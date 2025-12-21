2026十大新創趨勢共解時代挑戰

【撰文／張維君】

2025年全球新創事業大舉湧入AI，募資金額屢創新高，今年以來AI獨角獸已經突破150家，幾乎每月都有新成員誕生，新創生態系因AI蓬勃發展，不僅量變也有質變。工研院日前在「眺望2026產業發展趨勢研討會」中，提出「2026十大新創趨勢」，並邀請新創公司現身說法，分享對新創市場的市場觀察。

淨零永續浪潮方興未艾，AI與機器人技術激發新應用與商機，加速推動全球產業與資源的重新洗牌。在此關鍵時刻，新創事業從配角躍升為創新主力。工研院在「眺望2026產業發展趨勢研討會」新創主題場中，提出涵蓋科技、經濟、能源、國防、企業營運與新創生態的十大趨勢，包括：二次量子革命、AI算力、代理經濟、AI賦能傳產轉型、高效率風能、多載體高耗能終端整合、國防虛實融合即戰部署、仿生軟性機器人、韌性營運、新創M型化創投多角化，揭示未來技術與產業融合的關鍵方向。

國家發展委員會副主委詹方冠應邀致詞時表示，政府持續推動創新生態與智慧治理政策，整合跨部會資源，協助新創企業拓展國際市場，除了「Startup Island TAIWAN」與國際連結計畫外，國發會也透過主題式百億基金與創業創新轉型基金雙引擎，提供資金活水，建立開放且具韌性的臺灣創新生態系。因應AI浪潮，國發會正規劃「AI新十大建設」政策，透過智慧應用、關鍵技術及數位基磐三大方向全面推動AI發展，希望在AI與新創政策資源雙箭齊發下，全面協助產業創新轉型，打造新「護國群山」。

工研院協理蘇孟宗也指出，臺灣具備創業熱情與資通訊等產業優勢基礎，若能加速建構有利深科技（DeepTech）發展的環境，攜手產學研金推動軟硬兼具的新創企業，是強化競爭力與驅動成長的關鍵。政府與產業也正積極完善新創支持機制，從資金、技術到人才與市場，形塑完整創新生態系。

根據StartupBlink統計，截至2025年10月，臺灣在全球新創生態系統中已有1,134家新創企業入列，臺灣新創動能在國際間逐步嶄露頭角。工研院亦長期推動新創育成與技術商品化，透過「育成中心」與「育成加速器」提供技術輔導與資源媒合，協助團隊從研發走向市場。未來，工研院將持續整合國內外育成資源，加速培育新興產業，強化臺灣競爭優勢。

看好淨零趨勢，再次投入新創的宏碁集團創辦人施振榮認為，以內需帶動外銷，推動服務業國際化，是讓創新能量走向全球的關鍵。身為海洋國家，臺灣擁有良好風場與ICT基礎，更應鼓勵新創深度參與能源及海洋經濟轉型，「期待在淨零碳排帶來的典範轉移過程中，未來臺灣能從能源輸入國轉型成為新能源技術的輸出國，整合臺灣供應鏈的能量一起打群架，讓全球看見『Created with Taiwan』的實力。」

量子進展超乎預期 AI走向自主決策

面對快速變動的國際局勢與供應鏈重組壓力，洞察科技與商業模式的下一步，是新創企業的關鍵課題，也是政府與產業制定相關政策時的重要依據。工研院彙整技術觀察、市場走向與新創動能，提出「2026十大新創趨勢」，協助掌握創新路徑，助力臺灣新創生態系。

新創趨勢一為「量無限：二次量子革命全面展開」。工研院產業科技國際策略發展所組長簡秀怡指出，量子科技進展超乎預期，相關新創募資金額較2024年同期成長逾3倍，其中量子運算募資金額最高，其他依序是量子通訊、量子感測及量子模擬，然而量子通訊／感測／模擬的商用進展較快，反而量子運算技術的拓展仍有待突破。由於量子科技攸關產業版圖、經濟安全與科技主權的重塑，勢必成為各國重點發展要項。

趨勢二為「算金融：AI時代的終極軍備競賽」。AI算力正帶動一波新的資本競賽，企業的投資焦點從擴建硬體設施，轉向更有效率使用GPU，而算力已被視為一種可以「買賣、管理、投資」的關鍵資產，以「算力即服務」的模式走向市場，此類新創的募資金額上也翻倍成長。

AI數據中心解決方案提供者智百特（Zettabyte）財務長龍牧生指出，一座30MW的資料中心成本約3億美元，可運轉20年；但內部的GPU成本可能是資料中心本身的2至3倍，其使用壽命僅約5年，因此GPU運算與效能的最佳化是許多企業思考的議題。Zettabyte的商業模式，就是整合GPU等資料中心軟硬體來提供服務。

趨勢三「隨經濟：從隨需而至到代理經濟」。當AI巨頭開放API架構，新創團隊開發各種AI代理（AI Agent）提供隨時、隨地、隨支付、隨通路等服務。客戶數據平台業者微拓科技（beBit TECH）執行長陳鼎文表示，將營運數據與客戶的體驗行為數據兩相結合，便能讓AI擁有足夠資料進行決策判斷，「未來AI協助商業決策，就好比從副駕駛座升級為自動駕駛。」

AI賦能與能源科技 引領多元創新

趨勢四「智船舶：AI賦能傳產轉型典範」。AI翻轉各行各業，以航運業為例，在國際海事組織（IMO）的法規要求下，2032年將強制以自動化來提升安全，同時透過即時航線優化以減少燃料消耗，預料全球航運將邁向無人自動駕駛的新世代。

宏碁集團創辦人施振榮二次創業的零碳船舶公司保利馬，執行長周顯光表示，保利馬無人船集結創新綠能科技，包括太陽能、氫能、電池與高空風能等，目標把全船90%的零組件換由臺灣產業鏈供應，大幅降低成本，提供市場負擔得起的綠色航運。該公司明年預計打造2艘船，展現臺灣高科技實力。

趨勢五「風創能：高度換效率解場域限制」。雖然風力發電因成本、電網連接建設及法規因素，2025年新創募資放緩，但研發的腳步沒有稍歇，高空風能就是一種以高度換能量密度的創新作法。德國SkySails的高空風能技術，運用高空風箏捕捉更強勁的風力來發電，結合先進材料、軟體、自動控制系統，可減少90%材料使用量，提供獨立、韌性與可靠的電力。

趨勢六「能共融：多載體高耗能終端整合」。未來AI資料中心及電動車快充站等高耗能設施，與電、熱、碳等多種能源共構將成趨勢，它不只創能，還將能源負載轉為柔性資產，按需動態調整，藉電網升級、儲能投資與虛擬電廠的設立等，提高整體經濟效益。知名新創包括OpenAI投資的EXOWATT。

AI、材料加持軍工、製造 強化韌性永續

趨勢七「鞏國防：虛實融合即戰部署」。美軍工獨角獸Anduril創辦人Palmer Luckey日前來臺演講，在新創圈掀起熱潮。2025年國防新創的特點包括「即戰力、速量產、強資安、可聯戰」，募資金額與家數都有大幅成長。除了最主要的無人機，也含括太空防禦、AI戰情指揮部、高功率微波（GaN）、商用車規兵工廠等應用，強調供應鏈安全與在地化製造，在速度與規模競賽中脫穎而出，形成「虛實融合，即戰部署」新一代陸海空聯防的供應鏈；更顯示國防產業趨勢與需求在於「快」，加速開發落地，展現國防新創向實戰化、聯戰化邁進。

趨勢八「軟機器：仿生為本突破剛性限制」。材料與創新動力的突破，新興軟性機器人突破傳統機器人剛性結構限制，可安全地操作不規則物品，並已逐步從實驗室走向物品分揀、微創手術、海底探勘等領域。工研院衍生成立的新創公司原見精機，開發具備雙層感測迴路的電子皮膚，可精準觸發急停機制，應用於電子組裝、製藥等場域。

趨勢九「強韌性：產品服務營運不間斷」。此領域新創透過其技術替代相關稀缺或高價的資源，協助達到營運不中斷、環境永續的目標。臺灣新創奇妙水循環材料科技以自研水刀技術結合AI專家系統，將舊胎處理為高活性膠粉，可再製新胎。奇妙水董事長鄭品聰表示，此技術製成膠粉活性達30%以上，且相較傳統輪胎製程，每噸膠粉可減碳3.2噸。

趨勢十「創世代：新創M型化創投多角化」。AI降低了創業門檻，也引發「創新軍火型」新創間的資本競賽，出現M型化趨勢；而創投生態亦從傳統VC轉型為多角化的「平台型資本」，共同型塑新時代的投創生態系。

海洋經濟夯 聚焦運輸、養殖與能源永續

十大新創趨勢之外，海洋經濟則是正在浮出水面的商機。工研院產科國際所產業分析師潘文華表示，全球海洋經濟年產值逾3,000億美元，預估成長速度將是陸地主流經濟的2倍，相關切入角度包括運輸、水產養殖與能源永續，像是數據驅動的精準飼餵，阻擋塑膠海廢流入海洋的吸塵器、潮汐發電、滲透壓發電等，都是極具創意與潛力的領域。

根據彭博社報導，今年1到10月，全球AI新創累計募資金額已達1,927億美元，年成長率超過30%。展望2026年，新創生態系仍將以AI為主軸，能源、永續、國防與韌性等領域都將因AI導入，出現更多新服務與新商機；同時，量子科技也將逐步走向商業化，帶動運算、通訊與感測等應用加速落地。整體而言，深科技（Deep Tech）正成為新創的主要成長引擎，推動產業朝向下一階段發展。