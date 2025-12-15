創新啟航 燃亮南方產業火炬

【撰文／陳怡如】

南臺灣匯聚AI晶片、智慧製造、綠能與數位轉型能量，在研發聚落與政策支持下，AI與科技創新基地正在成形。工研院「創新週」系列活動之一，於臺南沙崙綠能科技示範場域舉辦「SOUTH NEXT：大南方產業轉型國際論壇」，匯聚產研專家，分享南臺灣產業創新策略與趨勢洞見，點燃轉型升級火炬。

在政策支持下，南臺灣產業近30年來積極蛻變，面對全球能源轉型、供應鏈重組與數位轉型浪潮，許多廠商也加快多元布局與高值化腳步，帶動AI、再生能源、循環材料及無人載具等新興產業快速崛起。

工研院「SOUTH NEXT：大南方產業轉型國際論壇」中，瞄準南部產業鏈的轉型升級與國際接軌，從AI百工百業、材料、能源、農工到智慧製造等多元面向，探索產業轉型的關鍵路徑與合作模式，協助南臺灣產業鏈強化韌性，打造具國際競爭力的新典範。同時也展出淨零創新、循環材料、數位轉型與新興產業四大主題，超過30項產業化創新技術，展現協助南臺灣產業升級轉型的成果。

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，行政院在大南方新矽谷推動方案下，持續推動科研能量南向布局，串聯沙崙智慧綠能科技示範場域、高雄亞灣智慧科技創新園區等重點場域，打造跨域合作的創新聚落。未來，將透過前瞻研發投資、人才培育與國際鏈結，加速新興產業與在地產業的融合，促進創新應用系統及服務落地，帶動南臺灣成為引領產業升級與國家競爭力的驅動引擎。

臺南市政府副祕書長殷世熙也指出，臺南市政府經發局致力推動數位轉型與智慧製造助產業升級，派遣專家顧問團深入工廠產線進行數位化程度健檢，並導入如AI、物聯網等智慧化解決方案，協助廠商邁向智慧工廠，也厚植了整個大臺南地區的產業實力。

AI、半導體領航 南臺灣百工百業升級

論壇由工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲，以「2026南臺灣創新轉型策略」為題進行開場演說。「產業園區是南臺灣產業發展的重要關鍵！」林昭憲指出，2023年南科產值已超越竹科，今年更超越竹科和中科的產值總合。而南部各縣市皆有不同發展特色，像是雲林推動運動科技；嘉義聚焦無人機、機器人和綠能；臺南與高雄發展半導體、機器人和先進材料；屏東專注太空科技和智慧農醫，呈現多元布局，百花齊放的盛況。

林昭憲認為，未來南臺灣創新轉型的重要策略是，借重新興科技，以AI賦能、半導體領航，群策南臺灣百工百業升級。以南臺灣擁有極具潛力的海洋經濟為例，工研院南部產業創新策略辦公室早在2023年就提出「以空輔海、以海養綠、以綠引金、以金創新」的南臺灣四大關鍵轉型引擎。海洋固碳能力是森林的2.5倍，也代表相較主流經濟有2.5倍的成長商機，透過海陸空聯手，加速智慧永續海洋創新，帶動資本、產業落地，促使漁業轉型；同時結合臺灣資通訊和農業優勢，打造農業4.0，讓南臺灣成為全球永續糧倉。

大南方新矽谷推動辦公室主任謝明得認為，南部各縣市在產業發展、經濟規模和轉型思維各不相同，以產業推動角度而言，「重點是要因地制宜，既要兼顧共同需求，也要客製化展現獨特性。」大南方新矽谷的概念，就是立基南部現有優勢，連結AI智慧科技，促成「AI產業化、產業AI化」，建構大南方產業生態系，打造臺灣成為人工智慧之島。

想達成如此願景，具體有四大策略：「擴算力、鏈場域、引人才、展應用」。未來將提升25倍算力，加速AI產業發展；同時打造半導體S廊帶，促成產業群聚，並培育吸引國際人才匯流沙崙，最後讓AI應用落地，打造全產業的人工智慧基地。

工研院協理暨南部產業創新策略辦公室主任李宗銘則表示，可善用工研院在南臺灣的據點，包含六甲南分院、南臺灣創新園區、沙崙綠能科技示範場域、楠梓科技產業園區、高雄亞灣等，這些蘊含創新能量的據點，貼合在地產業，讓新興的AI、半導體、機器人、綠能等新技術落地，也成功打造不少產業轉型案例。

像是與奇美合作捕獲煙道氣二氧化碳，製成固碳PC產品，降低碳排；與中鋼攜手優化傳統煉鋼轉爐製程，減少過去製程所耗費的成本，並利於技術傳承。目前工研院也和「大南方新矽谷」合作，以南部產業創新策略辦公室整合各單位技術能量，結合地方政府與產業需求，加速產業升級創新。

發展智慧材料 實現循環創新

為深入探討多元領域的創新，論壇由智慧材料、低碳節能、農工智鏈和淨零轉型等四大面向展開。首先在智慧材料上，工研院材料與化工研究所副所長溫俊祥指出，材料的循環創新有兩大路徑，一是取代既有原料，二是發展低碳高值進口依賴及受壟斷的材料。

例如工研院透過回收寶特瓶片，研發出創新聚酯彈性體材料「rTPEE-G」，製成全循環單一聚酯材料低碳鞋，包括鞋面到中底、大底，整雙鞋都能循環再利用，預估至2032年，可望取代部分傳統鞋材，達5億美元市場規模。

氫能作為邁向淨零排放最後一哩路，綠氫／低碳氫的取得是關鍵。工研院於2024年底，完成年產噸級低溫氨裂解產氫系統，採用進口氫載體低碳氨，透過高效觸媒催化，讓氨可於低溫裂解生成高純度氫氣，並將鏈結國內石化廠或電子廠進行場域驗證；此外，工研院也運用廢棄LCD面板玻璃，開發創新的金屬離子捕捉材「NaPoGlass」，此一具獨特結構的奈米孔洞材料，不僅可高效吸附廢水中的金屬離子，甚至還能變身長效防霉除臭材料產品。

金屬離子捕捉材「NaPoGlass」，以國內循環玻璃為料源，創造出具有雙循環低碳特色的長效抗菌材料。

整合節能科技 改善資料中心能效

低碳節能方面，AI加速發展，資料中心成吃電怪獸。工研院綠能與環境研究所所長劉志文指出，目前資料中心占全球用電1%至1.5%，2030年將成長到3.3%。資料中心節能有兩大關鍵，一是提升晶片運算能源效率，讓每單位電力產生更多算力，10年來已提升18倍；二是散熱技術進步，既提升能效也減少冷卻電力。

為提升資料中心能源效率，工研院盤點院內關鍵技術，包含模型優化、硬體製程、散熱、機房能源管理、廢熱回收等，打造出創新的沉浸式冷卻系統，整合高效率熱管熱交換器，省卻水路系統，降低整體體積及耗電量，較傳統氣冷節能40%；還有模組化的高能效機房，採全機房直流供電，有助電池、再生能源整合，搭配40-50度廢熱回收再利用，也導入AI調控能源使用，提升系統總效率。

打造農工智鏈 提升產業韌性

在農工智鏈上，著重導入智慧化提升產業韌性。工研院智慧感測與系統科技中心執行長朱俊勳認為，臺灣步入超高齡社會，農業與現場製造人力逐漸老化流失，藉由AI導入智慧化可減輕人員負擔、減少出錯，進一步提升效率。

像是工研院研發全球最靈敏的振動感測晶片，應用於高階加工設備。工研院合作夥伴譜威科技市場部經理張瑋恆指出，在設備異常前，振動通常先出現，透過振動監測可即時持續了解設備健康狀態，及早預防保養，避免非預期停機的損失。

「養殖漁業AI智慧投餵系統」可解決養殖業勞動力不足、投餵經驗缺乏的痛點；至於農工協作的AI機器人應用，工研院的自主移動機器人，可用於戶外導航噴藥、網室遙控噴藥、雞舍導航巡檢等，減輕農民負擔，降低疫病風險。

「雞舍管理巡檢機器人」以國產晶片打造農業共通型自主移動載具，整合⾃動排程、視覺與導航模組，協助農場進行雞舍巡檢與健康監測，省⼯省⼒。

碳捕封存技術 助攻淨零轉型

淨零轉型方面，工研院綠能所副所長萬皓鵬指出，「碳捕捉、利用與封存（CCUS）是臺灣淨零轉型的關鍵契機！」為達成2050淨零排放的目標，除了積極減碳，還要把碳抓下來再利用或封存。工研院配合臺灣北中南條件，因地制宜協助發展區域布局，像是南部的石化產業園區，可轉型為碳利用創新實驗場域，發展高附加價值產品。

工研院最新碳捕捉技術－「固態氨碳捕捉吸附技術」，與傳統耗能較高的化學吸收法相比，不僅具備低溫脫附、更節能等優勢，還有設備體積小、壽命長、穩定性佳等特點，適合中小型工廠使用。目前已攜手三菱電機和臺灣菸酒公司竹南啤酒廠，啟動亞洲首座酒廠碳捕捉先導試驗廠。

二氧化碳捕捉之後還要封存，目前國際以高儲存量的鹽水層地質封存為趨勢。臺灣西海岸擁有得天獨厚的鹽水層，初步評估有高達459億噸的封存量，可儲存超過100年，工研院也發展各式碳封存技術，助攻臺灣淨零未來。

從智慧材料、低碳節能、農工智鏈到淨零轉型，南臺灣的創新能量正不斷匯聚成形，透過科研機構、地方政府與產業攜手，過往的製造重鎮正大步邁向創新樞紐，推動臺灣整體產業結構升級，開啟面向未來的綠色與智慧新篇章。