AI百工百業／AI啟動智慧交通 智慧座艙打破視線死角

【撰文／賴宛靖】

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每年有超過125萬人因交通事故喪生，所帶來的社會與經濟損失極為龐大。如何讓車輛在複雜環境中「看得更清楚、看得更遠」，進而預警潛在風險、強化行車安全，已成為全球智慧交通技術發展的關鍵課題。

在這場AI深入百工百業的智慧革新中，導入AI技術於車輛產業，開發「V2X See Through」智慧座艙技術，整合「車聯網（Vehicle-to-everything；V2X）車載通訊」、「影像辨識」與「影像縫合」等三大技術模組，實現車輛間即時影像共享，如同賦予每輛車「透視眼」，突破視線遮蔽限制，顯著提升行車安全。

「現有的智能車駕駛輔助系統，多半只能偵測駕駛視線可及的範圍，當前方視線被大型車輛遮蔽，駕駛往往無法即時應變，容易錯失反應時機。這項技術讓駕駛『共享』前車的視野，同步掌握前方路況與突發危機，進一步減少交通事故風險。」工研院資訊與通訊研究所經理曾蕙如表示。

AI影像透視技術 讓車輛共享「眼睛」

在智慧電動車逐漸普及的現今，每輛車都有縝密的駕駛輔助系統（ADAS）與完備的顯示系統。曾蕙如指出，V2X See Through系統採用5.9 GHz的V2X專屬通訊頻段，讓車輛之間建立起即時資訊傳輸的「共通語言」，在車輛行進間，如果前車的前方突然出現事故、掉落物或其他潛在風險時，透過AI精準辨識影像並進行防碰撞演算，就可事先預測人、車、物件的運行軌跡，提前發出警訊提醒，當系統判定狀況必須通知後車時，就會自動將影像中的前車「變透明」，讓駕駛的視線變成「X光」，得以看見遠處的即時路況。

為讓畫面更逼真，工研院團隊研發出「多車視角影像縫合」的專利技術，系統在獲得前車分享的即時畫面後，會將合成後的影像動態呈現中控螢幕上，讓前車在眼前消失，徹底打破視線死角的限制，讓後方車輛得以「看穿」前車，視覺上宛如透視效果，使駕駛身歷其境，大腦快速做出應變。

曾蕙如分享，這項技術在2008年就已有雛型，只是當時智慧電動車並未普及，很多概念難以於現實生活中落地，如今車載系統技術日益成熟，智慧電動車輛比比皆是，在V2X架構下就能實現「See Through」的夢想，當兩輛車都搭載V2X See Through系統時，後方車輛就能透過車對車（V2V）傳輸，即時取得前車鏡頭影像，再經由AI運算並進行影像縫合，就能在座艙螢幕上顯示出「透視」效果。

尤其是山路上彎道多，如果前方是一輛大貨車，會完全遮住前方視線，看不見對向來車。「V2X See Through系統讓駕駛就像擁有前車的『眼睛』，眼前的大貨車會呈現透明狀，不會遮蔽視線，就可看見前方路況，不會貿然超車，」曾蕙如表示，該系統的傳輸頻率達每秒10幀、延遲小於100毫秒，遠低於人類平均300毫秒的反應時間，可幫助駕駛在關鍵時刻即時做出反應。

多車即時聯網×AI預警演算 解鎖視線死角

V2X See Through不僅提供即時影像傳輸，更能搭配AI進行畫面理解與風險預測。在視覺設計上，系統僅於必要時讓前車「消失」，避免駕駛因資訊過載而分心；同時，其影像縫合技術可真實捕捉並動態呈現前車畫面，使視覺效果更為自然、擬真。

在V2V設備尚未全面普及之前，工研院也開發了以V2X為基礎的「iRoadSafe智慧道路安全警示系統」，結合路側通訊設備（RSU）、感測技術與電子資訊看板，讓道路安全不再只仰賴車輛本身，系統會在交通狀況複雜的重要路口，布建雷達與光達等感測器，蒐集車輛與行人的動態資訊，由路側單元進行整合，並與安裝於車輛內的車載設備（OBU）互相傳遞資料，同時透過AI即時分析影像，當系統判斷狀況會影響交通，就會即時發出預警訊息，透過電子後視鏡（CMS）可變資訊看板與車內OBU螢幕同步顯示警示內容，提升駕駛的警覺性與反應時間。

V2X See Through與iRoadSafe系統，正是AI驅動下的智慧交通轉型縮影。未來，透過邊緣AI運算、雲端分析與5G網路等技術整合，將有機會擴展應用至動態號誌管理、緊急車輛優先通行、聯網自駕等場景。

目前，工研院正攜手車電與智慧座艙業者，加速進行模組開發與驗證，預計2年內可完成商用部署，優先導入物流車隊與公共運輸系統，讓新技術發揮最大效益。