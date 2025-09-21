工研院院士米玉傑／追根究柢 抽絲剝繭

【撰文／賴宛靖】

台積公司執行副總經理暨共同營運長米玉傑，是推動半導體全球先進製程技術演進的重要推手。自1994年加入台積公司，2001年起帶領研發團隊，從90奈米推進至3奈米乃至更先進技術，奠定台積公司在全球晶圓代工的領先地位。其卓越貢獻獲得國際高度肯定，是撐起臺灣半導體實力的關鍵人物。

當世界加速邁入AI時代，晶片一躍為AI時代的戰略物資，世界各國競相角逐晶片霸權，米玉傑，這位30年來埋首深耕於半導體研發的推手，現正引領全球最先進製程技術，挑戰技術極限，持續突破創新。

畢業於臺大電機系，後來赴美取得加州大學洛杉磯分校（UCLA）電機工程碩士及博士學位的米玉傑，學成後先後進入AT&T、貝爾實驗室和IBM研究所等頂尖科研機構服務，研究之路已小有成就，而他卻在1994年做出出人意表的決定。「研究成果應該要真正落地，變成實際的產出，」因此，他決定離開舒適圈，返臺加入當時才成立不到7年的台積公司。

7奈米製程 開啟台積公司榮耀紀元

米玉傑先在台積公司晶圓三廠擔任工程部門經理及副廠長，負責製程整合，後來才轉入研發，負責新一代製程，也因為這段走入產線的經歷，讓他對半導體技術有了全新視野，得以用更全面的角度推動跨部門、跨組織的合作。其中最為人津津樂道的，是米玉傑帶領的7奈米先進製程。為加快量產腳步，米玉傑與團隊初期採用成熟的深紫外光（DUV）多重曝光技術，確保了7奈米製程的良率與穩定性，成為全球第一個量產7奈米製程的半導體公司，後期才導入最新的極紫外光（EUV）技術，真正做到技術全球領先，也迅速贏得國際客戶的量產訂單。

值得一提的是，7奈米之前，這類先進邏輯製程均由半導體整合元件製造公司（Integrated device manufacturer；IDM）為領先龍頭；自7奈米起，台積公司開始超越IDM，引領先進技術至今；也是7奈米起，台積公司開始結合設計與製程技術共同創新，正是所謂的設計技術協同優化（Design-Technology Co-Optimization；DTCO），藉此達成效能、功耗、面積的最佳解，「這也是為什麼最近幾代製程，在其他競爭對手碰到技術困難，而我們還可以持續突破的原因。」7奈米的諸多創舉，帶動台積公司進入高成長與高獲利的新時代，也是最具技術與服務突破性的關鍵世代。

7奈米製程為台積公司在研發、市場、與財務面立下多重里程碑，米玉傑與研發團隊的鼎力助攻功不可沒，因此榮獲2021年國際電機電子工程師學會（IEEE）企業創新獎，米玉傑個人也獲頒IEEE Frederik Philips獎，以表彰他在研發管理領域的成就。

米玉傑埋首深耕於半導體研發工作，引領全球最先進製程技術，挑戰技術極限，持續突破創新。

半世代製程 小微縮槓桿高價值

若說7奈米展現了台積公司的技術實力，那麼「半世代製程」的策略則展現出米玉傑對產業節奏與市場脈動的深入洞察。

早在0.5微米時代，米玉傑便提出「半世代」的概念，並應用於0.35微米製程，成為台積公司獨到的服務模式。「半世代」製程是指在原本的設計基礎上，透過微影技術縮小尺寸，只需微調便可相容於元件資料庫與矽智財；由於設計規則採線性微縮，客戶能省下重新設計的時間，讓晶片更小、更省電，也更具競爭力。」

米玉傑分享，半世代製程的點子來自於記憶體，由於記憶體製程不像邏輯IC，每代都要大幅度縮小，記憶體縮小10%或更少，就是新的技術節點了。當時台積公司的技術並非領先業界，卻擁有最先進的設備，可將原有製程縮小10%，讓晶片密度提升約20%，並提升效能。於是他帶領團隊，在每代技術成熟後，就在同一套製程裝置上再做一次微縮。這讓台積公司持續推出更新、更有效率的技術，確保研發與生產的競爭優勢。果然，半世代製程大幅縮短設計和驗證週期，客戶得以更快將新產品推向市場，因此深受歡迎，一舉讓台積公司在高度競爭市場中領先群雄、站上龍頭地位。

雙研發團隊 確保研發穩定推進

為了應對日益複雜的製程技術開發，米玉傑著手推動「雙研發團隊」制度。「在開發40及28奈米晶片時，一組團隊專注當前製程的開發，另一組則負責下一代甚至更先進的製程技術。」由於每代製程從研發到量產，可能耗時3到4年，但台積公司希望每2年就能推出新技術，單靠一組團隊很難達成，唯有採取雙軌並行的方式，才能確保研發的持續和穩定。

帶領台積研發團隊，米玉傑相當重視創新，「研發人才不僅要能創新，也要有團隊合作的能力，擔任研發主管就必須兼具這兩種能力，因此我會給他們更多的空間。」米玉傑認為，研發人才最重要的特質，要能創新，要有「追根究柢」的精神。

追根究柢 探求真實解方

米玉傑說明，在解決技術問題的過程中，有時候答案不是很清楚，所謂追根究柢，就是要在各式各樣的資料中，一步步抽絲剝繭，排除雜訊，把真正的答案給找出來。「解決問題的過程中，你要不斷問自己，這是不是真的答案，還是似是而非的答案，一聽就覺得不對，如果你找到正確的答案，那會是非常清晰的，甚至在實驗數據出來之前，就知道是對的。」

台積公司自成立起即堅持自主研發，並投入大量資源推進半導體技術創新。在米玉傑領導下，台積公司研發團隊全年研發總預算超過新臺幣2,000億元，研發團隊人數超過1萬人，這群科技的鐵騎精兵已攻克3奈米製程，2奈米下半年量產，下一代A16技術則導入創新「超級電軌」技術，將引領全球在AI、數據中心、先進駕駛輔助系統、高效能運算等領域持續創新。

呼籲教育體系做起 建構豐富多元人才庫

對於正快速席捲全球的AI浪潮，米玉傑認為，AI不只是協助工具，更應內建於研發流程與企業營運的核心，以台積公司為例，AI技術早已在製造與設計研發中廣泛應用，不僅提升效率，更能帶動技術開發的節奏與品質。除了技術力演進，人才結構的變化同樣不容忽視，米玉傑也叮嚀，少子化與高齡化趨勢對臺灣的競爭力已是潛在風險，呼籲政府應從教育體系做起、改善吸引國際人才等方案，盡早建構豐富多元的人才庫。

米玉傑認為，臺灣有完整的產業聚落、扎實的人才培育體系及長期累積的國際信任，都是得天獨厚的優勢，但要維持領先，在全球產業競爭加劇的當下，政府可以從政策面著手，積極強化IC設計產業的競爭力，這也牽動著半導體產業供應鏈的未來，進一步影響臺灣資通訊產業的命脈。

此外，米玉傑也對工研院寄予厚望，期許其繼續扮演學術與產業之間的橋梁，特別在協助企業創新升級、強化與國際學術及研究機構的接軌方面，發揮更大影響力。

米玉傑秉持對科技的熱情與追根究柢的精神，從研發實驗室走進晶圓廠，進一步躋身引領全球半導體產業趨勢的決策階層，他務實求真的理念、推進極限的精神，已經為臺灣開創出一條鏈結世界、科技領航之路。