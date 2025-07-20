2025 ERSO Award揭曉！聚焦AI、半導體技術革新

【撰文／陳怡如】

在經濟部產業技術司支持下，由工研院主辦、邁入第42年的「2025國際超大型積體電路技術、系統暨應用研討會」（VLSI TSA），邀請眾多國內外產業專家，探討AI帶動的半導體科技革新；同時也頒發ERSO Award，表彰對臺灣半導體、電子、資通訊、光電、顯劉春條示等產業有傑出貢獻的產業人士，今年由乾坤科技董事長劉春條、志聖工業董事長梁茂生、台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助等3位獲獎。

發起ERSO Award的潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，ERSO Award舉辦19年來，已表揚62位對臺灣產業發展具有傑出貢獻的企業家。今年3位新科得主分別來自零組件供應、半導體設備與新興光電能源等關鍵領域，不僅象徵臺灣在這些技術領域的深厚實力，更凸顯臺灣科技產業橫跨多元領域的發展能量。在全球角逐未來科技制高點的關鍵時刻中，正是這群企業家，憑藉堅實的技術底蘊與源源不絕的創新動能，引領產業邁向嶄新高峰。

產業關鍵推手脫穎而出

今年3位獲獎人對產業各有舉足輕重的貢獻。由劉春條領導的乾坤科技，聚焦於被動元件與電源模組研發製造，產品涵蓋電感器、電阻器、電源模組、電流感測元件與白金溫度感測器，廣泛應用於5G、AI伺服器、車用電子等領域，並於臺灣、大中華地區、泰國、日本、歐洲及北美等地建構完整的製造基地，全球員工總數逾萬人，已成為全球領先的電源與感測元件供應商之一。

劉春條表示，他於1987年帶領團隊在工研院電子研究所（ERSO）研習半導體技術，並於1991年創立乾坤科技。歷經30餘年的深耕與努力，逐漸成長茁壯為一家市值過10億且穩定盈利的企業。此次榮獲ERSO Award，感到別具意義與榮耀。多年來，劉春條持續擴展產品線、強化國際競爭力，不僅推動臺灣在電源與感測元件領域的全球布局，更成功協助客戶於高階應用中創造差異化價值。憑藉穩健的經營策略與全球化佈局，乾坤科技不僅穩居產業領導地位，更為臺灣精密電子元件產業注入源源不絕的動能。

乾坤科技董事長劉春條

梁茂生自臺大化工系畢業後，即投身志聖工業，帶領企業成功掛牌上市，橫跨半導體、PCB、TFT-LCD等電子設備領域，並促成志聖、均豪與均華3家公司策略結盟，打造G2C+企業聯盟，全面布局先進封裝供應鏈。透過聯盟合力，志聖成功獲得台積電2023年「台積公司優良供應商卓越表現獎–卓越量產支援」、2024年「Outstanding Improvement」獎項，展現志聖在設備穩定性與技術支援上的卓越能力。

梁茂生表示，ERSO Award有如「產業諾貝爾獎」，也如終身成就獎的肯定，深感榮幸。梁茂生長年推動產業升級與國際合作，擔任多個產業公協會要職，積極促進交流與發展，同時落實企業社會責任，投身永續並致力產學合作，縮減臺灣學用落差，展現全方位領導力；更以「皆大歡喜」的理念推動企業與產業共榮，是臺灣電子設備業界的關鍵推手。

志聖工業董事長梁茂生

陳來助橫跨半導體、顯示、能源與品牌四大領域，展現跨界整合與前瞻創新能力。陳來助感性表示，他第一份工作就任職於工研院電子所，服6年國防役，當時參與院內次微米計畫，奠定臺灣半導體基礎，那段時間的歷練，也造就後來他在不同行業的跨界能量，如今獲得ERSO Award特別感動。

陳來助曾帶領友達完成數千億規模併購案，進軍全球前三大TFT-LCD廠，推動環保創新計畫「Green SELECT」，成功入列道瓊永續指數。近年創立台灣鈣鈦礦科技，專注第三代太陽能技術開發，結合建築與農業應用，打造低碳未來。陳來助也創辦二代大學與零碳大學、成立臺灣數位企業總會、推動鈣鈦礦產業聯盟，強化產業鏈布局，展現其深耕科技、引領永續的影響力，是引領臺灣邁向零碳轉型的重要推手。

台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助

前瞻技術加速AI落地

隨著AI人工智慧的技術和應用不斷發展，皆仰賴半導體技術的革新來實現創新。VLSI TSA大會主席、工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，今年VLSI國際盛會齊聚全球半導體與AI頂尖專家，聚焦於先進邏輯電晶體架構、背面供電網路、異質整合、晶粒互連與共封裝技術，皆是推進AI晶片效能與能源效率的核心突破方向，展現未來半導體科技的前瞻趨勢與研發競爭力。

在全球地緣政治變動與供應鏈重組之際，臺灣作為民主半導體供應鏈的關鍵樞紐，將持續與友好國家共築安全且可信賴的高科技夥伴關係，持續透過技術創新與國際合作強化產業發展韌性。