專欄／用遊戲化改寫使用者行為 八角框架的企業級應用

【口述／The Octalysis Group創辦人周郁凱 整理／賴宛靖】

玩遊戲本質就是「取得資源、遇到阻礙、尋求解決」，如同職場跟商業的縮影，差別只是遊戲做得讓人「想玩」，現實卻常常讓人「想逃」。如何讓現實變得跟遊戲一樣有趣？工研院近年觀察到全球「遊戲化創新」的可觀潛力，產科國際所光點計畫也開始投入遊藝科技GamiTech的創新方法論研究，並與國際遊戲化理論權威周郁凱專家合作探討「八角框架」內涵與科技應用整合的發展性，讓非做不可的事變得更有趣，也讓臺灣產業的「軟創新」服務更容易實現。

曾是重度遊戲玩家的我，在就讀加州大學洛杉磯分校（UCLA）經濟系大一時興起創業念頭，把遊戲化帶進商業應用，鑽研遊戲設計理論、動機心理學、行為科學與行為經濟學，並將研究與實作整理成「八角框架」（Octalysis），以8種核心驅動力洞悉人性、設計行為，包含：「重大使命感與號召」、「進度感與成就感」、「創造力授權與回饋」、「擁有感與占有欲」、「社交影響力與同理心」、「稀缺性與急迫性」、「不確定性與好奇心」及「失去與避免」。微軟、樂高、Uber等企業都是客戶，累計影響全球超過1.5億名使用者，也受邀擔任多國政府顧問，近期正和烏克蘭團隊討論如何用「八角框架」來重建國家。

有趣的是，我擅長遊戲化，而且幾乎全是跟非遊戲公司合作，因為往往是那些「很重要但卻無聊」的領域最需要遊戲化，像是醫療得想辦法讓病人願意吃藥、復健；金融保險如何訓練員工把投資理財講得更好懂，諸如此類的事。

The Octalysis Group 創辦人 周郁凱

換言之，遊戲化不是把遊戲塞進工作流程，而是把「該做的事」設計成「想做的事」；另外，「遊戲化」之所以值得各行各業學習，是因為遊戲不是非玩不可，不好玩就會被立刻拋棄，因此遊戲產業必須不斷研究如何激勵人、讓人想一直玩，我們所做的就是把這套方法抽取出來，讓很重要但可能很枯燥，讓人難以持續的事情，變得好玩且願意持續。

核心驅動力1：重大使命感與號召

這類動力的關鍵是讓使用者先覺得正在參與一件「好事」，即使產品本身不一定最強。搜尋引擎「Ocean Hero」是典型案例，它規模不如Google，也不靠廣告賺錢。我們設計讓使用者每次搜尋時，平台就會付費請人撿起海廢寶特瓶並回收。這抓住一個心理：在主流搜尋引擎搜尋只是讓大公司更賺，但用Ocean Hero會有「正在做好事」的感覺。當然，使用者也知道它的搜尋結果確實不如Google。團隊乾脆把這點說開，做了Research Mode，提醒需要精準資料（例如寫論文）時可一鍵切換到Google，但代價是那段時間平台就少了資源支持回收行動。遊戲化之後的Ocean Hero從早期每年回收200、300萬個瓶子，如今累積已超過1.2億個，成果相當可觀。

核心驅動力2：成就感與進度感

很多人也以為遊戲化就是「加點數、發勳章」。其實點數、勳章只是把進度可視化，發得太隨便就沒有價值，所以我常跟客戶說，重點是要讓人有「我做到了」的成就感。

手機瀏覽器「Fulldive」主張人們每天上網瀏覽都在替企業提供有價資料，也應該拿到回饋。他們運用區塊鏈／虛擬貨幣機制讓使用者「逛網頁」也能累積點數，雖然拿到的金額不多，但Fulldive同時運用「重大使命與號召」以及「發展與成就」，透過提供贊助貧困兒童的晚餐等管道，讓使用者覺得「滑手機不是浪費時間，而是獲得實質回饋的同時也在做有意義的事」。遊戲化後，APP評分從4.1提升到4.7；用戶數從60萬成長到270萬、每週回訪率從12%提升到29%，翻倍成長。

核心驅動力3：創造力授權與回饋

如同玩樂高一般，給你基本零件就能用無限種方式組合，得到回饋再調整玩法，過程包含3件事：有意義的選擇、自我表達及自主性，這種動力最耐久，就像西洋棋、麻將、撲克牌，規則不複雜卻能玩幾百年，不靠一直加新角色或新關卡，因為核心樂趣來自「創造＋回饋」。我們曾替奧地利的保時捷公司設計一套忠誠遊戲，車主能在虛擬世界打造自己的保時捷：改裝、玩法、互動，讓車看起來更酷，也會發表玩家之間的交流與比較，獲得的反饋很有價值。

核心驅動力4 ：擁有感與占有欲

人們對於屬於「我的」事務會守護，甚至想累積更多，這也是為什麼會收集NFT、棒球卡或郵票等。

2014年，巴西第二大公立銀行推行遊戲化，這是我學生做的案子，而我常常分享，是想讓大家知道：學會八角框架後，人人都能讓事情更有趣。當年巴西的銀行把8.3萬名員工、4,500個據點的工作流程全面遊戲化，目標是1年內把經常性收入提高5%。作法不複雜，就是把各種KPI接到同一套系統，員工達標就能抽「收集卡」，像是獲得四分之一台電視、二分之一台咖啡機等小卡，集滿可換真實獎品，工作因此變得有趣，員工也願意投入。結果銀行在3個月就達標、9個月後獲利成長46%、增加10.6億美元營收，也從第二躍升為第一。

這套設計同時啟動了多個驅動力：擁有與成就（完成任務、累積收藏）、不確定性與好奇心（隨機抽卡）、稀缺性（限量解鎖）及社交影響（同事得獎引發羨慕與競爭、交換卡片），形成高黏著度。至於為何能讓巴西銀行賺這麼大，是因為領導層一聲令下讓8萬名員工參與，這說明了創新很需要強力領導，否則很容易在組織內被質疑，最後不了了之。

核心驅動力5：社交影響力與同理心

在東歐，知名消費日用品公司「P&G」想激勵外勤業務，他們發現業務常把彼此當競爭者，不太願意互相支援。我們把業務工作帶入「航海商人」的APP：KPI變成生命值，賣得越多就賺錢，就可升級船艦等設備；關鍵設計是加入「共同城鎮」，大家得一起把城鎮養好，如果整體KPI下降，城鎮就會衰弱；一起衝出業績，城鎮就能蓋醫院、圖書館，於是高手就願意帶新手。使用APP後售貨率提升59%、銷售人數提升28%，而討論板互動至少增加3倍，P&G也拿下2017年歐洲的最佳遊戲化獎。

核心驅動力6：稀缺性與急迫感

人的天性常是愈難得到的，愈想要也愈會珍惜，好比臉書（Facebook）早期只開放哈佛學生註冊，後來開放他校學生加入後，註冊人數暴增就是典型例子。並非臉書多好，而是「本來不能用、突然能用，就會更想加入」。

南美最大的航空公司「LATAM Airlines」想在1個月內拉高會員註冊與點數使用，但高層決定只先開放1%的客戶參與，我們因此把限制轉成賣點：寄發通知Email時說明你是被選中的1%，還加上倒數計時促使會員快去官網行動；結果Email開信率衝到60%，會員互動率暴增200倍，1個月內有16萬人參與、會員點數使用增加123%、信用卡申辦增加153%，合作夥伴商品的使用量也增加約14倍。

核心驅動力7：不確定性與好奇心

在現實生活中，大家對「未知」充滿興趣，如抽獎、彩券、開寶箱都是這個原理；看小說、電影想追結局也是如此。旅館集團「La Quinta」想吸引未住宿用戶也願意每天互動，我們設計的遊戲是每天有3次轉輪盤拿點數的機會，答對品牌小題目再加20%、邀請朋友再加40%。結果未住宿用戶有34%會每天回來，平均停留3.75分鐘，之後出現訂房需求時更容易想到La Quinta，據統計，每位用戶的購買次數約增加2倍，訂單金額也提升132%。

核心驅動力8：失去與避免

為了不錯過、避免損失，人往往會願意行動。而區塊鏈相關教育平台面臨的問題是，客戶就算付費但課程完成率常只有5至10%，於是我們把體驗設計成「Cyberpunk」風格的遊戲，學員進來後會看到「哪些地方暫時不能去」，必須完成課程才能解鎖，勾起學習好奇心，此外，遊戲還設計每日寶箱和連續登入機制，今天不來就錯過、連續天數也會中斷，引起他們不想失去的心情。結果統計，學員完成率從10%增加到45%，停留時間增加300%，而完成課程所需時間反而減半。

工研院發展出「遊藝科技」（GamiTech）的新觀念，跳脫傳統研發機構的刻板印象。

我創業後一直與國際客戶合作為主，也一直在思考如何幫助臺灣。去年工研院舉辦了一場遊戲化創新開放式會議，我驚喜地發現工研院發展出「遊藝科技」（GamiTech）的新觀念，跳脫傳統研發機構的刻板印象，從人本層面推動技術整合與跨域創新，可以說是對遊戲化更深層的進化。我非常認同工研院投入這項研究，這是值得產官學界共同投入、向世界輸出創意的全新領域。相信當研發機構具備遊戲化思維，將 GamiTech 發揮到更高的境界，一定可以讓臺灣成為名符其實的「遊戲化創新之島」。