適配性仍待優化，尤其是動態學習與持續更新機制的規範；隱私安全方面，AI模型訓練需要大量患者數據，但去識別化技術與資料掌控權議題複雜。

臨床信任度偏低，深度學習的「黑盒」特性使醫護人員難以理解AI決策邏輯，加上臨床驗證資料不足與系統整合成本，影響廣泛採用；具備醫學與AI雙重專長的跨界人才稀缺；演算法公平性議題待解，若訓練資料存在族群或品質偏差，模型可能會對少數族群表現不佳。最後，醫院資金壓力與醫護人員初期的學習負擔，也限制了導入速度。

對於尋求國際市場的業者而言，監管議題特別關鍵。羅森布雷特認為，各國本來在藥品與醫材審查上就存在巨大差異，要讓藥物、設備或AI技術跨國取得核准，且找到統一監管方式及標準本來就困難。目前AI監管尚在萌芽階段，傳統針對藥物與器材的監管邏輯未必適用，不過這反而是各國攜手重新設計AI 評估標準的契機。

AI醫療的下一關：信任、驗證與長期治理

因應AI醫療照護的落地挑戰，李永健分析，未來技術發展的四大核心支柱包括：安全可信賴的動態學習機制，例如可隨法規自動調整學習的AI；可解釋且公平無偏見的演算法設計；與真實世界證據（Real-world Evidence；RWE）深度結合的驗證策略；以及與法規並進的監理科技（RegTech for AI），使得AI朝向更具可解釋性、可持續更新和安全的方向發展。

「未來，技術與臨床的結合將更加緊密，醫療AI系統需要與醫院IT系統無縫整合，成為醫療團隊日常工作的一部分，」李永健認為，AI智慧醫療也將從單一任務工具，進化為全病程管理與臨床決策支援平台。「AI醫療若能妥善解決資料、監管與人才的挑戰，AI才會真正成為提升全球健康照護效率與品質的關鍵動力。」

從製造基地到創新中心 臺灣醫材發展機會

在這場AI帶動的醫材產業的全面升級中，臺灣醫材產業2024年產值達新臺幣1,535億元，年增4.4%，呈現穩健轉型。工研院產科國際所產業分析師王嚴璋說明，隱形眼鏡、人工關節、骨材等輔助與彌補類醫材占比最高，達28%；其他類耗材占24%，手術與治療設備占約22%，成長主力來自出口主力產品疫後恢復成長動能。

從進出口結構則更清晰揭示出醫材升級方向。王嚴璋指出，進口的1,064億元主要來自美、中、日、德，其中，德國高階影像設備進口成長超過4成，凸顯臺灣在影像診斷領域的缺口；出口855億元以隱形眼鏡、微創手術器械與骨科植入物為主，其中，歐美品牌代工轉單及自動化製程導入，提升了臺灣中高值醫材競爭力。

他建議，臺灣醫材產業未來發展機會有三：第一，數據資產的層次化開發：掌握「多數據」（大量資料）、「罕數據」（高品質稀有資料）、「解數據」（獨特分析視角）、「用數據」（創新應用）四層次，打造差異化競爭力。

第二，軟硬整合與平台化：單一企業難以完成複雜醫療器材全開發鏈，透過策略聯盟、生態系串聯強化國際競爭力已成必然；第三，聚焦臨床痛點：著眼於降低醫院行政成本、減輕醫護人力負擔、提升診斷準確性與實現精準治療，才能贏得臨床採用與市場認可。

「若能在這三個方向聚焦與突破，臺灣有機會從『全球代工基地』升級為『區域創新中心』，進而參與全球醫療器材產業的重塑，」王嚴璋說。