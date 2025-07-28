從選址到物流銷售 AI解決零售關鍵痛點

【撰文／賴宛靖】

面對零售業商品繁多、人力短缺、轉型困難、成本上升等挑戰，工研院整合AI、自動化與雲端平台技術，打造出「一站式AI智慧零售解決方案（Solution Hub）」，從開店選址、揀補貨調度到促銷與物流管理，全面協助業者提升效率、降低成本、加速數位轉型，榮獲產業化貢獻金牌獎。

「零售服務業面對商品種類繁多、需求變動迅速、人力資源有限、營運成本不斷上升等挑戰，智慧化轉型雖已勢在必行，但實際推動卻困難重重。」工研院服務系統科技中心組長洪筠緯指出，為協助業者迎戰數位轉型壓力，團隊整合AI、自動化、雲端平台等技術，打造出一站式AI智慧零售解決方案（Solution Hub），為零售業的各種痛點提供全方位對策。「從開店前的選址規畫，到營運中的補貨、人力調度，再到商品促銷與後端的庫存管理，Solution Hub就像是零售業的全方位顧問，能協助業者一次到位、解決轉型路上的各種問題。」

AI讓零售業聰明、省工、會賺錢

團隊扮演如「中央工廠」的角色，依據產業的共通需求，打造一系列AI智慧零售解決方案，讓仰賴人力的繁瑣流程變得輕鬆高效。導入智慧工具後，業者不僅能節省超過50%的人工工時、大幅降低70%的缺貨損失，還能透過智慧定價與即期商品的管控與促銷，讓預估營收提升20%，為毛利有限、智慧轉型不易的零售業注入新活水。

以布點選址為例，過去須仰賴人力實地走訪，比較人流、競爭店家與周邊設施，再根據經驗打分數，過程費時又費力。如今只需輸入地址，系統即可自動蒐集相關資訊，快速分析優劣，讓分析效率從原本每週5案躍升至10案以上，大幅提升投資決策效率與精準度。店面確定後，系統還可支援動線設計與商品陳列的智慧化分析。

正式營運後，在營運管理端，AI可從商品效期辨識、自動盤點到銷量預測與庫存調整全流程自動化，不僅省人力，也讓作業更加精準。在行銷推廣上，更加入圖文自動生成與顧客特徵辨識功能，協助業者更了解顧客需求，制定個性化的行銷策略。

除了門市營運，團隊也致力於提高供貨前置倉的效率，近幾年協助包括新竹物流、東森購物、Yahoo奇摩購物中心等8家業者優化商品處理流程，倉儲空間利用率提升50%，出貨時間縮短60%，同時提升作業人力效率50%。系統也支援物流士優化送貨排程，搭配數位駕駛助理，最佳化倉儲到門市的配送流程，甚至也能協助三大外送平台，在外送員短缺時靈活派車，讓消費者更快拿到商品，有效節省資源、降低碳排。

此外，針對運輸需要的包材，工研院服科中心專案經理林鼎為表示，工研院開發耐用、好清洗、可多次回收再用的「低碳循環箱」，結合RFID與物聯網技術，可即時追蹤箱子使用次數與狀態，建構電商、物流、通路與消費者之間的循環包材回收機制，目前已整合全臺3大網購平台導入，以3大超商超過13,000家門市作為回收據點，打造綠色物流新模式。

從柑仔店到智慧場域 AI走進每個街角

AI技術也開始走入更貼近生活的社區通路。近期工研院與全臺擁有800家門市的美廉社合作，打造智慧零售示範場域。美廉社以社區小型柑仔店為品牌定位，過去多半依靠店家經驗備貨，如今導入AI需求預測模型，加入天氣、節慶、促銷等變因進行推估，庫存周轉率提升超過15%，並且有效降低報廢率。

在價格管理方面，美聯社也率先試行「電子標籤」與「動態定價」，系統可主動根據商品效期、銷售狀況或促銷檔期，在後台調整價格後，直接顯示在貨架標籤上，省去人工換標籤，也能精準掌控產品數量與效期。洪筠緯表示，經過這幾年的合作，原本經營上較倚靠人力的美廉社，跨出導入AI技術的第一步，優化營運流程，成為業界的參考典範；對工研院團隊而言，則是一個非常好的AI落地實證舞台，也能累積更多現場實務經驗，建立更多為產業貢獻的基礎。

工研院服科中心副經理涂兆輝指出，多數零售業者在導入系統前最關心的，無非是「要花多少錢？能帶來多少效益？資料會不會外流？」，而工研院是科研機構，並非商業的系統銷售商，是以協助產業升級與推動智慧化的角度為業者解決問題，讓零售業者更願意說出實際需求與挑戰，讓技術導入，真正對症下藥。

同時，面對AI技術日新月異、應用門檻高、IT人力短缺等痛點，一站式AI智慧零售解決方案能以模組化設計與雲端平台形式，提供依需求彈性啟用的服務架構，不論採訂閱制或租用制，皆能讓零售業者用最低負擔取得先進技術。此外，遠端維運支援也大幅降低AI導入的人力與成本門檻，真正讓中小型零售業也能跟上智慧浪潮，成為推動臺灣零售服務業邁向新時代的重要驅動力。

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