廢漁網變成尼龍薄膜 永續創價值

【撰文／賴宛靖】

臺灣每年上萬噸廢漁網，終於找到「高值化」出路！成功變身為醫療氣墊床的關鍵材料。紡織所與暄達醫學科技跨界合作，解決了頭痛的海廢問題，更為醫療產品帶來抗菌與舒適的升級，引領醫材產業邁向循環經濟新紀元，勇奪2025全球百大科技研發獎。

清晨的港邊，廢棄的尼龍漁網堆疊如同沉睡的巨獸。它們沾滿鹽分、油汙與藻類，纏繞著浮球與鉛鏈，散發潮濕與腐蝕味，漁民收拾不及，清潔隊也還未即時處理，只能任其風乾、碎裂，最終將被掩埋或焚化；醫院病房裡，另一種材料正守護著臥床病人。減壓氣墊床長時間貼近皮膚，須良好透氣性，還要能穩定支撐體重、抗菌防滲。它的潔淨與高氣密，提供舒適照護，同時維繫生命尊嚴。

從海洋垃圾到醫材用品，現在以同一種原料串連起來。紡織產業綜合研究所成功將廢棄漁網回收再生，製成尼龍（Nylon）防水薄膜，再由暄達公司製作成醫療氣墊床產品，實現海洋廢棄物的循環再利用。

回收處理異材混雜 廢漁網去化不易

臺灣四面環海，一年產生約2,300公噸廢棄漁網，漁網遭棄置海裡，很可能讓生物纏繞受傷；也可能纏住船隻螺旋槳，堵塞進水口，造成航行危險；或裂解為塑膠微粒，遭魚類攝入，進入食物鏈。

但廢棄漁網的回收處理並不容易，漁網多以結實耐磨的尼龍為主，久經海水日曬，纖維間充滿海沙、貝殼、油汙與魚腥生物膜，上岸就變得又重又臭；再如大型漁船的圍網、底拖網等，重量動輒以公噸計。更麻煩的是，漁網常是複合結構：尼龍網身搭配PE／PP浮繩、鉛鏈、EVA浮球等異材組件，讓後續的拆解與清洗難上加難。因此淘汰漁網多半被丟棄或掩埋，即便回收，頂多被用來製造如手機殼、塑膠箱等價值較低的「射出件」，導致業者不願意使用價格比新料高的環保回收材質，廢魚網去化困難。

「其實，只要將漁網妥善分類、徹底清洗，尼龍就能被『解聚再聚』，回到接近新料的純度，做成高品質的塑膠件，甚至跨進醫療等級，變成高值材料。」紡織所雲林分部副主任陳漢強表示。

自己的垃圾自己處理 開啟廢漁網新生命

「漁網算『紡織品』，既然是紡織業做出的東西，難以回收就是我們要解的難題。」陳漢強表示，疫情期間的口罩、防護衣之所以能有隔絕病菌又有吸濕透氣的效果，是因為裡面的熔噴材料。因此，團隊往這方向思考，設法把廢漁網變成尼龍薄膜，成為隔絕髒汙又兼具防水抗菌、透濕功能的利器。

但要讓廢漁網華麗變身，第一關是把「看不見的髒」洗掉，否則後端製程難以穩定。陳漢強進一步說明，漁網長期浸泡海水，纖維間殘留鹽分、藻類與生物膜，甚至混入潤滑油與微量重金屬，單靠水洗很難處理。為此，團隊導入超音波洗淨，透過高頻震盪將汙物從纖維細縫震出，再以多道脫鹽、脫油水洗等程序帶走汙染物，讓漁網纖維至少外型恢復原狀。

第二關是把「老化的分子鏈」補回來。尼龍製的漁網歷經曝曬、海鹽與機械拉扯，導致分子量下降、強度變弱，直接熔融造粒會得到不穩定的材料。團隊在粉碎、熔融與混煉過程中，加入專用鏈延長劑，把斷裂的分子鏈接長，將物性拉回到接近新料的範圍。最關鍵的是，由於回收漁網品質參差不齊，有的只用過一季，有的在海上超過10年，必須依批次微調配方與製程參數，並進行品質控管。「如果流動性不匹配，就微調比例把它拉回來；但若材料已經很稀、強度救不回，就不勉強做高階用途，會導到其他等級的產品。」

相較於傳統TPU材質，回收製成的薄膜更為輕盈柔軟，經配方比例和改質，讓薄膜夠「緻密」，可避免細菌附著並兼顧透濕性。

從海床到病床 舊漁網再生為醫療氣墊床

經過前置處理、超音波深層清潔與後段改質，確認廢漁網做出的尼龍薄膜能達到醫材加工所需的潔淨度與穩定性，因而獲得專營外銷減壓氣墊床，現為全美五大醫療氣墊床品牌之一的暄達醫學科技（Carilex Medical Group）的信任，願意將廢漁網製成的尼龍薄膜用於產品中。

用回收材料做成醫療等級充氣床墊，會不會有風險？暄達醫學科技副總經理蘇嘉莉回應，抗菌與潔淨度可透過嚴格製程管理達成，「只要原料乾淨、規格穩定，我們就敢用。」但即便能順利通過抗菌度的考驗，漁網改質成尼龍防水薄膜還有一個關卡要通過，氣墊床需反覆充氣與洩氣，達到分散病人身體壓力的目的，「暄達的醫療氣墊床對薄膜的氣密性要求極高，回收薄膜要做到耐用、能夠重複充氣且不易裂解，是研發的一大挑戰。」

廢棄漁網回收再生，製成尼龍防水薄膜，再由暄達公司製作成醫療氣墊床產品，實現海洋廢棄物的循環再利用。

雙層共押製程 達成嚴苛氣密性要求

對此，紡織所與暄達開發出獨特的「雙層共押」結構技術，是指在擠出成膜時，一台機器同時把2種熔融塑料擠出，並疊成1張「兩層」的薄膜，直接熱融結合，冷卻後就成為一體，而不是先做一層膜、再用膠水貼第二層，創新作法更加環保省工，也克服了薄膜在氣密性、接著性與回收性上的難題。

「這兩層薄膜中，表層是回收尼龍，另一層則如同雙面膠的『黏著劑』，透過淋膜方式直接與布料壓合完成。」陳漢強表示，這樣做還有另一個好處，由於布料與薄膜全部都是尼龍基材，使得產品在使用壽命結束後，容易回收再製，實現「從薄膜到薄膜」的完整循環，創新研發更獲得2025全球百大科技研發獎的青睞。

創新的漁網再生薄膜不只永續，還很舒適。蘇嘉莉表示，使用氣墊床多半是長時間臥床的病患，要讓接觸面透氣、透悶濕，還必須具備防水功能阻絕汗水尿液的滲漏，才合乎需求。相較於傳統TPU材質，回收製成的薄膜更為輕盈柔軟，加上團隊調整配方比例和改質，讓薄膜夠「緻密」，可避免細菌附著，同時兼顧透濕性。「改質後的薄膜製成氣墊床墊後，能讓人體濕氣從濕度高的區域，傳遞到床邊濕度低的區域，皮膚乾爽更能減少褥瘡發生的機率。」

從減碳到新市場 材料科技重塑價值鏈

有鑑於許多國際知名品牌已把2030年回收產品占比須達70%以上，列為品牌目標，這也形成供應鏈的減碳壓力。根據紡織所提供數據，全新尼龍在聚合階段約產生7.44 kg CO2/kg的碳排，回收尼龍僅約0.59 kg CO2/kg，因此每年若可處理約10萬噸廢漁網，可望減少近6萬公斤的CO2，相信這會是吸引國際品牌採用的優勢。

除了醫療床墊，回收漁網再製的尼龍薄膜也正往高值化應用延伸，其強韌、可熱封、可重複充氣且具阻氣性的特質，適合導入重視抗衝擊與氣密可靠的軍工、救生與航空配備，同時其高耐磨的尼龍基底，也能切入戶外機能如溯溪背包、登山包與各式防水袋材等，為廢棄漁網找到重生機會的同時，也重新定義了材料循環與永續創新的價值。