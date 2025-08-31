果皮變青貯 廢水成碳權

【整理／王珮華】

牧場滿足人類對肉類與乳品的需求，隨著需求增加，淨零環境意識抬頭，牧場經營的挑戰也與日俱增。透過創新科技，牧場能簡化人力、最適化投入資源，還有機會成為綠電與碳權的基地，以及農業副產品的再利用平台，打造又綠又美的牧場風光。

你印象中的牧場是什麼樣子？一望無際的草原，牛羊悠閒吃草，定時的綿羊剪毛秀，乳牛擠乳體驗，還有口感豐富、令人吮指的濃厚鮮乳冰淇淋。觀光牧場是民眾遊憩的好所在，偶爾來牧場放鬆身心，與可愛動物互動，極具療癒效果；但牧場主每日一張開眼，就得面對動物生計，乃至友善環境的要求，花費的心力與壓力，非遊客所能想像。

單飼料一項，就是很大的壓力。農委會統計，臺灣乳牛牧場飼料成本約占牛奶總生產成本的60%，是整體成本中最高的一項。由於大部份飼料靠進口，新冠疫情期間引發的供應鏈問題，讓進口飼料價格上漲4成，酪農紛紛大喊吃不消。為此，工研院將目光放到檸檬上，讓酪農頭痛的飼料文題有了新解方。

檸檬青貯牛愛吃 減打嗝降成本

工研院長期投入農業副產品的去化與再利用，將來自屏東內埔檸檬加工廠產生的檸檬皮渣，開發為牛隻的青貯飼料，取代部份芻料或精料，不僅提高臺灣乳牛飼料的自給率，降低農戶飼料成本，還能為原本只能做堆肥或丟棄的檸檬皮渣，找到循環利用的去處，一舉兩得。

臺灣年產3.5萬噸檸檬，榨汁後產生約8,000公噸的皮渣。全臺最大檸檬加工廠永大食品，每年為了清運檸檬皮渣傷透腦筋，不論掩埋或農業堆肥都緩不濟急，於是找上工研院想辦法。工研院以獨家菌種，將檸檬皮渣低溫發酵，讓新鮮皮渣變成反芻動物的飼料－青貯，可常溫存放半年。

將檸檬皮渣用於牛隻青貯飼料，還有額外的好處。乳牛對於加了檸檬皮的飼料反應良好，胃口大開之餘，投料量多了10%。此外，研究也發現，乳牛對於添加檸檬皮渣的草料，在第一個胃就大半消化，可減少乳牛打嗝和排氣所釋放出的甲烷（CH4）。甲烷的溫室效應是二氧化碳30倍之多，聯合國資料顯示，畜牧業貢獻全球溫室氣體排放的15%，其中4成來自反芻動物打嗝。檸檬青貯減少打嗝效果好，可望降低我國畜牧業的碳排壓力。

養豬廢水發電 雙重減碳效益

另外一個化廢為寶的例子，要屬養豬廢水。臺灣豬品質好，又是亞洲唯一的「三大豬病非疫國」，國人年消費豬肉約90萬噸，自給率達9成，是對臺灣豬的支持與肯定。早年，養豬場常因無力處理廢水，形成環境負擔，近年在政府與工研院的努力下，將養豬廢水用於沼氣發電，養豬場搖身變為綠電與碳權的生力軍。

工研院中分院副組長、兼任農業部沼氣發電推動計畫辦公室主任李志杰表示，養豬廢水經過固液分離、厭氧醱酵、好氧處理等3個階段，廢水不再髒臭，還會有青草香，可安心放流。其中在「厭氧醱酵」階段，會產生大量的沼氣和甲烷，可用於發電。

沼氣的主要成分是甲烷，甲烷相比二氧化碳暖化潛勢高，減少甲烷等同減少25倍當量的二氧化碳，對降低溫室效應的效率更好。養豬廢水、汙泥在厭氧醱酵後，將沼氣收集起來，不任其逸散至大氣中，再用於發電，可說是雙重的減碳效益。

臺灣早期推廣養豬戶沼氣發電，因技術尚不成熟，管路與發電機受硫化物侵蝕，容易故障；隨著技術進步，設備維修體系相對成熟，加上台電收購沼氣電力，躉購費率每度達7元以上，提供了不小的誘因；此外，全臺養豬場從6,000家，降至5,400多家，小型養豬戶陸續退出市場，養豬場朝大型與集約化發展，更有誘因投資在沼氣發電設備上。

根據農業部沼氣發電推動計畫辦公室「沼氣發電推動網」統計，截至2024年底，全臺已有174座養豬場導入沼氣發電，換算成裝置容量約8.3 MW，約可供應1.3萬戶家庭日常用電。估計年減碳效益達8.4萬噸，相當於68座大安森林公園的碳吸附量。

工研院努力將養豬廢水用於沼氣發電，讓養豬場搖身變為綠電與碳權的生力軍。

牧場產綠電 農工合作共創雙贏

「全球供應鏈對淨零排放的要求愈來愈高，養豬場不必急著賣電，手上握有的碳權，未來會更有價值。」李志杰說，目前全臺沼氣發電量，約有3成賣給台電，7成是自用或供他人使用，這也促成新的商業模式，例如工業大廠出資，為養豬場興建沼氣發電設備，工廠取得綠電與碳權，養豬場則享有廢水處理與收益的好處。

牧場環境管理，就像經營一個複雜的生態系。動物是系統的生命核心，而土地、水、空氣以及廢棄物的有效處理則是維持其健康運轉的關鍵要素。科技的應用為這個生態系統引入了自動化與循環機制，使得牧場不再只是資源的消耗者，更能成為綠色能源的生產者和農業副產品的再生中心。這不僅大幅減輕牧場對環境的負擔，更將其轉化為可持續發展的「綠色金礦」，實現經濟與環境的共好雙贏。