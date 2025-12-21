AI代理來報到 服務製造大變革

【撰文／張維君】

清晨的辦公室空無一人，AI代理人已經開始一天的工作。它打開專案看板，更新隔夜數據、比對庫存、預測今日風險，並把需要跨部門協作的任務分配給其他代理。當第一位員工抵達，多數例行工作已經完成。AI代理導入企業之後，工作模式正悄悄改寫，AI不再是工具，而是與人類並肩運作的「數位同事」。

AI代理（AI Agent）興起，代表AI已從被動回應指令轉向能獨立執行任務，將為產業帶來更多創新變化。專注研究新創的調研機構CB Insights統計指出，2022年以來，AI領域的投資呈垂直上升趨勢，2024年AI Agent新創募資金額達38億美元，比2023年增長3倍以上，顯示資本市場高度看好可直接創造業務價值的AI代理。

工研院「眺望2026產業發展趨勢研討會」，以專場探討AI產業趨勢，特別針對今年特別火熱的AI代理，在服務業與製造業的創新應用，提出商機洞察與產業建議。

懂任務、會拆解、能協作的AI代理

工研院產業科技國際策略發展所分析師黃筱雯指出，AI Agent的核心在於具備感知、推理／規劃、行動與學習能力，它超越傳統聊天機器人一次性的問答回饋，能夠對複雜指令進行內容理解，將任務拆解並進行規劃，然後自主性地執行動作任務。先進的AI Agent甚至能在動態或複雜的環境中，具備適應性學習的能力，提供更準確的反饋。

而產業趨勢正從生成式AI走向代理式AI（Agentic AI）和實體AI（Physical AI），代理式AI具備編排與整合能力，當使用者發出複雜指令或給出目標時，代理式AI會理解、拆解任務，並呼叫多個專業AI Agent組成團隊協同完成工作。

進一步來看，AI Agent與使用者互動可分為四大模式，包括單一代理、代理人角色、代理人交接以及最複雜的代理式AI。未來趨勢是走向代理式AI，人類只需清楚表達目標和提供資源，AI Agent便能自主性地完成任務拆解、工具選擇、執行任務等步驟。人類的角色將從執行者轉變為監督者，只需在最終端確認執行結果是否可接受。

製造業 從自動化到自主協作

AI Agent於製造業場域的應用，已經從資料分析演變成能自主決策、執行多步驟複雜任務的數位勞動力。工研院產科國際所分析師黃筱雯指出，製造業在導入AI Agent時，常會面對基礎設施導入成本高、技能缺乏、資安風險與演算法透明度等挑戰。一旦成功落地，它將能多方面用於生產端、供應鏈管理、企業管理決策，以及實體AI機器人等領域。

服務業 重塑消費與定價模式

工研院產科國際所研究經理周駿呈表示，AI Agent將對服務業特別是零售和金融領域帶來重大變革。首先，它會改變消費行為。消費者透過AI搜尋取代傳統搜尋引擎，且AI瀏覽器具有記憶功能，能夠更精準掌握使用者的意圖。據統計，透過AI搜尋瀏覽零售網站流量成長4,700%、用戶停留時間更長、瀏覽頁面數量更多、跳出率更低等。建議零售業者可採取以下3方案因應：首先是積極透過與AI平台合作，建立AI代理串接；再者，將商品資料結構化並開放API讓AI Agent對接，增加被AI搜尋或發現的機會；最後是推出自家AI Agent，讓AI搜尋到的消費者可直接下單。

其次是改變定價模式。由於AI Agent能夠將任務進行細緻的拆解，未來定價模式將從賣工具轉向交付成果。例如內容訂閱可能不再是購買一整本書，而是根據任務需求購買其中的一篇報告。預計到2037年，傳統買斷或訂閱模式比例將會大幅減少。

其三，AI代理將衝擊產業營收。以零售業來說，購物管道將轉向AI搜尋入口，麥肯錫預估到2030年，美國B2C零售市場中，約有16%的交易將透過AI Agent促成，例如沃爾瑪（Walmart）已與OpenAI合作。而金融業的存款與信用卡兩大業務將受到AI Agent衝擊。IDC調查指出，目前約有8成的銀行正評估代理式AI。

變革四：加速跨域合作。AI Agent將使用者需求集中到單一入口，結合專業服務模組化，再搭配互通與支付協定，重構客戶體驗與價值鏈。包括Google、微軟、AWS、OpenAI等掌握平台入口與支付管道，均位居有利發展的位置。此外，Accenture、PWC等專業顧問公司，則將專業知識系統化並模組化，與科技平台如NVIDIA整合，將服務從人工諮詢轉為AI輔助即時解答。

進入A2A時代 代理間的談判與交易

周駿呈表示，AI Agent的最終發展目標是進入A2A（Agent-to-Agent）代理經濟時代。未來，每個人都將擁有自己的代理，代理之間可以透過協商來解決衝突或完成複雜交易。實體環境中，AI Agent若裝在機器人身上，可以互相溝通、協調甚至支付酬勞來請求協助。

要實現A2A協作，必須建立以下4項基礎建設。首先是互通協定：需要解決不同框架和平台之間的溝通問題，目前主流協定包括由Anthropic主導的模型上下文協定（Model Context Protocol；MCP），已獲得微軟、IBM、AI社群等採用；以及由Google主導的A2A協議，合作夥伴涵蓋AWS、Azure雲端平台業者與SAP、Salesforce企業軟體供應商。

第二是協商機制：Agent需具備自動談判能力。例如Walmart已運用新創Pactum系統與10萬名供應商自動議價談判。未來可能出現類似數位廣告即時競價（RTB）的機制，讓買賣雙方的代理在代理交易所撮合能力。

第三是信任與身份認證：需建立身份識別標準以及建立驗證稽核系統。未來趨勢是建立可信的中介機構，維護可查驗的AI Agent聲譽。透過區塊鏈技術運行，確保資料不可竄改。

最後是即時支付：由於AI Agent交易速度極快，需要即時結帳、低費率、可跨時區，支援按查詢用量付費、動態定價的支付工具。「穩定幣」因具備技術可行性、價值穩定，成為最受關注的選擇。

代理經濟預計2029年邁向成熟期

代理經濟市場目前處於基礎期，預計2026年約40%的企業應用，如客戶服務、產品銷售、法務合規、IT服務等，將嵌入AI Agent。到了2028年進入加速期，三分之一的成交量將透過AI Agent介面完成。在2029年邁向成熟期，超過半數的知識工作者，將需要使用甚至自己打造專屬的AI代理，2030年代理經濟可望成形。企業應採取階段性轉型策略，以迎接即將到來的自主協作新時代。