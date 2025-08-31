臺灣6G技術拓展團赴歐開啟6G國際合作

【撰文／編輯部】

面對6G浪潮來襲，臺灣積極鏈結國際創新資源。工研院與產官學研代表參與歐洲最大6G高峰會，並在英國舉辦臺英6G研討會，簽署多項合作計畫，與歐洲關鍵機構接軌。從技術驗證到生態系布局，臺灣正加速推進次世代通訊實力，搶占全球話語權。

為推動臺灣次世代通訊技術及產研國際合作，工研院攜手產官學研參加歐盟規模最大、最具指標性的次世代通訊研發盛會「歐洲網路通訊暨6G高峰會」（2025 EuCNC＆6G Summit），並簽署3項重要6G產研合作。同時，首度在英國劍橋大學與英國聯合電信聯盟（UK Federated Telecoms Hubs；UK FTH）共同舉辦的臺英6G研討會，匯聚臺灣與英國產官學研，共同推動6G次世代通訊技術創新與國際合作契機，期望打造全球創新生態系。

串聯產官學研 引領6G國際布局

此次臺灣6G技術拓展團包括台灣資通產業標準協會、聯發科技、仁寶電腦、明基材料、稜研科技、耀登科技、義傳科技、泰雅科技、円通科技、工研院、資策會及國科會6G計畫辦公室、中正大學、臺灣科技大學與清華大學等產官學研單位，繼與歐盟6G計畫合作之外，進而拓展與英國、德國雙邊交流合作機會，累計吸引來自15個國家研究機構、學校及大廠約300人交流，與超過100個歐洲研究機構、6G相關組織、大學等進行合作洽商，未來將於英國、德國、荷蘭及西班牙等國際6G場域共同驗證臺灣自主技術，有助於臺灣次世代通訊產業掌握未來6G的發展方向與系統規格，提早布局國際市場商機。

經濟部產業技術司專門委員張明芳表示，臺灣在全球ICT供應鏈中扮演重要角色，過去經濟部也已針對6G進行先期技術研發與國際布局，帶領產學研前進歐盟。6G時代是國際合作的關鍵時刻，未來網路的發展需要跨國、跨領域攜手合作。經濟部將持續致力推動產業創新，積極串聯臺灣與國際的研發能量，在6G前瞻技術促進研發與國際合作，推進臺灣產業進入歐洲6G研發生態系。

工研院於「2025 EuCNC＆6G Summit」首度發表「FORMOSA-6G」計畫，包含6G新型晶片、非地面網路（NTN）等技術研發與端到端驗證平台建置，打造完整產業鏈。此次工研院簽署3項6G國際產研合作，分別與歐盟6G-SENSES計畫、荷蘭應用科學研究院（TNO）合作，深化感測與通訊整合（ISAC）技術，並推動可重構智慧表面（RIS）技術將於6G實驗場域驗證。同時，工研院亦偕同円通科技與德國弗勞恩霍夫生產技術研究所（Fraunhofer IPT）合作，共同發展智慧產線元宇宙解決方案。

臺英合作聚焦6G五大關鍵技術

此次臺英6G聯合研討會，匯聚臺灣與英國電信產官學研，如英國科學創新與技術部（DSIT）、英國電信創新網路（UKTIN）、英國電信（BT）、英國數位技術中心（Digital Catapult）、半導體應用技術中心（CSA Catapult）、劍橋大學、布里斯托爾大學等，聚焦五大6G關鍵技術，如非地面網路（NTN）、開放式無線接取架構（Open RAN）、AI原生網路、感測與通訊整合（ISAC）、可重構智慧表面（RIS）等，期望推動次世代通訊技術創新打造全球生態系。

工研院副總暨資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，「開放」自5G時代以來一直是臺灣的重要核心價值，工研院攜手臺灣產業、學界與研究機構，積極投入Open RAN研究，為6G發展奠定堅實基礎。為加速6G技術驗證，工研院已啟動6G實驗網建置計畫，今年將於工研院中興院區內設置6G實驗網路，作為產業界連結國際合作的樞紐，誠摯邀請國際合作夥伴來臺參與聯合測試。

臺英6G聯合研討會匯聚臺灣與英國電信產官學研，探索6G技術發展與臺英雙邊合作契機，期望共同打造全球創新生態系。

肯定臺灣實力 深化臺英夥伴關係

英國科學創新與技術部（DSIT）副處長Catherine Page表示，英國致力推動新世代數位技術發展，在5G與網路覆蓋上已取得明顯進展，現階段正積極布局6G發展。英國未來網路發展三大目標，包括透過提升覆蓋與包容性以縮減數位落差、確保未來網路的韌性與可靠性，及實現永續的數位化發展。她肯定與臺灣在半導體、開放式無線接取網路（Open RAN）等領域的國際合作，並高度期待持續深化英臺合作，期盼雙方攜手開創更多合作新契機。

劍橋大學Harald Haas教授表示，創新技術需加速實地驗證才能推動產業化進程，英國在創新科技研發的領先優勢，與臺灣資通訊供應鏈高度互補，雙方合作潛力無限。同時，他也對英臺雙方未來持久且豐碩的合作充滿信心，期盼為英臺雙邊攜手開啟新頁。