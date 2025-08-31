快訊

攜手達擎推動AI虛實融合技術落地應用

聯合新聞網／ 工業技術與資訊
工研院與達擎公司攜手合作，透過AI與透明顯示技術的結合，為育樂、零售、交通等場域開啟全新應用想像。
【撰文／編輯部】

為推動顯示產業的數位轉型與高值化應用，工研院與友達光電旗下子公司達擎攜手合作，以工研院開發的AI虛實融合技術，開發新興顯示產品包括：智慧育樂、智慧零售與智慧移動商業應用情境，打造差異化市場，創造超越虛擬實境VR的嶄新價值體驗。

當螢幕不再只是被動地播放畫面，而能「感知」觀看者的視線與動作，即時回應並呈現對應資訊，顯示技術開始走向一個全新的時代。工研院與友達光電旗下的達擎公司攜手合作，透過AI與透明顯示技術的結合，為育樂、零售、交通等場域開啟全新應用想像。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，為協助產業發展智慧顯示解決方案並拓展應用場域，工研院長期投入科技研發與跨域創新，成功整合智慧展示、AI辨識與人機互動，開發AI虛實融合技術。在應用成果方面，工研院已推出「我視AI魚缸」，搭載全球首創透明顯示虛實融合系統，結合攝影機與AI視線辨識技術，可精準偵測遊客的視線方向及水族生物位置，即時於透明顯示器上呈現對應資訊，更榮獲美國「CES 2023創新獎」，並在國立海洋科技博物館應用。

另外，也與友達光電合作，開發「AI智慧窗屏導覽系統」，導入高雄亞灣智慧渡輪，將傳統船窗轉換為透明Micro LED顯示器，結合GPS定位與乘客視線追蹤，即時提供高雄港沿岸景點導覽內容。友達光電為全球領先的顯示解決方案供應商，具備深厚的面板研發與製造能力，本次與旗下子公司達擎攜手，將強化雙方技術與市場優勢，發揮1+1大於2的效益，打造顯示新商機。

友達光電執行長暨總經理柯富仁表示，達擎專注於次世代顯示與智慧整合應用，具備系統整合、光電設計與精密製造能力，致力打造高附加價值顯示解決方案。隨著顯示應用持續朝向智慧化、沉浸式及場域導向發展，透過工研院開發「AI虛實融合技術」將有助於加速技術商品化，開發更多創新應用情境，進而提升企業競爭力與營收成長。達擎積極以深厚顯示技術為基礎打造智慧顯示解決方案，拓展至智慧零售、企業與教育、醫療等產業，推動智慧場域應用新藍海，強化多元場景互動體驗並積極拓展海外市場。

工業技術與資訊

追蹤

永豐金證券攜證交所辦主題式業績發表會 AI 展帶動PCB產業升級需求

工研院公益科技營 花蓮兒童生活闖關體驗AI科技

工研院攜手三菱電機和台灣菸酒 啟動酒廠碳循環實證

大數字／全球無人機產業 規模起飛

工研院創新儲能設備馳援災區

中颱丹娜絲重創全臺近2,500支電線桿，台電同仁連日搶修。工研院以科技應援，在災情期間緊急調度「E-CUBE」移動式光儲系統，攜手新創公司氫豐馳援氫燃料電池，提供災區民生、醫療、基地台等緊急用電。並開放工研院六甲院區員工宿舍，讓台電人員休憩整備、再出發。

AI智慧窗 透視黑熊生活日常

在壽山動物園，一場科技與自然的創新合作，讓遊客與明星黑熊「波比」的互動變得前所未有地生動有趣！透過AI、5G與AR打造的「AI智慧環境導覽系統」，不但能即時掌握波比行蹤，還能由牠親自「導覽」黑熊生活，打造全新的互動導覽體驗，也為生命教育開創新風貌。

臺灣6G技術拓展團赴歐開啟6G國際合作

面對6G浪潮來襲，臺灣積極鏈結國際創新資源。工研院與產官學研代表參與歐洲最大6G高峰會，並在英國舉辦臺英6G研討會，簽署多項合作計畫，與歐洲關鍵機構接軌。從技術驗證到生態系布局，臺灣正加速推進次世代通訊實力，搶占全球話語權。

LOT產業聯盟共築智慧財產防護網

近年不實施專利實體（NPE）頻繁發動訴訟，對臺灣高科技產業造成不小的壓力。為協助企業應對挑戰，工研院攜手全國工業總會、電機電子同業公會及創智智權公司，共同成立「LOT產業聯盟」，串聯半導體與資通訊等領域的科技企業，建構臺灣首座跨產業智慧財產防護網，開啟智財聯防新局。

超音波萃取紅龍果高值化轉生術

一顆顆鮮豔的紅龍果，正悄悄展開一場從「格外品」變「高值品」的進化旅程。工研院攜手樂林食物銀行與大漢酵素，運用超音波萃取專利技術，讓曾被市場拒絕的果實，化身為營養豐富、常溫保存的晶凍新產品。

