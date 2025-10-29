驅動產業騰飛的智權引擎

【整理、撰文／王珮華、賴宛靖】

新經濟時代來臨，生產力與獲利能力結構的改變，讓無形資產重要性與影響力與日俱增，全球先進經濟體正步入無形經濟時代。面對全球產業創新競局，臺灣企業亟需強化智慧財產戰略。工研院從無到有，推動無形資產經濟發展三大關鍵，打造臺灣智慧價值，讓企業專注研發創新，共創永續成長與全球競爭力！

人類文明從農業、工業，演進到資訊文明、數位文明，無形資產已躍居驅動產業升級的核心動能。世界智慧財產組織（WIPO）估計，消費者購買商品所支付的金額中，約三分之一來自軟體、專利、設計、品牌等無形項目；在技術密集產品如智慧型手機，比例更高。無形資產不僅能提升產品溢價，更是跨產業創新的基石，直接決定企業能否在全球競爭中掌握主導權。

在無形資產主導的經濟大勢下，工研院以三大策略推動無形經濟：第一，鏈結科技市場與資本市場，以專利融資「鐵三角」模式，讓銀行理解技術價值，協助企業取得資金，為創新注入長期動能；第二，跨領域專利組合確保優勢，透過 IP Bank 匯聚優質專利，形成國家級專利池，提升臺灣產業在國際競爭的談判籌碼；第三，LOT產業聯盟建立跨產業專利保險網，有效抵禦非實施實體（Non-Practicing Entity；NPE），俗稱專利蟑螂的威脅。三大策略與行動相互呼應，奠定臺灣智權發展新格局。

工研院成立52年來，持續深耕跨領域創新研發，累積專利逾3萬件，智慧資產已逐步轉化為經濟價值，從半導體、資通、光電、工具機、材料、綠能到醫材等，帶動一波波新興產業，助力臺灣產業在全球市場中發光發熱。

臺灣新興科技產業的成功，見證創新的重要，工研院也從技術研發、技術移轉、衍生新創開啟了IP興業的營運模式，創新與IP帶動了臺灣經濟榮景，重要性不言可喻。然而，新創公司有專利、有團隊，也鎖定了利基市場，如此是否就能開心創業去？答案恐怕沒有這麼簡單，資金永遠是新創最先要面對的挑戰。

專利融資「鐵三角」 無形資產變真金白銀

許多創業者都有類似經驗：手握多項專利技術，產品也有不錯的市場反應，但在申請貸款時，總需有廠房、土地、設備等有形資產做抵押。創業者往往須押上身家，才有機會獲得融資，至於創業核心關鍵的專利，銀行端往往因為無法判定價值，難以作為擔保。

「臺灣不缺資金，而是資金無法有效進入科技市場，要讓資金重新導入科技市場，政府必須扮演點燃動能的火苗，」工研院院長劉文雄表示，政府先透過產創條例修法，賦予無形資產融資法源基礎，工研院於2019年，率先攜手中小企業信保基金、臺灣企銀，組成科技市場連結資本市場的「鐵三角」，提供技術鑑價、信用保證與資金融通，完成國內首次無形資產融資的創舉。

無形資產鑑價讓銀行聽懂「技術語言」

在「鐵三角」中扮演「專利與技術鑑價師」角色的工研院，無疑是串接科技與資本市場的關鍵橋樑。過去企業主拿著專利證書到貸款銀行，行員難以評估專利價值，現在有了工研院出具的專業評價報告，銀行更能掌握技術未來潛力，融資核貸「有所本」。此外，擔任「風險分擔夥伴」的信保基金，也大幅降低銀行的放貸疑慮。這套多方合作模式不僅開闢了企業的融資新管道，更為其技術含量「鍍金」，顯著提升企業在市場上的說服力。

有了專業鑑價與風險分擔，提供資金的銀行端也更放心。台新銀行資深副總經理蘇韻琇指出，過去無形資產價值的評估與認定相對困難，現在有工研院這樣強而有力的機構出具評估報告，將更具說服力，「台新銀行第一個承作的無形資產融資，以及第一件千萬等級的無形資產融資，都是與工研院合作。」

銀行從「不敢碰」到「搶著做」

政策推動初期，主要由臺灣企銀等公股銀行率先響應，民營銀行多採觀望態度。隨著成功案例逐步累積，民營銀行也開始積極參與。台新銀行率先響應，成為第一家承作無形資產融資的民營銀行，上海商銀更創下「半天內回覆願意承作」的驚人紀錄。

現在銀行評估企業時，不再只看傳統的「5P原則」，亦即人（People）、資金用途（Purpose）、還款來源（Payment）、債權確保（Protection）、未來展望（Perspective），而是更重視經營團隊的軟實力和技術的未來性。工研院也安排銀行參與訪廠和列席企業無形資產融資複審會議，讓金融機構直接了解企業的實力，有助於核貸時的評價報告解讀，理解未來風險與利益預測。這種「深度溝通」模式，將原本借貸雙方「雞同鴨講」的對話轉化為有效的商業討論。

截至2024年底，這套機制已吸引16家銀行承作，協助74家次企業完成評價，其中44家次成功獲得總額近8億元的融資，並因此引發帶動投資，亦即「以融帶投」。對企業而言，這不只是資金挹注，更等於獲得專業機構的技術認證，讓公司鍍金，後續尋找投資人變得更加容易。

專利融資及時雨 助生醫臨床轉型突圍

博信生技是臺灣首批以無形資產取得融資的廠商之一，研發團隊來自清華大學，研發出亞洲第一個超音波微氣泡顯影劑，用於疾病篩查及藥物傳輸，同時於2018年獲得美國FDA第一期臨床許可，但是因產品尚未上市產生營收，亟需資金後援。

在工研院無形資產專利融資專案協助下，博信於2019年取得緩衝營運資金，這筆資金不僅推進微氣泡顯影劑邁向一、二期臨床試驗，更重要的是，它猶如雪中送炭，讓公司得以厚植實力，後續成功募得新臺幣6,000萬元，站穩醫用超音波診斷與治療一體市場，與世界競爭。

萊鎂醫療器材公司則是通過專利成功實現商業模式轉型的案例。其主力產品「負壓式睡眠呼吸中止治療裝置」積累了大量珍貴的研發與臨床數據，並擁有超過183項專利。2020年，該產品終於獲得美國FDA的批准。然而，在即將進軍國際市場之際，公司卻因缺乏傳統抵押物而陷入資金緊張的困境。

經過工研院的評估，萊鎂醫材憑藉其核心專利家族作為擔保，成功獲得臺企銀千萬元的融資支持，從而在疫情期間得以推動遠距醫療服務，順利從過去「單次器材供應」的傳統模式，轉型為高客戶黏性的「訂閱制服務」模式，實現了商業生態的升級。2021年，公司營收達到1.2億元的新高。萊鎂醫材的創辦人、董事長兼執行長陳仲竹強調，創業初期曾依靠抵押房產和親友借貸來籌集營運資金，如今則通過無形資產融資評估，憑藉專利獲取貸款。他期望未來能持續利用專利技術「鍍金」，加速業務拓展，鞏固市場地位。

獨門技術獲千萬級融資 加速量產布局

將循環經濟發揚光大的專利，也能「變現」。光宇應材以半導體製程中含矽的廢砂漿為題材，透過獨家專利技術把廢料轉化為二氧化矽與高純度氫氣，並在工研院協助下建置燃料電池發電系統，實際累積運轉時數取得綠電憑證，成為銀行願意融資的「環保商模」，成功獲得兆豐銀行5,000萬元融資，得以擴充「矽循環再生系統」產線，擴大循環經濟規模。

專注高功率半導體雷射研製的騰錂鐳射，已建立完整高功率半導體雷射技術鏈，並成為全臺唯一的三五族高功率雷射解決方案公司，產品瞄準工業及無人機防衛應用。因產品量產在即，急需資金擴產。在工研院技術協助及無形資產評價奧援下，於2024年成功獲得台新銀行千萬級融資，為國內專利融資金額次高。

攜手產業建構國家大專利池

專利資產不僅能作為企業融資的槓桿工具，在國際市場的智權競爭中，更有深層的戰略價值。為協助臺灣產業打國際盃，工研院與國內多家科技大廠合作，成立創智智權公司（IPIC），打造國家級智權庫（IP Bank），提供臺灣廠商國際競爭時的智權戰略武器。

工研院資深副總暨法務長兼技術移轉與法律中心執行長，同時也是創智智權董事長王鵬瑜表示，創智智權以工研院數十年累積的專利資源為核心，廣納臺灣產、學、研各界專利，如聯發科、台達電、緯創資通等產業領導者，架構國家大專利池（Patent Pool），這不僅提高產業IP自主，降低倚賴國外授權，更賦予廠商「打群架」，對抗國際專利權人及專利蟑螂的籌碼。

IP Bank嚴選入池專利，進行品質評估與分級，定期與專利權人分潤，並促進入池專利相互授權；也會進一步連結智財價值與資本市場，透過專利作價、投融資新創，創造更高價值，有效降低專利戰成本並提高競爭對手門檻。目前IP Bank累積逾2,000件優質專利，涵蓋網路與通訊、多媒體影音、晶片半導體、計算機系統、綜合應用及淨零排放等六大臺灣產業最需要的技術領域。

對抗專利蟑螂 臺灣IP英雄聯盟成軍

近年來，俗稱「專利蟑螂」的NPE興訟事件激增，2022至2024年間，臺灣企業海外專利侵權訴訟有7成為NPE主動提出，甚至連「護國神山」台積電都是受害者。為防禦NPE威脅，工研院結合中華民國全國工業總會、電機電子工業同業公會與創智智權公司，成立「LOT（License on Transfer）產業聯盟」，邀請近 20 家半導體、資通訊與PCB重量級企業，首波匯聚超過15 萬件有效專利，共築跨產業「智慧財產防護網」。

LOT聯盟是國際防禦NPE的有效策略，Google、Dropbox、Canon、SAP、Red Hat等科技大廠都採用。王鵬瑜說明，臺灣版「IP英雄聯盟」將廠商各自分散的專利戰力，升級為產業聯防體系，僅在專利轉讓給NPE時啟動授權，不會削弱專利自主運用價值；聯盟不干預企業間的商業競爭，也不涉及技術揭露或商業機密，未來還會進一步與國際類似組織建立合作關係，為臺灣企業爭取更大範圍保護。

創新之火不滅 智權增強產業韌性

工研院打造智權堡壘，號召組成產業聯盟，靠的是豐沛研發實力與跨領域的優質專利，這也讓工研院連續8年，9度名列全球百大創新機構獎，特別是在技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量等五大專利指標，展現獨特優勢，蟬聯亞太區研發機構獲獎最多紀錄，與三菱電機、東芝、高通等國際知名機構齊名。

展望未來，工研院將持續以「2035技術策略與藍圖」為主軸，布局前瞻科技研發，同時擴大優質專利池與活化無形資產，做為臺灣產業競逐國際市場的堅實後盾，讓創新之火生生不息，建立臺灣產業無可取代的優勢。