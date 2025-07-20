工研院攜華南銀行打造淨零轉型加速器

【撰文／賴宛靖】

工研院與華南銀行日前共同舉辦「共創智慧永續論壇」，正式簽署「強化金融創新策略協助企業永續顧問服務」合作合約，提供企業減碳輔導與綠色金融支持。

工研院副總暨行銷長林佳蓉表示，根據美國商業研究Market.us報告，年均成長率達21.7%，反映再生能源、節能減碳與ESG投資需求持續升溫。在此趨勢下，企業若能結合金融工具與創新科技，不僅可掌握淨零轉型契機，更能在全球供應鏈重組中搶得先機。工研院長期深耕淨零技術，並推動淨零策略顧問、科技導入、教育訓練、專利服務等「一站式」顧問方案。此次攜手華南銀行協助企業規劃短中長期的轉型藍圖，打造完整減碳解方，未來也將持續深化跨域合作，推動技術場域驗證與創新應用，結合碳管理平台、專家團隊、技術研發與國際連結，全面協助臺灣產業穩健邁向低碳永續。

華南銀行總經理黃俊智也指出，此次與工研院打造「資金＋技術」雙引擎合作模式，是金融與科技跨域共創的實踐典範。未來華銀將持續發揮金融影響力，結合工研院的技術專長，協助更多企業掌握碳管理關鍵、邁向綠色成長。

從節能戰術到AI助攻 企業邁向淨零的全場策略

「共創智慧永續論壇」中，多位專家端出減碳「牛肉」，啟發企業多角度的減碳思維。

工研院綠能與環境研究所副所長鄭名山點出，推動淨零需要整合節能的「前鋒、後衛、助攻手」。「前鋒」是指從建築設計、用電行為與新型建材源頭減少能耗。「後衛」是指提升空調、除濕等十大高耗能設備的效能，像是工研院研發的磁浮冰水機、離子液體除濕系統及空壓節能材料等，可為企業提升製程效率並節能。「助攻手」是指AI能源管理應用，透過感測、模型與優化控制建構智慧節能環境。鄭名山強調，節能需結合政策引導、金融支持與全民參與，才能打造高效穩健的淨零轉型路徑。

工研院產業科技國際策略發展所研究經理石立康分析，生成式AI正從強化行銷、客服與研發等應用，成為企業提升營運效率與實現減碳目標的助力。AI可協助製造業進行碳排建模、智慧排程與異常預警；在能源領域上，AI可結合氣象資料精準預測太陽能輸出，並模擬風場布局提升風電效率；在高性能運算方面，像是台積電與NVIDIA合作，將光罩所需時間從2週縮短至數小時，顯示AI結合綠能前景無限，而透過工研院與華南銀行的攜手，也能將AI用於節能的最新應用推展至企業端。

台灣能源技術服務產業發展協會副理事長杜威達則認為，現今企業已從單點換設備進入「深度節能」階段，需整合照明、空調、冷凍等系統，進行智慧調節與整體優化，而節能服務業（ESCO）可透過財務規畫、第三方驗證與智慧管理平台，提供從診斷、執行到驗證的全流程服務，讓節能效益可計算、可融資，進一步取得綠色金融支持、降低轉型門檻。

技術導入X綠金支持 打造無痛轉型路

為企業提供熱處理節能解決方案的怡邦精密，董事長邱振芳直言，熱處理向來是製造業高碳排來源，但透過數據化、模擬系統與AI排程等方式，中小企業同樣能做到低碳轉型。怡邦與工研院合作導入3階段改善路徑，從設備加裝感測器、將傳統老師傅紙本轉為製程資料庫，進而發展AI模擬與智慧排程系統，也能從歷年維修紀錄建立預診模型，降低突發停機與能耗，可針對保溫材進行熱流模擬、重構爐體隔熱設計，並改善空壓系統減少無效損耗、導入自動化排程平台，累計節能超過20%。邱振芳強調，中小企業無須高額投資，有銀行支持就能循序漸進導入智慧解方。

乾冰是固態的二氧化碳，在企業聞碳色變的現在，信華氣體則從乾冰中找出減碳契機。信華氣體董事長許秋玉分享，原本臺灣乾冰多仰賴石化副產氣源，取得成本高、生產能耗多，但在工研院協助進行場區碳盤查與製程優化，打造成低碳示範工廠，並在華南銀行資金協助下引進自動化設備，提升CO2利用率23%、能耗下降30%，年產5,000噸乾冰，相當於種植2.1萬棵樹的碳匯量。未來，信華氣體將採用來自各產業「煙道氣碳捕捉」技術所回收的CO2作為乾冰原料，實現二氧化碳的在地循環再利用。

為了減碳節能，企業願意投入資源，但如何善用綠色融資，達成無痛升級？華南銀行經理楊淑卿以家中裝潢來比喻：先找出欲改善的點與範圍、尋找設計師並分配預算；同樣的，企業要成功申請綠色融資，要先進行碳盤查，找出排放量最高的環節再制定減碳行動。華南銀行將結合工研院的技術能量，為企業建立客製化的低碳轉型路徑，使淨零轉型之路更順遂。