推動全球半導體量測標準化 工研院攜手英國國家物理實驗室

【撰文╱凃心怡】

半導體是臺灣產業的命脈，而量測標準正是支撐產業持續創新的關鍵基石。工研院日前與英國國家物理實驗室簽署合作協議，雙方將聚焦半導體、先進材料與AI人工智慧等領域，推動跨國科研合作與標準化制定。

在全球高科技產業鏈中，量測標準被譽為「共同語言」，若無一致標準，技術創新將難以落地，亦無法獲得國際市場的廣泛認可。臺灣身為半導體重鎮，如何在量測規範上與國際接軌，甚至引領規範制定，攸關產業能否維持領先。

工研院日前與英國國家物理實驗室（NPL）宣布簽署合作協議，雙方將就半導體量測標準進行深入的跨國科研合作，包括共同執行研究計畫、人員互訪與新興技術共同開發等，期盼幫助臺英掌握半導體國際標準主導權，讓業者能藉此降低成本、提升臺灣產業競爭力。

科研與標準並進 臺英共構量測新格局

面對全球產業快速變局，工研院以科研創新為核心，深化國際網絡、提供企業全方位支持，目前已於美國、歐洲、日本、東南亞新興市場及英國設立海外辦公室。英國在基礎科學、綠色經濟與數位轉型領域具有國際領先優勢，與臺灣在半導體、ICT及應用技術產業化的能量形成高度互補。

工研院表示，過去就曾與英國CSA Catapult、ORE Catapult在化合物半導體應用與能源等不同領域緊密合作。今年5月英國辦公室辦公室開幕，攜手英國國家級創新引擎Catapult Network策略合作。這次臺英雙方又更進一步，與英國國家物理實驗室的簽署合作協議，將在半導體、先進材料等關鍵計量技術，進行前置標準研究，共同推動全球量測標準一致性，同時串聯臺英科研資源，助力臺英產業攜手開拓全球市場。

降低貿易障礙 量測標準成國際通行證

經濟部標準檢驗局副局長賴俊杰也指出，工研院執行「國家度量衡標準實驗室」運作，負責全國度量衡最高標準之研究實驗、建立、維持、保管、供應、校正及其他相關事宜，身負確保我國國家品質架構的重要基礎，每年提供逾5,000件校正服務，並透過全臺約2,200家二級實驗室傳遞國家量測標準，支援每年超過400萬件的國內檢測服務，涵蓋半導體、醫療、能源、智慧機械等多元產業，支撐檢測市場年產值超過200億元。

而國家度量衡標準實驗室與NPL同為「國際度量衡委員會相互承認協議」（CIPM MRA）之簽署機構。在此架構下，雙方可提供「一次校正、全球通行」的服務，協助產業有效降低出口產品的重複檢驗成本，減少技術性貿易障礙，並進一步提升產品於國際市場的信任度與競爭力，成為產業邁向高值化與全球化的重要基礎。

此外，賴俊杰表示，此次工研院與英國國家物理實驗室於半導體、人工智慧及先進材料領域展開合作，不僅推動新興產業的標準化進程，也將加速半導體新技術的商業化與全球導入，助臺灣拓展在全球高科技供應鏈中的領先地位。

深化合作能量 共同塑造半導體未來

英國國家物理實驗室，是全球頂尖的計量與應用物理研究機構，除維護英國國家度量衡標準，也深度參與國際計量體系制定。英國國家科技顧問Dave Smith表示，半導體產業處於全球進步的核心地位，臺灣跟英國早已有深厚的科研合作基礎，此次在半導體計量上的合作，相信對於未來雙方能夠運用各自的優勢，成為國際半導體量測標準重要制定者，建立最佳的跨國合作典範，共同塑造全球科技未來。

從驅動下一代AI人工智慧系統，到實現彈性供應鏈和安全通信，臺灣擁有完善的半導體供應鏈與最先進的技術，英國則著重於研發、設計和智慧財產權，英國政府也透過「國家半導體戰略」政策，投入10億英鎊用於促進產業發展、建立國家半導體基礎設施、相關人才培育並加強國際合作以應對全球挑戰。此次臺英在半導體計量上的合作，將用各自優勢，成為國際半導體量測標準重要制定者，建立跨國合作典範。

新聞辭典：英國國家物理實驗室（National Physical Laboratory；NPL）

成立於1900年，是世界上最早的計量機構之一，負責制訂與維護英國的物理標準，其角色類似我國「國家度量衡標準實驗室」。

該實驗室的研究，大幅推進了人類科技發展，像是誕生了著名的瓦特天平（Watt Balance），實現國際公斤標準定義；開發出世界上第一座精確的銫原子鐘，為當代標準時間定義奠定基礎；提出封包交換概念，是今日網際網路與數據通訊的基礎；同時也是雷達技術的先驅，二戰期間為盟軍提供了核心技術。

NPL人才濟濟，其中最為人所熟知的科學家，要屬圖靈（Alan Turing），他在1945年加入NPL，設計出自動運算引擎（Automatic Computing Engine；ACE），是全球最早的儲存程式計算機雛形之一，對現代電腦架構與人工智慧理論的發展有極大貢獻。