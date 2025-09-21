ITRI-501讓腫瘤無處可逃 攜藥華醫藥進軍臨床

【撰文／賴宛靖】

免疫療法已成為顛覆傳統癌症治療模式的新戰術，不同於化放療直接殺死癌細胞的「硬碰硬」，免疫療法是透過喚醒人體自身的免疫系統，讓它重新識別、追擊並消滅癌細胞。工研院研發的「抗TIGIT免疫檢查點抗體新藥 ITRI-501」，在動物實驗中展現出讓腫瘤大幅縮小、甚至完全消失的效果，為免疫療法再添一名強力戰將。

根據美國調研機構Grand View Research報告，全球癌症免疫治療市場在2030年預計將達4,432億美元，折合新臺幣約13兆元，顯見癌症藥已是各國爭相投入的兆元級產業。日前工研院宣布與國內生技龍頭藥華醫藥合作，攜手推動國內首創的「抗T細胞免疫球蛋白和免疫受體酪氨酸抑制基序（T cell Immunoglobulin and ITIM domain；TIGIT）免疫檢查點抗體新藥 ITRI-501」的開發，加速從實驗室邁向臨床試驗的進程，未來更將積極布局國際市場。

破解免疫檢查點封印 拆穿癌細胞詭計

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，過去43年，癌症一直高居我國十大死因之首，賴總統上任以來更推動設立「百億癌症基金」，投入醫療資源並強化癌症防治，目標在2030年使國內的癌症死亡能減少三分之一。在經濟部科技專案支持下，工研院持續深耕癌症治療領域，近年來在癌症新藥與免疫細胞療法等多有斬獲。

莊曜宇指出，T細胞與自然殺手（NK）細胞是人體免疫系統中對抗癌細胞的重要防線，但存在其中的「TIGIT」的抑制蛋白，會讓免疫細胞失靈、進入休眠，降低抗癌藥的殺傷力，讓癌細胞有逃生機會，是癌症治療過程中的一大挑戰。工研院研發的「ITRI-501」可鎖定TIGIT靶點、同時啟動NK細胞抗體毒殺作用等多重機制，且為單一用藥，僅需低劑量就能達到複方用藥與活化T細胞的雙重抗腫瘤效果，能有效抑制腫瘤生長、優化治療成效。

2025年初工研院將技術授權給國內生技龍頭藥華醫藥，借重其在製造與產業化的深厚實力，加速新藥的臨床推進。此外，3月，工研院與四大醫學中心共同啟動「臨床試驗綠色通道」，有助加速癌症新藥的產業化，為癌症等重大疾病的治療帶來全新契機。

藥華醫藥表示，「ITRI-501」具備治療多種癌症的潛力，不但有機會與藥華現有產品相輔相成，也成為該公司在免疫治療領域的重要項目。作為新一代免疫檢查點抑制劑，「ITRI-501」能透過多種機制增強抗腫瘤免疫力，臨床前數據也展現其卓越的治療表現與競爭力。藥華將憑藉專業創新研發，突破傳統框架，以嶄新方式推動新模態藥物開發，並加速投入新藥應用。

TIGIT抗體 喚醒沉睡的免疫大軍

工研院生醫所技術長周民元進一步說明，像是肺癌、肝癌等實體腫瘤在化放療或輔助治療後，即便在短期內能使腫瘤變小，仍常因抗藥性而復發。原因係於腫瘤周圍的免疫細胞本應該攻擊腫瘤，卻受到「免疫檢查點（Immune Checkpoints）」的限制而失去作用。所謂免疫檢查點，是免疫細胞表面的一種調節蛋白，用來避免免疫系統過度攻擊自己。然而，癌細胞卻會利用這個機制逃過追殺，讓治療變得更加困難。

1992年日本京都大學的本庶佑教授發現，免疫檢查點PD-1會抑制T細胞功能後，科學界便開始研發能阻斷結合的免疫檢查點抑制劑（如Keytruda、Opdivo等藥物），重啟T細胞活性，並且識別及攻擊腫瘤細胞。但針對免疫檢查點PD-1的抑制劑僅對部分癌症患者有效，顯示尚有其他免疫檢查點也可能影響腫瘤治療。

工研院自2017年啟動Anti-TIGIT抗體研發計畫，以免疫小鼠產生逾200株可與TIGIT結合的候選抗體，並找出最能有效活化T細胞的高效抗體，再進行擬人化、結合位點分析及優化結合力等步驟，終於成功誕生「抗TIGIT免疫檢查點抗體新藥ITRI-501」。

周民元表示，ITRI-501單獨使用即可同時活化T細胞與NK細胞，達到類似聯合用藥的效果，與其他免疫藥物併用時效果更顯著。在針對8隻白老鼠的試驗中，經過連續3週療程，有6隻的惡性腫瘤消失且未再復發，近7成5的療效優於國際同類藥物，令團隊十分振奮。

在臨床前評估中，與國際藥廠多款處於臨床3期的Anti-TIGIT藥物相較，多項細胞毒殺實驗顯示，針對具高表現TIGIT的T細胞淋巴癌模型中，ITRI-501的表現優於對手。另一方面，工研院團隊建立人類TIGIT基因敲入（Knock-in）鼠模型，並以結腸癌細胞進行兩輪動物試驗，16隻受試小鼠中有5隻腫瘤被完全清除，與國際大廠進入3期的藥物相比，ITRI-501在腫瘤完全緩解（Complete Remission）比例與中位存活期，都有更好的治療表現。

這項成果不僅代表臺灣在免疫檢查點藥物研發上的重大突破，也象徵本土創新力已具備與國際藥廠正面交鋒的實力。未來，ITRI-501若能順利推進至臨床並上市，將為無數癌症患者帶來治療新希望。

工研院在經濟部科技專案支持下，研發出抗體新藥「ITRI-501」，在前臨床實驗中，顯示具備良好的長效性與抗腫瘤效果，整體療效更勝國際同類藥物，為癌症治療帶來全新突破。

連結了解更多：https://youtu.be/8MII93P5iYo?si=ZZ5otzpBoFWYVtqz