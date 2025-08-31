攜手達擎推動AI虛實融合技術落地應用

【撰文／編輯部】

為推動顯示產業的數位轉型與高值化應用，工研院與友達光電旗下子公司達擎攜手合作，以工研院開發的AI虛實融合技術，開發新興顯示產品包括：智慧育樂、智慧零售與智慧移動商業應用情境，打造差異化市場，創造超越虛擬實境VR的嶄新價值體驗。

當螢幕不再只是被動地播放畫面，而能「感知」觀看者的視線與動作，即時回應並呈現對應資訊，顯示技術開始走向一個全新的時代。工研院與友達光電旗下的達擎公司攜手合作，透過AI與透明顯示技術的結合，為育樂、零售、交通等場域開啟全新應用想像。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，為協助產業發展智慧顯示解決方案並拓展應用場域，工研院長期投入科技研發與跨域創新，成功整合智慧展示、AI辨識與人機互動，開發AI虛實融合技術。在應用成果方面，工研院已推出「我視AI魚缸」，搭載全球首創透明顯示虛實融合系統，結合攝影機與AI視線辨識技術，可精準偵測遊客的視線方向及水族生物位置，即時於透明顯示器上呈現對應資訊，更榮獲美國「CES 2023創新獎」，並在國立海洋科技博物館應用。

另外，也與友達光電合作，開發「AI智慧窗屏導覽系統」，導入高雄亞灣智慧渡輪，將傳統船窗轉換為透明Micro LED顯示器，結合GPS定位與乘客視線追蹤，即時提供高雄港沿岸景點導覽內容。友達光電為全球領先的顯示解決方案供應商，具備深厚的面板研發與製造能力，本次與旗下子公司達擎攜手，將強化雙方技術與市場優勢，發揮1+1大於2的效益，打造顯示新商機。

友達光電執行長暨總經理柯富仁表示，達擎專注於次世代顯示與智慧整合應用，具備系統整合、光電設計與精密製造能力，致力打造高附加價值顯示解決方案。隨著顯示應用持續朝向智慧化、沉浸式及場域導向發展，透過工研院開發「AI虛實融合技術」將有助於加速技術商品化，開發更多創新應用情境，進而提升企業競爭力與營收成長。達擎積極以深厚顯示技術為基礎打造智慧顯示解決方案，拓展至智慧零售、企業與教育、醫療等產業，推動智慧場域應用新藍海，強化多元場景互動體驗並積極拓展海外市場。