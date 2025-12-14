VisionSafe以科技重構安全駕駛定義

【撰文／賴宛靖】

車多路小、車種混雜的交通狀況對臺灣駕駛而言是一大考驗。資策會研發的VisionSafe視界安全智駕系統，將原本分開的防撞、盲點、導航與警示功能整合為單一智慧介面，並以4,000萬筆在地交通資料校準AI模型，數據驅動優化效能舊車也能無痛升級變聰明，獲得2025全球百大科技研發獎的肯定。

如果要找全世界最嚴苛的道路試煉場，臺灣應該名列前茅。地狹人稠、車種混雜、路幅狹小、道路複雜、大客運與機慢車穿梭其間，加上亞熱帶氣候常有較大陣雨，清晨也容易起霧，對職業大客車、物流車等駕駛而言，必須時時盯緊路況，一不小心意外就會發生。

「臺灣交通的難題多樣化，尤其是大型車容易有視覺盲點與死角，光靠單一類型的感測器，很難解決全部的問題。」資策會軟體技術研究院院長蒙以亨點出問題。

整合關鍵行車資訊 建構單一智慧視界

蒙以亨指出，儘管現行的行車輔助系統，已針對行車需求提出不少解方，但功能多半分散在不同系統，像防撞警示是一套、盲點偵測是一套，這還不包含超速提醒、導航說明等不同功能的軟硬體，導致駕駛注意力經常被不同螢幕切割，容易分神；其次，為提升行車安全，現在的新車多已配備智慧輔助系統，但既有物流業或客運業新舊車都有，無法全面更換為智慧型車種，要讓車子變聰明得花大錢投資，業者往往裹足不前。

為回應臺灣頗具挑戰的道路環境，同時讓客運、物流車隊無痛升級，把舊車變成跟新車一樣有智慧，資策會開發出「VisionSafe視界安全智駕系統」，專為臺灣複雜的交通情境而設計，也是臺灣首套專為大型商用車打造的次世代智慧駕駛輔助系統，一舉贏得全球百大科技研發獎肯定。

五大模組打造AI智慧座艙

蒙以亨表示，「VisionSafe」包含五大模組與設計：熱成像AI感知模組、AI內輪差警示系統、AI全姿態駕駛行為監測、擴增實境抬頭顯示器（AR-HUD），以及與模組化即插即用架構。這些模組與設計既能主動監控車外風險，也能觀察車內駕駛本身的狀態，讓新車、舊車駕駛一樣安全。

在車外，「熱成像AI感知模組」可在低光源、強烈眩光、暴雨或霧霾等惡劣天候下，依然維持96%的高精度來偵測行人與障礙物，達到全天候防護；「AI內輪差警示系統」可與現有行車視野輔助系統（MDVR）銜接，有效降低盲點與內輪差造成的事故風險。

在車內，「AI全姿態駕駛行為監測」突破傳統必須清楚拍到臉才能辨識的限制，能依「身體語言」即時辨識出駕駛員10種高風險行為，像是滑手機、雙手離開方向盤或彎身撿拾物品、疲勞駕駛等，都逃不過AI的法眼；AR-HUD結合眼球追蹤，將感測、警示與導航資訊整合顯示於單一顯示器，減少視覺分心與縮短反應時間。

另外，為了提高企業導入誘因，研發團隊也設計出「模組化即插即用架構」，採高相容性設計，無論車上原先的感測器與攝影機規格為何，都能快速部署與整合，大幅降低導入成本與時間，符合臺灣、東南亞甚至美國等多樣車型與道路環境。

這樣的整合提升了安全，也重新定義「人與車」的互動關係。駕駛不是單向的操作車輛，而是與一套即時感知系統進行協作。

「VisionSafe」已累積大量跨車種、跨視角的資料。

低功耗AI晶片讓舊鏡頭生出新智慧

要讓VisionSafe做這麼多事，最大挑戰不是演算法，而是算力。外部影像進來，系統即刻進行運算、分析、警示，都得在瞬間完成，處理晶片扮演關鍵角色。「從產業現況來看，多數車隊並沒有高畫質鏡頭與高算力主機可以用，攝影機畫質多是480p、720p，車內既有線路也不好重拉，再投資新設備無異是墊高營運成本，」資策會軟體技術研究院移動安全信賴中心主任朱柏嘉解釋，VisionSafe一開始就把「導入成本」當成系統設計目標，AI演算法必須在低算力平台也能穩定運行，才有機會落地普及。

為了讓舊鏡頭也能精準辨識，資策會與耐能智慧（Kneron）共同開發「CamBoost AI智慧增強器」，以低功耗AI晶片搭配車上既有攝影鏡頭，讓每輛車都具備車道偏移偵測、前車警示、行人辨識等先進駕駛輔助系統（ADAS）功能，強化即時行車風險辨識能力，而部署成本僅傳統方案的三分之一。

「最初，實驗室模型運行在40 TOPS的環境中，亦即處理器每秒可以進行40兆次的運算，而車上晶片僅2 TOPS，算力差近20倍，」資策會軟體技術研究院智慧駕駛組組長劉暐辰表示，為了讓系統維持快速反應、精準辨識，團隊必須讓模型「瘦身」，重新設計結構，讓模型在小晶片上也能跑得順。

耐能智慧的低功耗AI晶片成為突破口，晶片採神經網路處理器（NPU）架構，運算速度較傳統處理器快10倍，用電僅十分之一，成功實現即時AI邊緣運算；資策會也與大眾電腦合作開發「熱成像AI感知結合AR-HUD」智慧車電模組，讓行車關鍵資訊更直覺整合在單一顯示器上；宗盈科技則負責系統整合，讓晶片、感測模組與系統無縫銜接。

為了讓系統維持快速反應、精準辨識，團隊重新設計結構，讓模型在小晶片上也能跑得順。

4,000萬筆資料教AI看懂臺灣交通

運算法與硬體搞定了，接下來要教AI認識臺灣的交通。7年多來，研發團隊跑遍臺灣大街小巷，累積超過4,000萬筆道路交通數據，涵蓋山區、濱海與都會道路，從清晨濃霧到午後暴雨場景，這些資料讓AI模型能辨識各種樣態的車流，從而建立AI訓練模型。

「初期我們只有一台車，把熱像、傳統攝影機、光達、GPS／IMU都裝上車，在臺灣大街小巷跑，後來覺得這樣實在太慢，決定與計程車隊合作，建置大量行車紀錄器，讓計程車幫我們收資料，」朱柏嘉回憶。

朱柏嘉也補充，收集的資料不是馬上就可以用，得先由系統自動標記，再進行人工校正。「這些經過標記、整理的珍貴資料，不只用在訓練VisionSafe上，也將成為標準化測評與第三方驗證的公共題庫，未來任何智慧車用系統上市前都可以用這些資料來驗測。」

結合本土車電鏈 邁向交通零死亡願景

「VisionSafe」目前已完成臺灣長途客運車隊的驗證，並與客運、物流等車隊合作，累積了大量跨車種、跨視角的資料。「『VisionSafe』建構出一套由在地產業鏈，自主創新的智慧座艙解決方案，實現AI在車電產業落地並帶動數位轉型，在同樣高密度混合車流挑戰的國家，如東南亞，相當有機會。」蒙以亨相當看好這項技術。

國際「零死亡願景」（Vision Zero）倡議正熾，認為健康與生命優先於其他價值，法規與基礎建設，應以達成交通事故零死亡與重傷為目標。AI科技與感測技術，可望成為「Vision Zero」的實踐工具與加速引擎，體現科技助益人類生活的真正使命。