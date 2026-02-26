從天線到衛星的下一代通訊 6G關鍵技術在臺首次全面集結

【撰文／賴宛靖】

暌違5年，全球通訊界盛事「IEEE GLOBECOM」再度來臺，6G關鍵技術首度集中亮相。從FR3頻段天線與射頻晶片微型化、基地台結合感測的電子圍籬應用，到RIS智慧反射板與衛星直連的非地面網路（NTN）通訊。臺灣以自主研發實力，完整展現6G從核心元件、系統整合到場域驗證的布局。

「IEEE GLOBECOM 2025」，是IEEE通訊學會的旗艦年會之一，也是全球通訊理論、系統、網路、標準與應用最具權威的學術與產業交流平台。這次再度來臺舉辦，在經濟部支持下，工研院首次發表我國首套6G基地台天線系統，在相同天線面積下，比5G增加近5倍傳輸量，訊號更快更穩，象徵我國在6G射頻與天線整合領域已具關鍵自主研發能力。

國際研究機構Omdia預估，2035年全球6G無線網路投資規模可望上看250億美元，各國早已搶先布局並尋求跨國合作的契機。經濟部自2023年開始積極投入6G技術布局，工研院此次除首度亮相6G基地台天線與關鍵晶片外，也同步向國際展示通訊與感測融合（ISAC）、RIS智慧反射板及非地面通訊（NTN）等核心技術，展現臺灣在6G關鍵技術的研發實力。

此次會議也吸引多家國際頂尖6G研發團隊，包括歐盟SNS JU 6G實驗網旗艦計畫6G-SANDBOX、歐盟SNS JU計畫6G-SENSES、英國國家級未來通訊研究中心JOINER、英國國家級電信樞紐TITAN UK Hub、荷蘭FNS計畫，以及法國CEA-LETI代表來臺，與中華電信、聯發科技、仁寶、和碩、光寶、明泰、稜研、耀登、現觀、円通、泰雅、智宏網，工研院及資策會，深度交流國際研發合作。

6G天線陣列與射頻晶片 傳輸量增成本低

隨著通訊科技將從5G邁向6G，由於7.125至8.4 GHz的FR3頻段比5G所用的3.5 GHz能提供更大頻寬與容量，又比毫米波傳輸距離更長、覆蓋更廣，因此被視為最適合6G的「黃金頻段」。想駕馭FR3頻段，就必須連基地台的射頻前端晶片與天線陣列一起升級；在6G基地台中，射頻前端晶片的成本占比達3到6成，基地台產業成本壓力大。為了解決難題，工研院與中山大學合作，針對FR3頻段開發「四極化共構天線陣列」。

相對於5G時代，一個天線單元只能放「雙極化天線」，「四極化共構天線陣列」可放入4支天線，整體傳輸量提升近5倍，並可大幅降低成本。單元背面的「射頻前端晶片」為臺灣自製的整合式晶片，將功率放大器（PA）、低雜訊放大器（LNA）與天線開關（Switch）微縮在晶片中，並針對FR3頻段做最佳化設計，比起通用多頻段晶片，能大幅提升功率效率與整體特性；加上模組化設計延伸性強，可隨功率需求拼接成更大陣列，等同替6G提前準備了「高效又有彈性」的射頻利器。目前研發技術可同時整合192個天線單元，已取得臺灣與美國專利並順利技轉臺灣廠商。

「射頻前端晶片」為臺灣自製的整合式晶片，能大幅提升通訊功率效率與整體特性。

ISAC電子圍籬 讓基地台「長眼」變雷達

在6G發展藍圖中，通訊與感測融合（ISAC）是關鍵技術之一。工研院展示了可用於室內外的「ISAC電子圍籬」，整合Sub-6GHz、O-RAN商用基地台與毫米波雷達技術，讓原本只負責傳輸數據的基地台，利用無線電波本身的變化加上AI演算法，能推算空間裡有沒有人移動、在哪裡移動，使基地台能兼任「雷達＋守門員」。

透過量測無線訊號的通道狀態資訊（CSI），人只要在空間裡走動，身體對電波形成的通道產生改變，就會在接收端出現不同的訊號，再透過AI轉成「人體軌跡」，讓系統能偵測出人或物體的移動與軌跡，一旦有人或設備跨越，就能即時警示與紀錄，等同畫出「看不見的安全邊界」。

基地台具備感知能力後，未來將可適合應用在展場人流統計、危險區域電子圍籬、倉儲物流動線監控，甚至連逃生梯間是否有堆放雜物、是否有人久留等安管任務都能代勞；應用於戶外可監測夜間入侵、逾時停留或車輛逆向行駛；工廠、裝卸碼頭與貨櫃區等人車動線控管，降低大車與行人碰撞風險，尤其適合用於校園、車站、醫院、展覽館或遊樂場等周邊等人潮匯聚之處，可利用既有基地台掌握人流分布與移動，協助緊急疏散與動線規劃。這項技術已與光寶、法國BubbleRAN合作，在英國JOINER 5專網戶外場域實測人流偵測與警示的情境，只要透過軟體升級既有基地台，即可具備感知功能。隨著毫米波應用普及，頻寬增加也會提升解析度，視覺效果將更接近攝影機，可支援「去識別化」功能，提升辨識力同時保障隱私。

RIS智慧反射板 延伸訊號減少盲區

無論基地台與晶片再怎麼厲害，有時候一堵牆或建築物死角就有可能讓訊號無法傳達。「可重構智慧面板」技術（Reconfigurable Intelligent Surface；RIS）可動態調控訊號，使訊號繞過障礙精確傳遞，是下一代無線通訊的關鍵解方。

工研院自主開發「雙極化低功耗CMOS晶片」，打造全球首套4096單元大規模RIS模組，具微秒級相位切換與精準波束控制。可依通訊距離與場域大小彈性拼接不同陣列，將基地台訊號反射延伸，大大減少訊號盲區。

該晶片與RIS模組高度整合，讓陣列單元更輕薄省電，低功耗也能維持高速運作與多極化反射能力。未來系統設計師可依辦公室、車站到戶外空間等不同大小的場域與情境，彈性配置陣列規模與部署，精準補足訊號死角、延伸覆蓋範圍。

這項技術與國內網通大廠円通、稜研、明基材攜手，參與歐盟6G-SANDBOX計畫，並赴西班牙6G實驗場域進行實地測試，獲選為2025歐盟6G計畫8大重要場域成果之一。

工研院自主開發「雙極化低功耗CMOS晶片」可與RIS模組高度整合，能精準補足訊號死角、延伸覆蓋範圍。

RIS規劃與控制技術 引導訊號「走對路」

RIS可重構智慧面板的部署，可讓訊號覆蓋更全面，但反射板要放在哪裡、該放幾片，也是一門大學問。工研院研發「RIS-Enabled網路規劃與RIS控制管理系統」，以圖形視覺化方式，完成全方位訊號與最佳化模擬，能快速提供最佳的基地台與RIS部署數量及位置規劃建議，如同把實際場景「演練」一遍。

工程師可透過系統精準辨識場域中訊號涵蓋不足的區域，並依據系統所提供的 RIS 擺放位置與數量建議，進行有效的補強配置，使原本訊號不足的角落獲得改善，最終達成場域整體訊號覆蓋率超過 95%。此流程讓工程師不再依賴經驗或主觀判斷，而是以數據與系統分析為依據，提升規劃效率與部署準確性。對於工廠、展館等室內環境複雜的場域，快速提供布建建議，有效節省時間與人力成本。

RIS布建完成後，網管系統能協調多片面板的動作，依基地台的指令動態調整反射方向，避免每片RIS各做各的、互相干擾。有了「RIS-Enabled網路規劃與RIS控制管理系統」，讓RIS不再是單一硬體，而是可納入整體網路設計，成為可控管的電波轉運站。

「RIS-Enabled網路規劃與RIS控制管理系統」對於複雜的室內場域，可快速提供布建建議，有效節省時間與人力成本。

非地面網路NTN 看見天空就有訊號

深山、外海或是災後斷訊等區域，總還是有基地台覆蓋不到的地方，這時候就需要倚靠非地面網路（Non-Terrestrial Network；NTN）來解決通訊困境，讓一般手機在沒有基地台的地方，也能接收天上衛星的訊號，恢復通訊。

工研院率先投入NTN基站技術的開發，完成5G NTN手機直連衛星場域驗證，並偕同中華電信、Airbus、聯發科技等國內外廠商共同成功實證，是全球首次符合3GPP R19 NR-NTN規範的多軌道衛星系統端到端連線，實證支援50Ｍ Hz頻寬的寬頻服務鏈路，及高軌道衛星（GEO）／低軌道衛星（LEO）等多軌道衛星服務，確保連線不中斷。

衛星距離遙遠，又以極高速度在天空移動，因都卜勒效應效應造成嚴重的頻率偏移，相比地面網路出現數倍延遲。為解決上述問題，團隊在既有通訊架構上，以演算法計算出補償衛星高速移動造成的頻率偏差，調整系統對延遲的處理做到硬體最佳化，讓原本為「地面基地台」設計的系統，也能跟衛星順利對接。無論是距離較近但涵蓋範圍小的低軌道衛星，或是距離遠但涵蓋範圍大的高軌道衛星，系統都可透過軟體調整來因應。期待未來在任何偏遠地帶，不必另備衛星電話，只要抬頭看得到天空，一般手機也能直接連上衛星。