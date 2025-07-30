打造可信賴的半導體供應鏈夥伴

【撰文／凃心怡】

在地緣政治風險升高、供應鏈重組加速的當下，臺灣正從「矽盾」轉變為連結全球的「矽橋」。工研院舉辦「全球半導體供應鏈夥伴論壇」，匯集美、日、歐、英、荷、法、捷等駐臺代表與產業共識，以「創新、安全、韌性、共榮」為主軸，為臺灣成為AI時代核心支點奠定戰略基礎，展現臺灣在全球戰略格局中的關鍵角色。

面對地緣政治風險與供應鏈重組，工研院日前在經濟部、國發會、國科會、外交部支持下舉辦全球半導體供應鏈夥伴論壇，具體落實政府提出的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，吸引美、日、歐等多國代表及超過700位半導體材料、設備、廠務、金融等產業人士與會。

總統籲各國攜手 強化半導體鏈韌性

總統賴清德表示，如今，國際間面臨半導體製程低價傾銷挑戰，因此，各國須攜手合作積極面對，形成全球半導體供應鏈夥伴。綜觀各國優勢，美國擁有優異的半導體材料、技術；荷蘭有先進製程關鍵設備；日本有原料、設備；而臺灣硬體發展在國際扮演舉足輕重角色。臺灣有責任亦願意成為AI人工智慧時代下，科技發展的支點。為此，政府跟業界合作，透過國家政策、金融、賦稅獎勵等措施助產業發展，並打造資料中心，也在臺南沙崙及科學園區打造超級電腦，協助各行各業研發生活應用解決方案。本次論壇各國代表齊聚，顯見大家對半導體產業的重視與關心，期待與各國一起強化全球供應鏈韌性，打造共榮願景。

經濟部長郭智輝指出，臺灣是全球半導體供應鏈的核心夥伴，依賴總統的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，臺灣從強化供應鏈韌性、建立多元化供應體系、發展AI晶片產業鏈聯盟及建立共享高階晶片民主供應鏈四大核心，作為產業策略及對全球供應鏈重建的積極承諾。

經濟部邀請國際供應鏈夥伴在臺投資，共構價值鏈，一起探索剛性需求的新興市場，發掘新成長動能；也與理念相近民主國家合作，建立具公信力與自律市場機制，共同守護可信賴供應鏈體系。臺灣半導體人才深厚，是鏈結國際的最佳資本，經濟部同步推動跨國人才支援機制，透過雙邊合作與延伸AI、無人機、大健康、次世代通訊等領域人才人培育，建構多元化且韌性的創新人才網絡，提升民主供應鏈夥伴的競爭力。

工研院引領布局 打造開放型半導體生態系

工研院院長劉文雄指出，半導體成為國際經濟與科技競爭的核心戰略資產，需要高度互賴的全球供應鏈。創新是產業成長驅動力，工研院將聚焦潛力利基市場，持續扮演關鍵技術開發的角色，協助產業升級；在保障安全方面，期待與各方合作，強化供應鏈透明度與資安管理，降低斷鏈風險；工研院將持續深化與美、日、歐、英等國際合作，從材料、製造到人才全面布局，提升整體供應鏈的穩定性及適應力，積極探索創新與「藍海」機會，共同打造一個開放、包容、共享的半導體生態系，讓所有參與者都能創造價值、共享成果、共創繁榮。

全球共識成形 建構可信賴供應體系

論壇中，美、日、歐等代表也與臺灣共同達成建立「可信任的供應鏈聯盟」之共識。

日本台灣交流協會代表片山和之（Kazuyuki Katayama）強調，打造具韌性的半導體供應鏈需仰賴全球合作，日歐於材料與設備具備優勢、美國擅長設計，而臺灣則在製造領域表現突出。這樣的韌性供應鏈不僅對商業發展至關重要，在維護經濟安全方面更是不可或缺。

美國在台協會副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）指出，美國與臺灣擁有長期且緊密的夥伴關係，半導體更是雙方合作的關鍵領域。柯傑民副處長強調，雙邊產業正積極擴大投資、強化供應鏈韌性與技術安全，共創全球半導體生態系的繁榮與創新。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）強調，歐盟正積極與理念相近的夥伴緊密合作，以強化半導體供應鏈的韌性與安全，並打造穩固的人工智慧基礎設施。

臺灣是歐盟在此過程中關鍵並且值得信賴的夥伴。隨著台積電在德國的投資，以及鴻海與歐洲企業在半導體及太空產業的合作持續深化，歐盟將致力於加強與臺灣的合作。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）表示，合作是推進及鞏固半導體和人工智慧供應鏈發展的核心。英國將持續深化國際夥伴關係，推動創新發展，打造有助於全球供應鏈韌性與多元的政策與監管架構。

荷蘭在台辦事處副代表馬得斯 （Matthijs van der Hoorn）指出，半導體為全球性產業，沒有任何國家能單打獨鬥，唯有合作才能因應挑戰。荷蘭作為價值鏈上的關鍵角色，將持續與政府、產業與研究機構攜手合作，共同打造具韌性、可靠且永續的供應鏈。

日本半導體戰略推進議員聯合會名譽會長甘利明表示，半導體是推進數位化社會發展根基，以日臺結盟為起點，邀請共同價值成員，建構穩健供應鏈，並在技術層面確保網路安全及技術自主，從設計到製造應由多家企業共同參與，分散經濟安全風險，才能確保全球產業穩定發展。