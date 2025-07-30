工研院前進Japan Drone 深化臺日供應鏈合作

【整理／賴宛靖】

面對供應鏈重組與無人機產業自主化趨勢，工研院帶著6項創新技術赴日參與「Japan Drone 2025」，於臺灣館展示巡檢、物流與AI應用成果，積極拓展國際合作。透過技術實力與現場示範，深化臺日產業鏈連結，推動智慧載具跨國布局與供應鏈整合。

因應地緣政治與全球供應鏈重組浪潮，「非紅供應鏈」已成為國際產業布局焦點。看準日本無人機市場的高速成長與自主化政策導向，日前在經濟部支持下「台灣卓越無人機海外商機聯盟」領軍，於日本千葉幕張舉行的「Japan Drone 2025」中，打造臺灣館。

工研院於其中展出6項自主研發無人機創新技術，鎖定巡檢、物流運輸等高值應用市場，積極鏈結臺灣供應鏈與國際買主，展現搶進日本市場的決心與實力。開展首日，包括臺北駐日經濟文化代表處大使李逸洋、日本政府官員及多位產官學界人士親臨台灣館參觀，並對工研院展示的多項創新技術表達高度興趣。

展會期間，工研院亦組團拜訪日本無人機產業振興協會（Japan UAS Industry Development Association；JUIDA），以及日本領導無人機服務開發公司、日本領先的電動垂直起降（eVTOL）及物流無人機開發公司等10家具代表性企業，拓展技術授權、共同研發機制與應用鏈結等合作機會，深化臺日無人機自主供應鏈夥伴關係。

Japan Drone臺灣館開展首日，臺北駐日經濟文化代表處李逸洋大使（左四）參觀工研院「物流無人機」。此技術專為偏遠地區配送需求打造，整合高效率馬達與模組化酬載設計，飛行穩定性且續航力強，可靈活因應各類物資運輸，已與日本無人機公司Tompla於神戶工業區完成餐點物流示範。

掌握技術主導權 搶攻日本廣大市場商機

根據日本Impress綜合研究院報告，日本無人機市場預估在2025年達到38.4億美元，2028年突破63.4億美元，年均成長率高達18.6%，尤其在物流配送、基礎設施巡檢需求激增，至2024年已達7億美元。尤其近期在日本政府推動自主供應鏈政策及重構「非紅供應鏈」的帶動下，已編列逾千億日圓無人機預算，顯示其高度重視並看好產業發展潛力。工研院在經濟部產業技術司支持下，精準對焦產業需求，致力推動無人機關鍵技術自主化與高值化應用開發，本次展出6項創新成果，涵蓋整機應用及關鍵模組。

工研院院長劉文雄表示，工研院精準對應產業需求，協助「台灣卓越無人機海外商機聯盟」海外布局，掌握無人機關鍵技術並拓展國際商機，例如已引進全球第二大無人機製造商Parrot及日本最大無人機廠商ACSL在臺建立供應鏈，同時推動日本無人機聯盟在臺建構非紅供應鏈。此次參展是繼今年二月參加歐洲最具規模的德國無人機展後，再度參加亞洲最具影響力的日本無人機展。隨著日本積極推動無人機自主供應鏈，本次參展不僅是展示臺灣技術實力的重要契機，更期待開啟臺日產業新一波合作高峰。

核心技術亮相 聚焦高值應用與自主模組

工研院展出的6項無人機技術，涵蓋3項整機應用與3項關鍵模組，主打「高續航」、「智慧群飛」、「強韌性能」等特色，並依據不同應用情境進行最佳化設計。

在整機應用方面，全面對焦巡檢、物流與特殊任務等高值應用需求。首先，「長航時燃料電池無人機」搭載氫燃料電池，突破鋰電池續航限制，實現181分鐘飛行時間（負載5公斤），與目前多數採用鋰電池的大廠機型相比，續航表現達國際商用無人機主流水準三倍，可執行山區搜救、遠距巡檢與緊急醫療運輸等任務，並採模組化設計，可快速配置任務需求。「物流無人機」專為偏遠地區配送需求打造，整合高效率馬達與模組化酬載設計，飛行穩定性且續航力強，可靈活因應各類物資運輸，已與日本無人機公司Tompla於神戶工業區完成餐點物流示範。「AI無人機隊系統」結合智慧航點自動生成、即時影像傳輸和AI漁群辨識技術，支援多機協同作業，已應用於遠洋智慧搜魚、橋樑巡檢及智慧倉儲室內巡檢，漁獲搜索效率提升三倍以上，有效替代高成本高風險的直升機漁搜作業。

在關鍵模組方面，工研院強化整機性能並支援多元場域應用。「動力模組：馬達與電子調速器」，採用創新馬達與槳葉設計，搭配無感控制技術與空氣冷卻散熱系統，相較一般市面上動力模組，提升推力最大可達10%，延長飛行時間且增加載重能力。「冗餘飛行控制器」具備雙飛控系統，如同無人機飛行任務中的第二大腦，能大幅提升極端氣候與長時任務下的穩定性與容錯能力。針對小型化應用，「微型飛控板」整合先進演算法與快速反應控制，適用室內倉儲、農業巡檢及災後搜救等高機動場景。

此次工研院亦攜手國內業者組成訪問團，延伸展會交流成果，拜會多家具代表性企業，例如開發製造商用無人機的廠商，以及分別專注在發展無人機解決方案、無人機自動化平台等無人機軟、硬體公司，積極洽談具體合作方案，促進臺日無人機自主供應鏈合作深化，共同打造韌性自主的亞太無人機產業網絡。