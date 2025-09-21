工研院院士倪衍玄／敬業真誠 正向思考

【撰文／陳怡如】

「最好的醫生，就是讓研究的病絕跡，讓自己失業。」從B型肝炎清零到探索腸道菌奧秘，臺大醫學院院長、臺大醫院小兒消化科主任倪衍玄以45載醫者職涯實踐這句話，寫下醫界傳奇篇章。作為臺灣頂尖醫學人才培育搖籃，倪衍玄鼓勵人才跨域創新，加強國際合作，期能點燃下個醫療創新火花。

從大學就讀臺大醫學系開始，一路深造到博士、成為小兒科醫師，倪衍玄一輩子都在醫界打拚，至今超過45年。他曾參與臺灣寫下世界紀錄的B型肝炎血清流行病學調查，見證B型肝炎在臺灣幾乎絕跡的歷史時刻。

談起投身小兒科，倪衍玄笑談背後有段有趣故事。約莫40年前，他在金門服役擔任內科醫官，除了部隊之外，還要為當地民眾看診，當時有位年邁老先生來看病，醫生照例要問病史，沒想到老先生竟從清朝的病史開始講起，他笑說，「我喜歡直接明快一點，後來就考慮選小兒科。」

但小兒科也有不同挑戰，小病人通常說不清哪裡不舒服，倪衍玄有個方法，就是「觀察」，小孩最重要是看活力和精神，大人有時因為種種原因，表達與內心想法不一致；小孩卻不同，尤其年紀愈小的小孩愈直接，如果孩子一直玩鬧，病情通常不會太嚴重，「所以我反而很喜歡小朋友，沒什麼偽裝。」

跨世代疾病追蹤調查 寫下世界紀錄

半世紀以前，肝病是臺灣國病，成年人B型肝炎病毒帶原者一度達15%至20%，比例在全球數一數二，更是造成肝癌的主因。1984年，在政府和醫界專家推動下，臺灣率先為高危險群的新生兒施打B肝疫苗，期望從出生便阻斷B肝病毒，也開始進行B型肝炎的血清流行病學調查，倪衍玄的老師――臺大醫學院小兒科教授、中央研究院院士張美惠，正是其中一位推動者，1994年倪衍玄也開始參與。

這項持續至今達40年的調查，不僅寫下世界紀錄，是世界上最久的追蹤報告，長期的跨世代疾病追蹤也對臺灣公共衛生的發展至關重要。倪衍玄表示，調查每5年進行一次，結果發現B型肝炎帶原率，隨著疫苗覆蓋率逐年下降，至今40歲以下的B肝帶原率已降低至0.5%，可以說當時決定推動疫苗注射，扭轉了臺灣所有小孩的命運，這個劃時代的成果，讓國際驚豔並群起效法，「透過長期追蹤，了解疫苗成效，意義非常重大。」

另一方面，長期調查也有助找出B肝帶原率「清零」的關鍵，除了為新生兒注射疫苗外，還要阻斷母子傳染。2018年，針對高病毒量的B肝帶原孕婦，健保從第三孕期起開始給付抗B肝病毒藥物，從在媽媽肚子裡就開始預防，又進一步降低B肝帶原率，期望未來讓B肝病毒完全絕跡。

行醫數十年，他始終認為醫生的終極目標就是讓疾病絕跡，「最好的醫生就是讓自己失業！」就像他的老師和醫界前輩，努力讓B型肝炎在40歲以下的人中幾乎消失；過去更有名的例子，就是小兒麻痺，因為疫苗問世，臺灣已成為小兒麻痺根除區。

他笑說，自己「失業」以後，眼見小孩肥胖問題日漸嚴重，他轉往脂肪肝研究，又發現腸道菌和胖瘦息息相關，也是影響兒童健康的重要因素，因而投入鑽研。

就拿最常被提及的益生菌來說，過去益生菌更像是食物，吃了對健康有益，並非用來治病，他認為未來關於細菌的研究，應該要朝向真正醫療用，甚至更進一步達成精準醫學。他指出，細菌為了維持繁殖、代謝，會產生3,000至5,000種產物，哪些對人體有益或有害，未來應找出真正有影響的，達成治療目標。

倪衍玄也曾設計一個雙胞胎實驗，長期追蹤腸內菌研究，期望透過2個相像的受測個體，降低變異因素，釐清菌相和疾病的關係，釐清是先生病才有相關菌相，還是先有菌相才導致生病。他從雙胞胎出生時，便定期收集糞便檢測，最終找到一個細菌，比過敏症狀更早出現在腸道裡，接著再把這個細菌放到老鼠身上實驗，果真也引發過敏，成功辨識致敏病菌。

他也在臺大醫學院推動微菌分析平台，提供國內外學者基礎、例行的研究服務，比如分析糞便檢體的細菌，希望節省研究者的時間，讓他們把精力放在更有創意和重要的研究上。

倪衍玄於亞洲微生物體論壇上發表演說。

人才跨領合作 找出臺灣醫療創新

臺大醫學院執臺灣醫學教育牛耳，頂尖學生選醫學系或電機系一直是外界熱議話題，倪衍玄認為不光是醫學或科技領域，各行各業都需要優秀人才，「我一點都不認為所有最好的學生都應該唸醫學系，國家需要各領域的人才，才會全面發展。」

即便一個領域很厲害，但也需要其他領域配合，才能繼續推展，比如醫學需要法律、科技配合。他也常鼓勵學生輔修其他科系，養成跨域人才，但最終在選擇志願上，最重要的關鍵是，「Listen to Yourself，傾聽你內心的聲音，唯有喜歡你做的事，才會把事情做好。」

他認為跨領域人才之所以重要，原因在於，「一個問題，常常不只靠單一方向來解決。」最代表性的例子就是疫情，這不只是醫生的事，而是需要各方面人才一起合作，才有辦法成功度過這場百年大疫。

對臺灣來說，跨域也是未來醫療產業在國際發光的關鍵。臺灣市場不大，需要走創新之路，而非大規模資本投入，創新正是來自人才跨域合作，比如善用臺灣的資通訊強項協助醫療產業，「將來強強聯手，就有更多新發明出現，」他認為這正是工研院可扮演的角色，工研院有不同研究單位，「可作為臺灣的領頭羊，促成跨域合作。」

臺灣醫療想要走上國際舞台，除了善用跨域研發能力，倪衍玄認為臺灣也可以加強國際合作，比方新藥問世，可在臺灣做臨床試驗，臺灣醫療水準高，加上地方不大，很好推行，如果能比其他國家率先進行臨床試驗的話，便能成為第一個使用這些新藥的國家，將來就能擔任領導角色，讓別的國家來取經，B型肝炎疫苗就是一個最好的例子。而臺灣的健保更是全球有目共睹，未來可分享臺灣經驗，讓各國學習，「這些都是臺灣的利基」。

臺大醫院與日本藤田醫科大學及動物中心簽約交流。

善用科技 解決醫療困境

邁入AI時代，百工掀起巨變，醫療產業也不例外，倪衍玄開玩笑說，「如果你不會AI，你就BI（音似臺語『悲哀』）！」他認為現階段AI不會取代醫師，但未來不會AI的醫師會被懂AI的醫師取代，AI是一個重要工具，醫生要盡可能接觸了解，但更重要的是，「要訓練批判AI的能力，」也就是有能力判斷AI是對還是錯，而非一味相信AI。

不只AI，倪衍玄也看好科技可大力解決醫療困境，像是偏鄉交通不便、人力不足、資源匱乏，可透過遠距看診、無人機投遞藥物等方式，「讓偏鄉不再是偏鄉。」

一輩子奉獻給醫界，倪衍玄把他的信念，濃縮成3句「敬業、真誠、正向思考」，認真面對自己的工作、不說假話，不管遇到任何事都保持正向思考，「你永遠不知道之後會遇到什麼。」就像醫療和科技碰撞出創新火花，未來的醫療世界可能超乎你我想像。