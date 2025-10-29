專欄／石黑浩：打造人類─虛擬化身共生社會

【口述／日本大阪大學教授石黑浩 整理摘要／陳德怡】

全球人型機器人權威石黑浩從事機器人和虛擬化身研究超過25年，認為虛擬化身技術是實現「人類-虛擬化身共生社會」的關鍵，亦能解決勞工短缺和社會高齡化的挑戰。石黑浩此次應邀來臺於SEMICON TAIWAN論壇發表演說，描繪未來人類與虛擬化身共存的世界，以及他主持日本射月研發計畫（Moonshot Research and Development Program）的內涵與目標。

「人類-虛擬化身共生社會」（Human-Avatar Symbiotic Society）可解決勞動力短缺和社會高齡化問題。當中需要更多更先進的機器人、虛擬化身、電腦繪圖（CG）及AI代理等技術支援。至於如何利用這些科技提高生產力？我認為必須發展出能依指令做事的虛擬化身。

所謂的虛擬化身就是能依照操作者意圖執行工作的機器人或電腦圖形代理人。不過這個定義持續擴展，現在常常將自主機器人和虛擬化身混為一談。此外，有部分機器人或虛擬化身接收的工作指令其實來自AI而非人類操作人員。我自2000年開始研究機器人，最終在2006年做出我的類人機器複製人「Geminoid HI-1」。相信未來不用10年時間，我們即可透過實際落地的機器人技術再次改變全世界。

早期的互動機器人在開發對話互動能力時碰到瓶頸，所幸後來大型語言模型（LLM）解決了這個問題，這是意義重大的創新應用。Geminoid HI因而有能力學習我的所有專業知識，並複製我的行為舉止和說話方式。也多虧有這些複製人機器人在大阪萬博會展館裡賣力工作，我才有辦法親自來臺灣參與國際半導體展。

虛擬化身提高效率、增加勞動力

雖然在市場上可愛動漫風格的虛擬化身較受歡迎，但我們仍需要開發外表類似人類的機器人，因為人類大腦會優先辨識並認同類似人類的外觀。需要與人類互動的機器人——尤其是服務產業中使用的機器人，最好都是類人機器人。另一方面，這些人型機器人也幫助我們進一步了解人類的更高階認知：藉由新式建構式科學（Constructive Science），我們與類人機器人互動過程中可同時探索身為人類的意義、深入觀察人類情緒和意識相關的心理層面認知功能。觀察結果也能反饋到機器人／虛擬化身的開發過程當中。

現今社會已可見很多人類與虛擬化身互動的案例。我的學生常開玩笑說他們更喜歡與我的Geminoid化身對話，因為他們重複問同樣的問題，虛擬化身也不會不耐煩。或許未來大學都將由教授學者的虛擬化身來授課。在新冠疫情期間，日本幼兒園教師藉由可愛的機器人與學生互動，讓小朋友在無法到校上課的期間能維持某程度的正常生活，幼教老師也不會因此失去工作。

醫療領域中亦可看見機器人應用：長崎大學的醫療人員透過虛擬化身遠端提供九州島居民健康和醫療協助，或有些自閉症、失智症患者與虛擬化身互動時會覺得比較自在。在涉及個人資訊和隱私的行業，例如保險或心理健康領域，客戶可能更願意與虛擬化身對談。而一般大眾也習慣在商店或遊樂園中看到可回應基本問題及完成簡單工作的虛擬助理。

虛擬化身還能促成更具包容性的多元社會，讓不方便離開住家的家務勞動者或身心障礙人士有更多就業機會選擇。舉例來說，行動不便人士或全職家長可利用虛擬化身技術，從自家中與商店內的客戶互動，因此多了「商店店員」就業選項。

虛擬化身應用也讓企業能廣聘世界各地的勞動力。例如在日本24小時營業的便利商店可聘僱來自地球另一邊的員工，透過虛擬化身值大夜班。相關入職培訓可由AI技術輕鬆完成，甚至能用AI技術訓練AI虛擬化身，不僅能大幅提高整體工作效率，亦可節省人力資源。

成立新創公司AVITA 研發虛擬化身

新冠疫情前的世界還沒完全接受遠端工作這種模式，後來全球爆發新冠疫情，大家需要維持社交距離，遠端工作才變得愈來愈普及，連帶刺激機器人和虛擬化身市場發展。我也因此決定在4年前成立新創公司AVITA Inc.。我在中國北京2025世界機器人大會（WRC 2025）聽到很多廠商說：「我們有這些技術，也有能力量產人型機器人，但就是缺關鍵應用。」於是我開始思考AVITA能如何滿足這個需求。

目前AVITA專注於開發各種智慧型裝置上的「CG虛擬化身」。我們提供客戶客製化的類動畫角色虛擬化身，協助他們用這些化身銷售產品和服務。而且AVITA製作的虛擬化身皆可輕鬆用AI功能操作，客戶只需與電腦對話或輸入他們希望虛擬化身做的工作即可。我認為，如果這些CG代理人成功開發出新市場，表示未來有機會用機器人取代高價值服務業中的人力。隨著市場快速成長，AVITA也計畫進行虛擬化身機器人開發。

我參與日本政府主持的最大科學、技術和創新計畫――日本射月研發計畫。此計畫有10個射月目標，範圍涵蓋社會、環境和經濟領域。其中幾項目標和達成2050年「人類-虛擬化身共生社會」相關：目標一「到2050年，實現人們不受身體、大腦、空間和時間限制的社會」；目標三「到2050年，透過AI和機器人技術的共同演進，實現能夠自我學習、行動並與人類和諧相處的機器人」；以及目標六「到2050年實現可容錯的通用量子電腦，極大地改善經濟、產業和安全保障」與目標十「融合能量的多元化應用」是另一項重要的技術。我想這對日本和臺灣尤其重要，因為我們都沒有產石油或天然氣，有了新的融合技術就不必再擔心能源問題。若想要進一步了解有關日本射月研發計畫，歡迎下載免費電子書《Cybernetic Avatar》。

簡而言之，在這個新的「虛擬化真實世界」中，大家會在現實世界使用虛擬化身。虛擬化身為我們帶來更多彈性和可能性，每個人都能隨時隨地工作和學習，這將大幅縮短通勤時間並提高生產力。所有人（包括年長者和身心殘障人士）都可以隨心所欲地與社會連結互動。有些人可能會因為外表、膚色或身體殘疾而面臨歧視，但虛擬化身將我們從身體的限制中解放出來，創造更具包容性的多元社會。

2025大阪萬博會：生命的未來展館 一個思考未來的機會

我相信萬國博覽會是個促使大家思考未來的好機會。目前在大阪舉行的萬博會讓來自世界各地的人一起思考該如何設計我們的未來？這就是我在準備展覽館「生命的未來」（Future of Life Pavilion）時的願景。展館呈現出50年後的未來世界，共分成3個區域。第一區「生活與科技的起源」是關於日本與機器人的生活發展史；第二區「50年後的未來景象」展出50年後的未來世界；第三區「1,000年之後」是對於人類千年後樣貌的想像，我想在這一區探索我的假設：千年之後，人類或許可以任意選擇自己的身體。

我的展館自然有很多引導遊客的虛擬化身機器人。如果各位無法親自前往大阪萬博會，可以選擇參加線上Avatar Rideshare活動，觀看在展館四處移動的機器人拍攝的畫面。我認為這場博覽會將為虛擬化身和機器人創造另一波機會：我們觀察到有愈來愈多的企業將虛擬化身應用在日常營運中，數個公部門也在考慮導入虛擬化身技術。這些趨勢皆可能改變目前虛擬化身的研發和市場走向。希望虛擬化身技術未來能拓展到全世界，我也期待與臺灣半導體產業合作，共同打造理想的人類－虛擬化身社會。