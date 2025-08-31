超音波萃取紅龍果高值化轉生術

【撰文／賴宛靖】

一顆顆鮮豔的紅龍果，正悄悄展開一場從「格外品」變「高值品」的進化旅程。工研院攜手樂林食物銀行與大漢酵素，運用超音波萃取專利技術，讓曾被市場拒絕的果實，化身為營養豐富、常溫保存的晶凍新產品。

原產地在中美洲的紅龍果，近年在臺灣逐漸成為具代表性的熱帶果物之一。根據彰化縣政府農業處2024年資料，南投縣與彰化縣為紅龍果主要產區，其中彰化縣種植面積達431公頃，僅次於南投縣504公頃。尤以彰化二林鎮最為集中，單一鄉鎮即占267公頃，穩居全臺紅龍果鄉鎮之冠。

臺灣的亞熱帶氣候與日照時間長，很適合紅龍果生長。然而在生產與銷售上卻面臨多重挑戰，像是盛產時供過於求、價格震盪、產品外觀標準嚴格，導致每年高達15%的紅龍果因外觀、大小、採收時機不符市場需求，無法進入通路被視為「格外品」，形成資源浪費與農民收益不穩定的雙重壓力。

無毒友善種植 翻轉市場價值

為了改善困境，除了建立多元的產品出路，工研院中分院科技農工系統技術組副組長蔡書憲認為，從源頭提升種植品質也是關鍵。「為了讓果實外型好看、提高收購價格，常不小心使用過量農藥造成殘留問題，連帶影響出口與內銷。」因此，工研院團隊與當地農友合作，推廣「友善耕作」概念，即不追求有機認證、但強調用藥控管與環境友善。這種模式不僅改善果實品質，也創造農產品升級機會。

「有些果實外觀雖不好看，但不影響口感與美味，若能用技術讓產品升級，就能替農民爭取更好的價格與銷路。」以彰化二林為例，紅龍果產量穩定，從生產端降低農藥殘留，讓格外品也能有條件導入後端加工，轉型為可常溫保存的機能性產品，就可開啟農產品全新價值。

蔡書憲指出，紅龍果因含水量高、不易乾燥，加工選項相對受限。過去樂林食物銀行曾嘗試製成果乾、饅頭與麵包等食品，但保存期限短、運輸不便、難以商品化。為了解決這個問題，工研院研發「超音波萃取設備」技轉大漢酵素，協助彰化樂林食物銀行開發紅龍果晶凍飲品，提升農產品的價值和競爭潛力，為農民開創新商機。

「以前萃取都用酸加熱，或者是化學萃取，容易破壞營養成分。」蔡書憲說明，紅龍果屬植物性細胞結構，其營養成分如花青素、多酚與果膠大多被封存在細胞壁中。傳統高溫萃取容易造成營養流失；超音波萃取則透過高頻震盪破壞細胞壁，使活性成分更完整釋出。

此技術與大漢酵素合作，並透過初萃與精萃兩階段處理，特別適用於容易氧化的蔬果，能有效保留其營養與機能性成分。相較於傳統高溫或化學萃取方式，不僅減少原料與能源使用，萃取效率也更高，更符合現代食品加工對營養、效率與永續的多重要求。

「連皮發酵是關鍵，紅龍果的皮富含果膠與營養成分，一般都被丟棄。我們在技術上能整顆處理，讓整體營養價值提升。」蔡書憲說，製成晶凍除可常溫保存外，更添加人體必需胺基酸與機能性配方，外觀鮮豔、營養豐富，提升紅龍果附加價值，也讓格外品變身明星商品。

工研院團隊與彰化農友合作，推廣「友善耕作」概念，即不追求有機認證、但強調用藥控管與環境友善，改善果實品質，也創造農產品升級機會。

技術賦能 專利超音波萃取保留活性成分

這項合作已成功導入大漢酵素生產，工研院提供專利知識與參數建議，從接洽、打樣、測試至量產，大漢酵素則依廠內現有設備進行微調，現有機台加上技術優化就能運作，這對加工廠來說是很大的誘因，也能與市售超音波模組整合，降低導入成本，製程能根據不同水果特性、產品需求調整超音波裝置的頻率與配置，特別適合中小型加工廠或農產品合作社。

除了紅龍果，如葡萄、水梨的高值化產品也在研發中，可快速對接，擴展農產加工的市場能量。「我們希望不只是一筆技術授權，而是一個可持續的農產升級鏈。」。

目前紅龍果安晶凍已與水梨、葡萄並列為臺灣水果加工創新的代表。蔡書憲期盼，未來這項技術能推廣至更多農產類別，不只是解決隨盛產而來的銷售壓力，更是引導農產轉型的關鍵力量。「我們希望透過科技，讓每一顆果實的價值被完整發揮。讓土地更有效率、農民收益更穩定、產品更有市場競爭力。」