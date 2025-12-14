全球百大科技榜單出爐 臺灣9技術上榜

【撰文／王珮華】

有「研發界奧斯卡」之稱的全球百大科技研發獎11月下旬舉行頒獎典禮，臺灣有9項技術獲得10個獎項，獲獎單位包括工研院、紡織所、資策會、金屬中心、國家原子能科技研究院等研發機構，產業界則有亞福儲能、印能科技、興采實業在獲獎之列。

擁有63年歷史的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），於11月下旬舉辦頒獎典禮，臺灣共有9項技術獲得10個獎項，包含「企業社會責任特殊貢獻獎」（Special Recognition: Corporate Social Responsibility）。工研院則有「仿生韌帶支架」、「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術」（AI-WaJe™），及與興采實業合作的「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜」（Circu-Texfilm）3項創新科技上榜，均已技轉產業化或衍生新創公司。

R&D 100 Awards 全球最具代表科技創新獎項

全球百大科技研發獎自1963年創立以來，今年邁入第63屆。這個獎項是由美國《R&D World》雜誌主辦，旨在表揚在研發創新、實際應用與社會影響方面具重大貢獻的技術，包括寶麗來的拍立得（Polacolor Film）、ATM自動提款機、傳真機、液晶顯示器、印表機、戒煙貼片，這些大眾廣泛使用的科技，都曾榜上有名。

今年全球百大科技研發獎榜單，有4成來自美國國家實驗室，以橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）最多，共有12項技術入列，工研院3項技術獲獎，與美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）、阿爾貢國家實驗室（Argonne National Laboratory）並列，在國家實驗室環伺的狀況下，實屬不易。

從醫療到材料 展現臺灣跨域創新實力

臺灣今年獲獎技術涵蓋精準醫療、循環經濟、智慧系統、節能解決方案，與半導體製程。在精準醫療方面，工研院的「仿生韌帶支架」兼顧高強度和生物相容性，同時助攻臺灣紡織業跨足高值化醫材領域；還有原子能科技研究院的「多蕾克鎵正子肝受體造影劑」，提供具有高對比度、可量化的肝功能正子斷層掃描影像，具有臨床實用性。

在循環經濟方面，工研院的「AI-WaJe™」水刀技術，可以優化廢輪胎處理，提升膠粉活性，幫助達成「從輪胎到輪胎」的終極目標；「Circu-Texfilm」膜料技術讓複合布料的機能衣，也能低碳再製為防水透濕膜，達成「從衣料到衣料」的循環；紡織所的「尼龍循環技術使用回收纖維製成的再生膜材」，則是將廢棄的尼龍漁網，再製為充氣醫療床原料，是尼龍循環高值化的絕佳案例。

智慧系統方面，資策會的「VisionSafe視界安全智駕系統」，整合AI與感知技術，避免大型車駕駛因視線死角、內輪差、惡劣天氣或分心行為，導致危險事故，提升行車安全；金屬中心的「AI引導互動式語言治療系統」，同時獲得R&D 100的「企業社會責任特殊貢獻獎」，表彰其運用生成式AI，整合遊戲化教案、語言能力評量，開創AI輔助語言治療新未來。

業界也展現創新實力，工研院衍生公司亞福儲能的「電梯動態儲能系統」，回收電梯運行中的再生動能，搭配獨創鋁電池技術，使電梯能夠即時回收、儲存及分配電力，大幅提升電梯運行效率，平均節電超過4成，兼具安全、減碳、節能與碳權加值多重創新亮點；半導體設備業者印能科技，則以「第四代EvoRTS真空高壓高溫系統」獲獎，協助AI晶片封裝製程，將去除助焊劑殘留與去除氣泡的兩道工序，結合為一道，不僅增加晶片可靠度，還能省時、降成本。

亞福儲能的「電梯動態儲能系統」，使電梯能夠即時回收、儲存及分配電力，大幅提升運行效率。

從單純效率競爭 轉為韌性與關鍵資源掌握

面對地緣政治、極端氣候、AI科技浪潮、能源轉型的機會與挑戰，今年的全球百大科技研發獎也反映出，創新技術已從單純的效率競爭，轉向維持系統穩定，以及掌握關鍵資源主權的科技。整體可以歸納為三大趨勢：綠色原料革命與能資源自主、AI驅動提升韌性與風險控管、超高精準度的醫療與先進製造材料突破。

淨零排放直接驅動對新材料和綠色製程的需求，隨著地緣政治持續發酵，稀土議題凸顯能資源自主的重要，材料創新的重點，轉向確保能源轉型所需關鍵礦物的供應安全和永續性。

例如標榜無稀土的錳鉍磁體，高溫下磁力也不會消退，適用於電動車馬達、工業用泵浦、風扇與壓縮機馬達；又如更安全、更環保低碳的稀土生產方式「REMAFS」，已可量產釹金屬與鐠釹金屬，用於永磁馬達。

有鑑於石墨為主要電池負極材料，獲獎技術「E-GRIMS」以創新電化學製程，可快速生產低成本的石墨；「PLUS-Graphite」技術則是利用循環經濟模式，將廢棄塑料轉化為電池材料。從稀土到石墨，創新科技更重視資源與技術的自主，確保供應鏈的永續。

AI強化韌性 醫療與先進製程進入微尺度創新

AI技術持續滲入各領域，今年在基礎建設的韌性與風險控管上最受關注。例如，以AI協助電網規劃，以強化韌性、可靠性與安全性；應用AI預診斷太陽光電廠的設備健康，主動優化維護時間表，降低營運風險；此外，機場風險評估，以及流行病傳播預測，AI都扮演了重要的角色。

第三個趨勢就是醫療、先進製造與半導體，都走向超高精準度。醫療方面，像是透過測量血液中的腦源性 Tau蛋白（BD-Tau）水平，進行阿茲海默症的早期診斷或臨床研究；治療心臟三尖瓣逆流，所使用的微創手術裝置；及以AI準確測量腦出血體積，確保患者快速獲得正確治療。這些技術均朝向更精準、更微創的治療方向發展。

在先進製造與半導體方面，半導體製程進入奈米等級，異質整合成為晶片成長動能，獲獎的「EvoRTS」技術就在消除晶片封裝製程中的微小缺陷，確保晶片良率。數位孿生系統（Digital Twin）也應用在多個先進製造與模擬場景，像是焊接與3D列印模擬軟體「 DR-Weld」，可快速模擬各種工業元件，縮短開發週期，成本也大幅降低；「ExaDigiT」則打造了液冷超級電腦的數位孿生架構為數據中心的能源效率與高效運算最佳化，提供評估與研究的工具。

安全防護新勢力 科技重心邁向戰略應用

值得一提的是，今年全球百大科技研發獎有許多安全與國防領域的創新，展現科技提升偵察感測與防護能力的趨勢。「TOSSIT戰術拋投感測器」是一種像手榴彈般丟出去，或以無人機投放的小型球狀感測裝置，用於遠端探測化學氣體或有毒粉塵；杜邦的「Tychem© 6000 SFR防護服」可穿在阻燃內衣外，可抵禦超過 250 種有害化學品，包含化武製劑與易燃溶劑的滲透，並在突發閃燃時為穿戴者爭取逃生時間。還有一種手持式的「芬太尼類似物檢測器」，可以識別芬太尼的基本化學模式，是對抗毒品危機的重要工具。

從醫療、能源到AI與材料，全球百大科技研發獎的成果，突顯臺灣在跨域整合與實用創新上的深厚實力。而百大科技榜單也反映出科技研發焦點的轉向，回應全球產業鏈重組與永續轉型的需求。展望未來，隨著地緣政治與氣候變遷帶來的挑戰持續升溫，臺灣應持續深化技術自主與產學研合作，以整合跨域創新的模式，在國際科技舞台上發揮更大影響力。