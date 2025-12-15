三策略助產業升級 張培仁博士接掌工研院院長

【撰文／陳怡如】

工研院於10月27日舉辦院長佈達暨交接典禮，由張培仁博士接掌新任院長。張培仁表示，未來將聚焦三大方向：凝聚專才，發展前瞻關鍵技術；深耕臺灣，輔導產業升級轉型；布局全球，協助經貿合作，促進產業產品行銷國際。

工研院新任院長張培仁上任，佈達與交接典禮由工研院董事長吳政忠主持，他特別感謝產官學研各界的支持，共同見證象徵傳承的重要時刻。並由經濟部政務次長何晉滄佈達新任院長，肯定張培仁深具領導力，是兼具政策及國際視野的科技管理人才，期許肩負起帶領工研院以科技實力發揮影響力，再創高峰的重要使命。

張培仁為國立臺灣大學土木工程學士、美國康乃爾大學理論及應用力學博士，為科技政策與研發管理專家，曾任行政院科技顧問組副執行秘書、中華民國微系統暨奈米科技協會理事長、國立臺灣大學主任秘書、工研院副院長、國立臺灣大學創新設計學院D-School院長等職。其研究專長包括機電系統、工業級感測與數位化技術，並長期參與產學合作與科技政策推動，為我國推動科技發展與產業創新的重要推手。

吳政忠：盼以科研做產業源頭活水

吳政忠表示，張培仁具備政策推動的前瞻視野，是極具專業領導力的人才。他不僅思維創新，更能將構想化為行動，從學界、公部門到工研院，始終扮演理念與實踐的橋梁，推動科技成為產業創新動能。

吳政忠指出，張培仁擔任工研院副院長期間，親自率團前往捷克、芬蘭、立陶宛與矽谷等地推動計畫，積極促成與多國的技術合作，涵蓋生醫、機械、材料化學與綠能等多個領域。這些努力，不僅讓世界看見臺灣，更讓工研院成為臺灣科技外交的重要窗口。

面對AI、淨零、資安、量子與國家韌性等挑戰，吳政忠期許張培仁帶領工研院，結合深厚技術底蘊與AI、晶片等新興科技，推動AI多元應用與機器人發展，促進產業升級與轉型；同時深化與學界合作，強化基礎科學與應用研究的鏈結，讓科研成為產業發展的源頭活水。

何晉滄：發揮關鍵能量 做產業堅實後盾

經濟部次長何晉滄也於佈達典禮中表示，工研院一直是臺灣最重要的產業科技研發機構，也是政府推動創新政策不可或缺的戰略夥伴。從「五大信賴產業」、「淨零轉型」，到「AI新十大建設」與「智慧製造升級」，工研院始終站在政策前線，肩負從技術研發、產業推動到人才培育的全方位任務，也是政府與產業之間的重要橋梁。

何晉滄進一步表示，近年政府積極推動AI、半導體、量子運算、矽光子、機器人等新興科技，目標是強化臺灣的產業韌性與全球供應鏈地位，這些工作都需要工研院持續深耕技術研發，做好整合與創新示範的關鍵角色。面對地緣政治風險與供應鏈重組的全球挑戰，工研院作為臺灣科技與產業對接國際的重要樞紐，以「技術外交」進行跨國鏈結的工作將益發重要。相信在吳董事長與張院長的共同領導下，工研院必能發揮其關鍵能量，做為臺灣產業發展最堅實的後盾。

以創新為核心 聚焦三大方向發展

對於未來工研院的方向，新任院長張培仁表示，創新是臺灣產業發展的關鍵動能。面對全球局勢變化與科技快速演進，工研院將以「整合跨域創新」為核心策略，持續發揮影響力，成為政府最信任的產業智庫與產業最堅強的技術夥伴。

未來工研院將聚焦三大方向推動發展：首先是「凝聚專才」，透過凝聚院內外專才，激發跨機構跨領域協作，整合產學研能量，並依各產業需求及全球競爭態勢推動技術發展，發展前瞻及關鍵技術，協助臺灣在全球科技競賽中占得先機。

其次是「深耕臺灣」，以創新驅動產業轉型，提升國家整體競爭力，包括協助政府擬定產業發展策略、確保高科技產業競爭優勢，以及輔導中小傳統企業升級轉型。

第三是「布局全球」，運用工研院在國際的據點，結合臺灣的研發能量，對接國際資源，提升臺灣在全球的能見度，並持續協助政府經貿合作、協助產業布局全球，促進產品行銷全世界。

未來，工研院將以「創新」為核心、以「信賴」為橋梁，和政府、產業界、學界，以及國際夥伴攜手合作，一起為臺灣開創新的產業榮景，打造具全球影響力的創新生態系，共同邁向下一個黃金時代。