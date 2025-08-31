LOT產業聯盟共築智慧財產防護網

【撰文／鄒明珆】

近年不實施專利實體（NPE）頻繁發動訴訟，對臺灣高科技產業造成不小的壓力。為協助企業應對挑戰，工研院攜手全國工業總會、電機電子同業公會及創智智權公司，共同成立「LOT產業聯盟」，串聯半導體與資通訊等領域的科技企業，建構臺灣首座跨產業智慧財產防護網，開啟智財聯防新局。

根據創智智權公司（IP Bank）研究顯示，2022年至2024年間，臺灣企業遭遇的海外專利侵權訴訟中，高達7成由全球不實施專利實體（Non-Practicing Entity；NPE）所發起。NPE本身不研發、不製造產品，卻以收購專利向企業收取高額權利金，對產業造成極大的法律與營運壓力。

為協助產業共同防禦NPE威脅，工研院攜手全國工業總會、電機電子工業同業公會與創智智權公司（IP Bank）正式成立「LOT（License on Transfer）產業聯盟」，邀請近 20 家半導體、資通訊與PCB重量級企業，包括台積電、日月光、力成、矽品、世界先進、技嘉、智易、微星、新應材、欣興等合計年營收突破新臺幣4.4兆元之科技巨擘到場支持，首波可望匯聚超過15萬件有效專利，臺灣廠商與科研機構共築跨產業「智慧財產防護網」。

LOT機制為國際間對抗NPE的主流防禦策略，Google、Canon、Dropbox等科技大廠皆採用此制度。當聯盟成員持有的專利轉讓至NPE手中時，其他成員可自動取得授權，以避免落入訴訟陷阱。此機制不影響企業專利自主，也不涉及技術揭露，能兼顧保護與營運靈活性。

經濟部產業技術司運用科技專案支持工研院研發及布局專利，也積極強化臺灣產業智財防護，本次工研院與企業共同成立的 LOT 產業聯盟，透過完善的專利防禦機制，構築我國智慧財產聯防網絡，積極因應 NPE 風險並提升全球競爭韌性，展現政府在智財價值化與前瞻科技保護的成果。

聚焦兩大技術領域 啟動產業智權聯防機制

LOT產業聯盟聚焦臺灣科技產業在全球價值鏈中的關鍵利基，涵蓋半導體製程、IC設計、行動與寬頻通訊、電腦硬體架構、智慧電子產品及其周邊應用等領域的專利技術。為兼顧技術特性與市場彈性，聯盟採「半導體」與「資通訊」兩大技術領域分流管理，會員得依自身研發與專利布局擇一或同時參與。加入聯盟後，企業可即時獲得 NPE 訴訟防禦、共享跨產業專利資源、節省高額訴訟與和解成本，並藉由聯盟平台掌握專利情資與風險預警，強化供應鏈整體韌性。

工研院法務長兼技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜表示，LOT產業聯盟之機制有三大特色，第一，不干預企業之間的商業競爭；第二，只在專利轉讓給NPE時啟動授權，不會削弱專利自主運用價值；第三，此授權不涉及技術揭露或商業機密。

透過LOT產業聯盟，將廠商各自分散的專利戰力升級為產業聯防體系，企業再也不必單打獨鬥，更同步保護供應鏈上下游，強化臺灣在全球技術競賽中的話語權。未來將更進一步與國際類似組織與大廠建立合作關係，為臺灣企業爭取更大範圍保護，以及創造多元運用專利的商機。

工研院法務長兼技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜於「LOT產業聯盟」成立大會致詞。

串聯創新能量 擴大專利價值與保護網

中華民國全國工業總會常務理事暨台灣區電機電子工業同業公會副理事長許介立表示，「LOT 產業聯盟」為臺灣共築首座跨產業「智慧財產防護網」，使企業有效降低營運風險與成本，讓企業資源可以聚焦於技術發展市場開發，強化企業的整體競爭力。

LOT產業聯盟成立不僅是產業自主應變的策略，更是臺灣智財政策實踐的重要里程碑。經濟部智慧財產局局長廖承威表示，近年臺灣機構企業獲得全球百大創新機構獎屢創新高，2024更是全球第三高，顯見臺灣智權與創新能量不容小覷。LOT聯盟之成立，是證明臺灣科技研發實力，並向全世界展現國內業者重視以智慧財產權保護創新之最佳典範。

小辭典：不實施專利實體NPE

不實施專利實體（NPE）是指不從事產品製造、技術研發或商業服務，但持有大量專利，並透過專利訴訟向其他企業索取授權金或賠償金的主體。這類訴訟成本對NPE來說極低，但對被告企業而言，卻是一場燒錢戰。尤其在美國，專利訴訟一旦開打，企業投入超過500萬美元作為應訴準備，早是司空見慣。即使最後贏得官司，所耗費的資金與人力成本也已構成實質損失。

近年來觀察到NPE朝大型化發展，愈加變本加厲。業界多以「專利蟑螂」來稱呼，NPE雖未必與專利蟑螂劃上等號，但兩者帶給產業界的營運威脅與成本負擔則無區別。