迎向全球機器人競局 臺灣機器人產業的戰略新航道

【撰文／凃心怡】

全球機器人產業正以年增14%到20%的驚人速度成長。臺灣要在國際競局中找到自身定位，須兼顧全球需求與在地挑戰，打造具競爭力的機器人產業鏈。工研院「創新週」系列活動之一「SOUTH NEXT：機器人產業創新論壇」，匯聚產官研觀點，試圖從研發、產業聚落到新創落地的角度，勾勒臺灣機器人產業藍圖。

生成式AI加持下，全球正邁入智慧化與無人化時代，機器人廣泛應用於製造、物流、農業、能源與國土安全，已成為推動產業升級的重要動能。工研院董事長吳政忠表示，工研院作為政府推動科技政策的重要夥伴，長期深耕機器人關鍵零組件、感測模組、控制系統與邊緣AI，並透過跨域整合，協助產業建立非紅供應鏈、加速技術落地與國際化。

政策支持 打造南臺灣為機器人重鎮

「機器人論壇選在沙崙舉辦，更具政策意涵，」吳政忠提及，由於南臺灣是政府推動智慧機器人基地與無人機國家隊的重鎮，透過沙崙科學城與嘉義—屏東S廊帶，工研院能結合研發、示範與產業化能量，攜手在地產業共築具國際競爭力的生態系。

臺南市市長黃偉哲也指出，機器人與無人機是人工智慧的重要應用，臺南不僅將是全國最重要的晶圓製造與先進封裝基地，沙崙科學城也將轉型為AI與機器人研發重鎮，並與六甲的工研院、柳營的科技園區三期，形成研發、應用到試量產的完整生態系。其中，臺南具備先進製程、封裝、零組件等完整產業條件，是最有機會實現完全國產機器人與無人機的城市，讓臺灣廠商具備足夠實力與國際大廠並肩競爭。

擔任引言人的工研院副院長胡竹生表示，工研院近年已在智慧製造、智慧醫療與智慧交通等領域累積豐富的研發能量，不僅掌握感測、控制、通訊到系統整合的關鍵技術，並積極與國際領導廠商合作，例如與日本川崎重工展開技術交流，推動從社會型機器人到無人機應用的跨國研發與落地應用。未來，工研院將以大南方為優先場域，結合在地需求與跨域應用，協助業者加速進入國際市場，實現「由臺灣出發、連結全球」的目標。

需求定義應用 跨界合作展現人本價值

從政策視野走向研發現場，工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑強調「應用驅動」的重要性，「唯有在第一天就與產業並肩，參與市場定義，臺灣才能在全球有聲音。」

鄭仁傑觀察到，臺灣長期以代工模式參與國際市場，但在AI驅動的新世代，若不能在市場早期就介入定義應用，就難以掌握核心價值。其中，他認為醫療照護是臺灣最具優勢的切入點，從病房隔離服務到長照機構的重複性工作，皆是機器人先行落地的最佳場域。

凌羣電腦總經理劉瑞隆也認同，機器人研發需由從需求出發的觀點，他觀察到家用服務型機器人因價格高昂、功能有限，恐短期內較難以普及；相較之下，安防巡檢、智慧客服或醫院物流配送，主要應用於工商業現場，較具潛力。因此，他建議臺灣廠商若能持續精進控制與感知演算法，就能在商用場域打造出更具國際影響力的案例。

新技術固然帶來創新，也需從使用的角度出發。工研院新創公司福寶科技創辦人暨執行長巫震華多年來專注於外骨骼機器人與科技輔具，協助高齡者與失能者重拾行動力。他認為，醫療照護型機器人的開發不能單靠工程師，而是必須與醫師、治療師合作，在人體工學、安全與使用便利性之間找到平衡，如此的跨界合作，已使外骨骼機器人技術真正落地，導入全國百分之八十縣市，讓機器人產業呈現出「科技以人為本」的價值。

從核心零組件切入 槓桿全球市場

臺灣擅長以精簡資源槓桿全球市場，核心零組件的突破仍是臺灣能否在機器人領域爭取話語權的關鍵。盟立集團執行長林世東直言，人型機器人若要穩定運作，減速機是不可或缺的零件，卻也是成本最高的環節之一。

他透露，盟立持續投入減速機及關節模組研發，成功跨越瓶頸，在今年中國與美國的展會上，讓不少國際買家相當驚豔，「這不僅是企業的突破，更是讓全球看見臺灣機器人供應鏈的機會。」

林世東肯定表示，當國際大廠正積極壓低人型機器人的製造成本，臺灣若無法掌握減速機、感測器與高效能電池等關鍵零組件，就只能停留在供應鏈的邊陲；相反地，若能把上下游力量串聯起來，臺灣就有機會在國際市場上展示自己的優勢。

此外，工研院也在論壇中宣布於臺南六甲成立「智慧機器人創新與應用研發中心」，在經濟部支持下，聚焦智慧工廠自動化與醫療、餐飲、物流、巡檢四大應用場域。規劃包含研發展示測試區、模擬與訓練平台、機房、巡檢場域及新創進駐空間等，吸引國際大型新創公司與在地業者共同進駐，為南臺灣建立完整供應鏈，推動產業與國際接軌。

論壇從政策、市場、到核心技術，產研激盪出一幅清晰的機器人產業前景，面對這場由AI機器人掀起的科技巨浪，臺灣若能抓住先機，從關鍵零組件的突破，到應用場域的深耕，屆時臺灣將不只是追隨者，而是能抓住麥克風，成為國際舞台上的發言者。