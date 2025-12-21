世界機器人高峰會 臺灣勇奪亞軍

【整理／凃心怡】

無人機延伸人類的視野與行動，在巡檢、勘查、補給與救難具有相當大的應用潛力。為提升無人機飛行能力，確保在極端環境下也能達成關鍵任務，工研院首度參與「惡劣環境無人機挑戰賽」（HEDC），以自主研發之多功能無人機系統榮獲亞軍，並締造兩項賽史首例紀錄。

2025年10月，全球機器人與無人機領域具最高權威的世界機器人高峰會（World Robot Summit；WRS）於日本福島濱通機器人實證場域（RTF）舉行「惡劣環境無人機挑戰賽」，全球多國頂尖團隊齊聚，模擬地震或重大事故後，在道路中斷、通訊受限的極端環境之下，如何在短短1小時內完成「長距離飛行勘災製圖」、「受困者識別與精準投遞」及「室內建物偵搜」3項高強度任務，被視為全球救災無人機技術的最高實戰舞台。

跨域協作發揮特長 創賽史兩項紀錄

面對這場無人機技術整合與臨場應變的終極考驗，工研院在日本、臺灣、厄瓜多、新加坡等隊伍中，以「自主研發的多功能無人機系統整合技術」勇奪亞軍，更創下HEDC賽史兩項首例紀錄，包括首度飛抵最遠端搜救點，及首度成功以第一人稱視角FPV（First Person View；FPV）無人機進入建物內部偵搜，展現臺灣在無人機技術整合與任務落地的國際影響力。

工研院今年首度參與，組成跨所的「ITRI A-Team」團隊，整合機械與機電系統研究所、資訊與通訊研究所的專業能量，包括無人機平台、動力與飛行控制設計；中繼通訊、影像識別與感測融合應用等，在國際舞台上展現工研院「研發整合、快速落地」的研發特長及團隊精神的實戰成果。

長距飛行與室內穿越 驗證自主技術優勢

本屆競賽要求各隊於1小時內完成「長距離飛行勘災製圖」、「受困者識別與精準投遞」及「室內偵搜」等3項任務。工研院團隊以多旋翼無人機搭載搜救載具，挑戰跨越外海的長距航線，在強風與通訊干擾下，成功完成13公里海上長距飛行，並精準抵達最遠端搜救點，創下賽史首次紀錄。

同時，團隊亦運用酬載無人機攜載「第一人稱視角」（First Person View；FPV）無人機前往任務地點，於抵達後釋放FPV機體進行建物內部偵搜，該系統在低通訊延遲與遮蔽環境中仍能維持穩定控制，3次進出建築完成影像回傳與倖存者判定，日本轉播單位也罕見以「極高精度與控制力」形容該段飛行，順利締造第二項賽史紀錄。

此成果不僅展現工研院團隊於長航程穩定性、能源配置、通訊中繼與遮蔽環境導航等關鍵領域之技術成熟度，更充分體現臺灣自主研發系統於高難度應用場域的國際競爭優勢。

實戰淬鍊技術 未來聚焦應變決策能力

工研院機械所組長陳文泉指出，此次團隊展現的不只是飛行性能，更是自主系統在複雜情境下的即時整合能力。「從動力、結構到AI視覺，每項技術必須在最短時間內協同運作，才能在極端環境中保持穩定。」未來將持續強化災害資料庫建立、AI晶片能源管理及輕量化機體設計，發展具自主決策與即時應變能力的智慧無人機系統。

工研院資通所副組長楊淑敏表示，從溝通系統整合到因應日本當地的比賽規格與作業流程，都不若地主國熟悉；再加上日本對通訊頻段與飛航法規的嚴格限制，更讓團隊面臨前所未有的挑戰。

楊淑敏回憶，比賽前夕，主辦方調整多項規範，包含通訊模組須符合當地法規，迫使團隊內重新調整中繼系統。「在臺灣測試都正常，但到了日本卻收到通知，需更換為日規模組，我們在短時間內重建整套通訊架構，甚至到比賽前一天，還奔波在多家五金材料行，採購輕量燈具與救生裝置，以符合主辦方的規範。」

儘管如此，團隊仍憑藉敏捷的臨場應變與高效協作，最終以微幅分數差距勇奪第二名。而此次經驗讓團隊更掌握災害現場的通訊瓶頸與緊急應變需求，未來將聚焦多通道中繼、衛星通訊與輕量化AI模組研發，提升無人機於救災與公共安全任務的即時決策力。

展望未來，工研院將以此次國際賽事成果為契機，深化自主無人機、AI感測融合與災害應變系統等關鍵技術，推動防災、公共安全及永續應用場域的落實，實踐以科技守護社會、以創新引領未來的核心願景。