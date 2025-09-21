簡立峰：臺灣AI產業利基生存法則

【口述／Appier獨立董事簡立峰、行政院經濟發展委員會創新經濟顧問 整理／賴宛靖】

生成式AI的發展加快各行各業數位轉型的腳步。Appier獨立董事、行政院經濟發展委員會創新經濟顧問簡立峰，結合在Google、學界與新創輔導的歷練，分享AI新創公司的創業心法，以及企業導入AI推動數位轉型的實戰建議。從需求出發、跨域協作到制度創新，他勾勒出臺灣發展AI既創新又務實的路徑。

在數位轉型的浪潮中，科技不僅在於技術的突破，外界談AI常聚焦在模型效能與運算速度，但我在意的是它能否解決真實的現場問題，不必神化技術，也不認為一切都能交給AI，只要重視場域特性與資料條件，AI確實能為產業帶來創新。

在Google服務時，我們積極讓美國母公司了解臺灣工程師的實力，不只是完成任務，而是主動提出方案、參與設計與協作，證明臺灣的價值。那時我深刻體會：臺灣要走出去，不能只是便宜的選項，而要是能產出原創的基地。離開Google後，我回到學界與創業現場。在臺大教AI與資料分析，我看到學生不只要會寫模型，更要學會理解需求與定義問題。因為技術不等於產品，產品也不一定等於真正的價值。

當技術遇上需求 創新才會發生

多年來，我輔導許多投入AI領域的新創團隊，有些團隊技術能力強，做出來的演算法也很創新，但問及技術能否落地、是否符合法規要求、是否有產業願意採用，反而沒有答案，這種脫節是我最常提醒的地方：「你必須從需求端出發，而不是從技術端往外推。」

舉例來說，我們曾輔導一個做影像輔助診斷系統的團隊，但因醫院無法開放真實病患詳細資料，後來我們換個思路，從門診流程中的病歷摘要自動化著手，不僅技術門檻降低，也解決了第一線醫護人員的需求，這正是我反覆強調的概念：「問題驅動技術」。

創業不是為了募資或成名，而是要解決問題，很多新創團隊從技術或補助出發，卻沒有走到市場，這不只是執行力問題，更是邏輯錯誤，因此我常建議政府或投資單位，不要問「有什麼創新案可以投資」，而是要問「有哪些真實的需求尚未被滿足」。新創團隊能夠定義問題、驗證需求，接下來的技術選擇與商業模式才有意義。

更多翻譯者角色 幫助理解促成創新

此外，創新制度面的建立也極為重要，臺灣很多資源都集中在初期輔導與加速器，缺乏中後期的成長支援，以至於團隊在A輪之後常陷入「死亡之谷」，找不到市場、沒有資源，最後被迫轉型甚至解散，我認為政府與法人機構應該在這階段扮演更積極的角色，提供實驗場域、法規彈性與跨域整合的機會，讓有潛力的創新能進一步長大。

同時我也觀察到，創新生態系中不同角色之間缺乏對話。學研單位做技術，法人單位推專案，企業要應用，政府要成果，但這些角色往往各說各話，缺乏共同語言，導致許多好點子無法落地。我認為需要更多「翻譯者」的角色，能在不同領域間穿梭，幫助彼此理解，才能真正促成創新合作。

舉例來說，過去幾年我參與一些地方政府的轉型專案，印象最深的是高雄在推動資料治理與智慧城市的計畫，當時我們不是從技術出發，而是從市政問題與民眾痛點著手，例如公車資訊不準確、空氣品質資料不夠透明等，透過實際的資料應用場景，讓市府各局處看到數位轉型的價值，進而改變他們的思維與流程。

創新非單點突破 需系統性轉變

我一直避免用過度樂觀的語言談AI，我不覺得臺灣會成為AI強權，也不覺得現在的技術就能改變現況，但若能持續強化「問題觀察力」、建立跨界合作平台、讓技術人才與使用者有共鳴，就能讓臺灣找到屬於自己的路徑。

創新不是單點突破，而是系統性改變，不能只靠一個技術、一個專案來扭轉整個系統，必須讓制度、流程、文化同步演進，這也是我為什麼近年來愈來愈關注制度創新與治理設計的原因：「科技可以加速，但方向必須靠制度來引導。」我為政府提出AI政策建議時，立場始終如一：AI是工程，也是制度建構，臺灣在資料治理與跨部會協作仍有不少進步空間，舉凡法規彈性、資料標準化、使用者教育，都是關鍵議題，不能只把注意力放在補助多少、投入多少算力，而要思考整體系統能否長期運作。

在這樣的系統性框架下，我認為臺灣有機會扮演「中尺度應用實驗場域」的角色，無須與中國或美國在大規模資料與資源上競爭，可以從中小企業導入、區域型應用、跨領域整合等找到利基。加上臺灣有完備的工程人才，也有彈性的產業結構，只要能在策略上對準，就有發展空間，而策略的落實，最直接的切入點，就是推動組織的數位轉型。

數位轉型 從邊陲做起更有效

經常有人問我，「數位轉型到底是什麼？」在我看來，它不是導入一套系統、買一個平台或請顧問來寫報告，而是從根本去思考，組織到底是怎麼運作的？價值創造邏輯是否仍然成立？許多企業在做數位轉型時只聚焦在工具，如更換ERP、建置雲端、導入AI，將舊的流程數位化，本質上仍是舊邏輯的延伸。真正的轉型是質的改變，要從價值鏈、組織文化、工作模式到人才配置的全方位重新設計。

我常用「破壞式創新」的視角來看數位轉型。既有的組織想要轉型成功，要從邊陲做起而不是從核心切入，因為核心有太多既得利益與舊思維的牽絆，反而是那些不被重視的小單位、新成立的團隊最能有所突破。因此，建議企業高層，與其要求整個組織一起改，不如創造一個實驗場，讓小團隊先跑出新模式，再回過頭來影響核心。

之前有傳統製造業者欲導入智慧製造，一開始就想要全面改造整條產線，結果花了2年仍舊寸步難行。後來挑了一條小產線、組了跨部門團隊嘗試用AI與IoT做預測性維護，3個月就看到成果，之後再逐步擴散到其他產線，這就是「小步快跑、邊做邊調」的實踐方式。

化技術為價值者是最有價值人才

此外，數位轉型與文化轉變息息相關。數位時代資訊流通快，決策節奏更快，導致權責分工更扁平化，組織文化須從「服從」轉向「信任」，從「控制」轉向「賦能」；很多企業轉型失敗的問題不在技術，而在於主管放不下權力、部門間不合作、員工害怕改變。因此要成功數位轉型，先要改變員工心態與組織氛圍，每位員工都需具備數位素養、資料意識與跨域溝通的能力，未來最具價值的人才並非最懂技術的人，而是能將技術轉化為實際價值的人。

數位轉型不是一場比賽，而是一段旅程，是一連串的試錯、調整與學習，要有「長期陪跑」的耐心與系統思維的視角，不是用績效表或報表去管理轉型。臺灣的AI產業策略也應如此，不必與大國在算力和資料規模上硬碰硬，應從需求導向、場域驗證、跨域整合中找出利基，唯有讓制度、文化與技術同步成長，並將創新融入日常運作，AI帶來的數位轉型與產業發展才會形成持續的正循環。