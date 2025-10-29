工研院5位新科院士出爐

【撰文／陳怡如】

工研院日前舉辦「工研院52週年院慶暨第14屆院士授證典禮－創新週開幕」，共有5位新科院士獲頒殊榮，涵蓋半導體、工程營造及生醫醫療領域，新科院士皆以創新思維迎向挑戰，象徵臺灣在這些領域的持續突破與國際影響力。

面對AI掀起的巨變革新，產業更需要超前布局，才能轉動未來的成長齒輪。工研院院士選拔邁入第14屆，今年5位院士分別為台積公司執行副總經理暨共同營運長米玉傑、中鼎集團總裁余俊彥、中國醫藥大學暨醫療體系董事長及亞洲大學暨附屬醫院創辦人蔡長海、台積公司前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，以及臺大醫療體系管理發展中心主任暨臺大學醫學院醫學系小兒科特聘教授倪衍玄。副總統蕭美琴親自出席為新任院士授證，期盼院士們能提供寶貴建言，助臺灣邁向永續新未來。

在授證典禮當天，蕭美琴也蒞臨工研院「價值創新 ITRI前行」特展，參觀工研院將AI應用在百工百業的成果，並於典禮致詞表示，工研院長年扮演臺灣科技創新的推手，見證臺灣在半導體、生醫與工程等關鍵領域的突破。她特別恭賀5位新科院士的卓越成就，肯定其對國家產業發展的貢獻。蕭美琴強調，臺灣總能在挑戰中創造奇蹟，工研院正是連結產官學研的重要平台，在傳統工業、AI應用、醫療健康等領域展現關鍵影響力。她期許工研院持續努力，成為改變世界、讓臺灣更好的力量。

工研院創新週登場 鏈結夥伴搶占先機

工研院董事長吳政忠致詞表示，本屆新任院士涵蓋半導體、工程營造、生醫醫療等關鍵領域，展現臺灣在先進製程、工程永續與醫療健康上的厚實能量，不僅強化科技實力，更提升國際影響力。

吳政忠指出，近5年全球發生了幾件非常重大的事件，包括COVID-19疫情、烏俄戰爭與OpenAI帶動的生成式人工智慧崛起，正加速全球格局重塑。未來生成式AI與晶片將會是各個產業創新的核心，這也是臺灣的契機，尤其臺灣在晶片製造與AI人才上的厚實基礎，正好符合全球發展重心。今年首次舉辦的「ITRI Innovation Week 工研院創新週」，正是把院內研發成果整合呈現給國內外產業的重要平台，期待鏈結更多夥伴、深化合作，讓科技創新成為產業升級與國家競爭力的動能。

院士各擅勝場 攜手工研院跨域創新

今年5位院士在專業領域皆有傑出貢獻，米玉傑深耕半導體領域30多年，帶領台積公司從90奈米推進至2奈米先進製程，奠定臺灣在晶圓代工領域的龍頭地位。米玉傑在台積公司與團隊攜手突破技術瓶頸，開發全球領先的半導體技術，期許自己持續推動創新，也期待工研院繼續引領臺灣科技與產業，邁向更光明的未來。

余俊彥則帶領中鼎躋身全球百大工程公司，工程實績從石化廠、電廠、高鐵、捷運到高科技廠房，是各國基礎建設的重要推手，近年更大力投入綠色工程，把節能、減碳與循環利用導入建案中。他表示，獲得院士不僅是對他個人的肯定，更是對工程產業的一大鼓舞。而中鼎採用工研院技術，在南科打造全球首座將工業廢水再生回用至半導體製程的再生水廠，樹立綠色工程典範，感謝工研院一直以來的支持。

蔡長海用40年時間，打造出鏈結產學研的生醫帝國，包含12家醫院、2所大學、3家上市櫃公司和1個生技園區。蔡長海強調，工研院是臺灣頂尖的應用研究機構，擁有強大的研發能量，未來希望結合工研院、學術界、醫療界、產業界，發展精準智慧醫療、人工智慧、新藥開發，攜手打造全球領先的生醫產業。

羅唯仁是全球先進半導體製程的重要推手之一，屢次協助台積公司在關鍵技術上突破，包括率先導入EUV技術、打造24小時不斷線的研發模式，建立台積公司在先進製程的絕對優勢。羅唯仁提到，工研院培育了無數成功企業，對社會貢獻深遠，他認為AI將帶來新一波產業契機，並深信工研院能統籌「晶片」、「資料中心」與「應用軟體」，打造世界級平台。

倪衍玄長期參與B型肝炎疫苗計畫，見證B肝從「國病」到現在帶原率低於1%的歷史時刻，一生投身小兒科的他，也在兒童健康政策上成就卓越。倪衍玄認為，臺灣的優勢在於跨領域整合，工研院擁有結合生技、資通訊與AI的技術能量，帶動難以取代的競爭力。他期望工研院持續扮演領頭羊角色，推動創新落實，為全民健康帶來新價值。

「2025 ITRI Innovation week工研院創新週」涵蓋「院慶暨院士授證典禮」、「2035跨域創新」、「智慧醫療產業創新」、「大南方產業永續轉型」到「機器人＆無人機產業」論壇，匯聚國內外專家剖析科技趨勢。期間同步舉辦「智權新創」系列，以智財策略結合新創能量，鏈結全球市場機會。創新週亦推出「價值創新 ITRI前行」技術特展，展示「AI百工百業亮點技術」，呈現創新如何落實於產業與社會。