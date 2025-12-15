從測試場域到國際市場 掌握無人機民主供應鏈的契機

快訊

工業技術與資訊
無人機產業的發展，是科技創新的實踐，也是國家戰略與產業鏈的再定位。
【撰文／凃心怡】

隨著技術的日益精進，無人機已經成為助力國防安全、智慧城市、農業檢測與救災應變的關鍵科技。地緣政治升溫，臺灣憑藉著研發能量與完整產業鏈，正加速邁向國際無人機市場，從法規與技術驗證，到場域應用、國際市場，形塑屬於民主國家的可信賴供應鏈。

全球無人機應用日漸普及，臺灣正迎來一次難得的歷史機會。除了技術上的挑戰，更是政策、法規、產業鏈與國家安全的全面競爭。工研院「創新週」系列活動，日前在沙崙綠能科技示範場域，舉辦「SOUTH NEXT：無人機產業創新論壇」，透過地方政府與產研交流，試圖在此千載難逢的轉折點上，為臺灣找出發展無人機的優勢與定位。

無人機的敏捷與制空優勢，是城市治理與災害應變相當好的即時工具。當災害發生時，無人機能立刻投入電力、通訊，甚至醫療物資的運送。烏俄戰爭與以哈衝突已讓世人見識到無人機對國家安全的價值。

災害應變、國家安全　臺灣無人機新機會

工研院機械與機電系統研究所所長張禎元指出，無人機已被視為捍衛國家安全的重要裝備，而臺灣無人機產業，該如何打開國際市場的新契機關鍵在於臺灣的研發創新。

張禎元強調，臺灣廠商憑藉完整的產業供應鏈、精密製造與研發韌性，完全有機會在供應鏈中占有一席之地，「若能結合電子、資通訊與材料等跨域優勢，臺灣極有潛力從單純製造者，轉型為能提供全方位解決方案的系統供應者，這將是國際市場最渴求的價值。」

法規驗證制度建立 完整生態系落腳南臺灣

要讓無人機從測試飛行走向產業化，法規與驗證機制是關鍵。曾任職知名國際智權顧問公司多年的工研院技術移轉與法律中心組長邱明峻指出，無人機牽涉空域安全、資安風險與隱私保護等層面，相關制度仍需與產業共同協調與推進。他表示，臺灣正逐步建立從技術測試、認證到產業標準的相關制度，「這有助於臺灣未來與國際市場接軌。」

有了法規與驗證機制，還要有研發與驗證場域。日前，國發會已核准南科四期沙崙生態科學園區計畫，將新增約531公頃園區面積，創造3萬5,000個就業機會，年產值可望達新臺幣2兆2,437億元。經濟部日前公布的「無人載具產業發展統籌型計畫」，宣布在臺南的沙崙及六甲建置「無人化創新科技實驗室」，專注於開發能在嚴苛情境下運作的無人機，預計產出26款創新機型；並在全臺規劃建置18處以上大、中、小的專屬飛測場域，滿足不同類型無人載具的測試需求。

落地有賴自主開發　保障國家韌性安全

面對無人機未來強勁市場需求，產業界也正在尋找新的合作模式。將數位雙生（Digital Twin）解決方案應用在無人機開發的誼卡科技總經理周志宜強調，臺灣雖非傳統無人機製造大國，但透過系統整合、數位雙生與模擬平台，就能協助企業加速設計與驗證。

周志宜以所代理的達梭公司3D航空平台為例，展示如何將戰機等級的研發能力導入臺灣，讓無人機廠商能在更短時間完成設計、測試與量產。他認為，這樣的「軟硬整合」，正是臺灣與國際接軌的關鍵。

臺灣無人機國家隊成員之一的璿元科技執行長周玉端則強調，無人機的價值不在於「飛得多炫」，而在於能否在農業、基礎設施檢測、地政測繪、救災等場域發揮效益。

周玉端分享過去在蘭嶼從事地籍測繪的經驗，發現若太依賴國際大廠系統，甚至必須透過海外政府的解鎖才能飛行。這段經歷讓他下定決心：「我們必須自主開發，否則資料安全永遠受制於人。」

無人機產業的發展，是科技創新的實踐，也是國家戰略與產業鏈的再定位。從地方政府積極打造測試場地，到工研院推動技術標準與法規建構，再到企業將應用深化至農業、測繪、基礎建設與救災等，無人機不只是翱翔於天際的科技載具，更是照見國家產業競爭力的一面鏡子，臺灣能否能在國際分工中找到自身定位與高度，攸關未來在全球無人機版圖上的角色，也標誌出臺灣科技自主與國家安全的韌性保障。

「SOUTH NEXT：無人機產業創新論壇」聚焦無人機技術與應用，展現臺灣產業升級與創新契機。
推動全球半導體量測標準化 工研院攜手英國國家物理實驗室

半導體是臺灣產業的命脈，而量測標準正是支撐產業持續創新的關鍵基石。工研院日前與英國國家物理實驗室簽署合作協議，雙方將聚焦半導體、先進材料與AI人工智慧等領域，推動跨國科研合作與標準化制定。

三策略助產業升級 張培仁博士接掌工研院院長

工研院於10月27日舉辦院長佈達暨交接典禮，由張培仁博士接掌新任院長。張培仁表示，未來將聚焦三大方向：凝聚專才，發展前瞻關鍵技術；深耕臺灣，輔導產業升級轉型；布局全球，協助經貿合作，促進產業產品行銷國際。

迎向全球機器人競局 臺灣機器人產業的戰略新航道

全球機器人產業正以年增14%到20%的驚人速度成長。臺灣要在國際競局中找到自身定位，須兼顧全球需求與在地挑戰，打造具競爭力的機器人產業鏈。工研院「創新週」系列活動之一「SOUTH NEXT：機器人產業創新論壇」，匯聚產官研觀點，試圖從研發、產業聚落到新創落地的角度，勾勒臺灣機器人產業藍圖。

創新啟航 燃亮南方產業火炬

南臺灣匯聚AI晶片、智慧製造、綠能與數位轉型能量，在研發聚落與政策支持下，AI與科技創新基地正在成形。工研院「創新週」系列活動之一，於臺南沙崙綠能科技示範場域舉辦「SOUTH NEXT：大南方產業轉型國際論壇」，匯聚產研專家，分享南臺灣產業創新策略與趨勢洞見，點燃轉型升級火炬。

VisionSafe以科技重構安全駕駛定義

車多路小、車種混雜的交通狀況對臺灣駕駛而言是一大考驗。資策會研發的VisionSafe視界安全智駕系統，將原本分開的防撞、盲點、導航與警示功能整合為單一智慧介面，並以4,000萬筆在地交通資料校準AI模型，數據驅動優化效能舊車也能無痛升級變聰明，獲得2025全球百大科技研發獎的肯定。

