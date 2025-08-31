快訊

高溫上看36度！這日低壓北上 午後雷陣雨增強且範圍擴大

北市警局長親上火線！稱黃國昌涉非法集會對警勒頸 報北檢指揮偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

工研院創新儲能設備馳援災區

聯合新聞網／ 工業技術與資訊
工研院移動式光儲系統「E-CUBE」進駐風災斷電區域，協助有長照需求的民眾為醫療設備充電。
工研院移動式光儲系統「E-CUBE」進駐風災斷電區域，協助有長照需求的民眾為醫療設備充電。

【撰文／編輯部】

中颱丹娜絲重創全臺近2,500支電線桿，台電同仁連日搶修。工研院以科技應援，在災情期間緊急調度「E-CUBE」移動式光儲系統，攜手新創公司氫豐馳援氫燃料電池，提供災區民生、醫療、基地台等緊急用電。並開放工研院六甲院區員工宿舍，讓台電人員休憩整備、再出發。

面對大量電線桿倒塌，要在短時間復電，對人力、物力，均是前所未見的考驗。工研院無條件提供六甲院區宿舍，供應飲水、熟食與盥洗設施等，全力作為台電搶修人員的後盾，已有超過300位檢修英雄進駐，讓這群早出晚歸、風雨無懼的前線人員得以短暫歇息、補充體力。

由於災區多為年邁長者獨居，急需投入人力協助清理或重建家園，工研院啟動院內關懷措施，有受災重建需求的同仁，可彈性申請停班或遠距工作，協助同仁安心度過特殊時期。同時，鼓勵同仁申請志工假，就近協助救災，發揮社會責任，一起行動聚集力量，齊力共度難關。

為協助緊急供電與強化南部供電系統，工研院與災區指揮中心協調太陽光電業者，調度相關儲能設備與備援發電機，優先支援災區臨時據點與公所備援用電。同時，也調派工研院自行研發的儲能設備「E-CUBE」，進駐災區，提供基本電力與充電服務。

「E-CUBE」為整合光電發電、儲能與低碳備用電力的移動式光儲系統，頂端設置太陽能板與儲能設備，且具備模組化與可擴充特性，可快速部署的綠電系統，在缺電期間提供手機、照明、醫療器材等關鍵用電，隨時供民眾攜帶充電線與插頭使用。

因停電影響社區廣播，2位災區里長徒步逐戶通知E-CUBE供電訊息，現場來了許多民眾排隊充電，部分有長照需求的民眾，也被家屬推輪椅來「E-CUBE」，為醫療設備充電，家屬焦急地表示，原本家中仰賴抽痰器維生的孩子，在設備即將沒電的關鍵時刻，所幸「E-CUBE」及時抵達，穩定供電讓醫療器材恢復運作，成功化解燃眉之急。

除生活電力外，災後與親友互相聯繫報平安的通訊系統，亦為不可或缺的設備。工研院新創公司「氫豐綠能」，將平時用於科技廠備援的氫燃料電池系統，挺進七股西寮村，支援中華電信基地台供電，協助恢復在地通訊，發揮穩定、低碳的電力支援，讓關懷無死角。

工業技術與資訊

追蹤

延伸閱讀

永豐金證券攜證交所辦主題式業績發表會 AI 展帶動PCB產業升級需求

台南災區屋頂全修成「鐵皮」？市府：3種材質美輪美奐

工研院公益科技營 花蓮兒童生活闖關體驗AI科技

工研院攜手三菱電機和台灣菸酒 啟動酒廠碳循環實證

相關新聞

工研院創新儲能設備馳援災區

中颱丹娜絲重創全臺近2,500支電線桿，台電同仁連日搶修。工研院以科技應援，在災情期間緊急調度「E-CUBE」移動式光儲系統，攜手新創公司氫豐馳援氫燃料電池，提供災區民生、醫療、基地台等緊急用電。並開放工研院六甲院區員工宿舍，讓台電人員休憩整備、再出發。

攜手達擎推動AI虛實融合技術落地應用

為推動顯示產業的數位轉型與高值化應用，工研院與友達光電旗下子公司達擎攜手合作，以工研院開發的AI虛實融合技術，開發新興顯示產品包括：智慧育樂、智慧零售與智慧移動商業應用情境，打造差異化市場，創造超越虛擬實境VR的嶄新價值體驗。

AI智慧窗 透視黑熊生活日常

在壽山動物園，一場科技與自然的創新合作，讓遊客與明星黑熊「波比」的互動變得前所未有地生動有趣！透過AI、5G與AR打造的「AI智慧環境導覽系統」，不但能即時掌握波比行蹤，還能由牠親自「導覽」黑熊生活，打造全新的互動導覽體驗，也為生命教育開創新風貌。

臺灣6G技術拓展團赴歐開啟6G國際合作

面對6G浪潮來襲，臺灣積極鏈結國際創新資源。工研院與產官學研代表參與歐洲最大6G高峰會，並在英國舉辦臺英6G研討會，簽署多項合作計畫，與歐洲關鍵機構接軌。從技術驗證到生態系布局，臺灣正加速推進次世代通訊實力，搶占全球話語權。

LOT產業聯盟共築智慧財產防護網

近年不實施專利實體（NPE）頻繁發動訴訟，對臺灣高科技產業造成不小的壓力。為協助企業應對挑戰，工研院攜手全國工業總會、電機電子同業公會及創智智權公司，共同成立「LOT產業聯盟」，串聯半導體與資通訊等領域的科技企業，建構臺灣首座跨產業智慧財產防護網，開啟智財聯防新局。

超音波萃取紅龍果高值化轉生術

一顆顆鮮豔的紅龍果，正悄悄展開一場從「格外品」變「高值品」的進化旅程。工研院攜手樂林食物銀行與大漢酵素，運用超音波萃取專利技術，讓曾被市場拒絕的果實，化身為營養豐富、常溫保存的晶凍新產品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。