AI百工百業／AI勾勒城市畫卷 讓世界看見臺灣

【撰文╱凃心怡】

2025年4月13日，世界矚目的國際博覽會於日本大阪盛大登場，臺灣「TECH WORLD」館以山巒起伏意象打造建築外觀，分為「生命」、「自然」與「未來」三大主題，透過沉浸式劇場、科技互動等藝術體驗，全方位展現臺灣創新多元的樣貌。

其中，工研院執行故宮專案，共同打造的「AI藝廊–城市畫卷」，結合AI技術與數位顯示，讓畫作不再靜止於畫布，讓臺灣知名水墨、雕塑、油畫、膠彩和版畫等知名作品，化為流動的城市影像，呈現臺灣街景、社會變遷與藝術精神，也為AI深入百工百業提供了藝術領域的嶄新示範。

整合三大技術 為臺灣作畫

「AI藝廊—城市畫卷」以山水旅程中的「天」、繁華之路的「地」、百態群像的「人」、文化共鳴的「文」以及科技創新的「技」等五大主題建構而成，由國立故宮博物院提供十餘件國寶文物授權，共精選近50幅臺灣藝術名家的作品，包括傅狷夫、陳進、林玉山、郭雪湖、黃土水、陳澄波、李石樵、李梅樹、廖修平等，以敘事方式勾勒出台灣都市的變遷與美景，透過AI讓世界看見臺灣。

工研院服務系統科技中心經理施香蘭表示，「AI藝廊–城市畫卷」的核心，結合了3項關鍵AI技術。首先是「特化行銷影音生成技術」，透過整合應用提示詞工程與產製流程，讓生成的動畫更加順暢自然，突破過往容易卡頓的問題。其次，團隊也導入「影像超解析演算法」，大幅提升生成後的畫面解析度與畫質，使觀者即使透過螢幕，也能感受到畫作的細膩筆觸與油畫紋理。最後，則是結合工研院發展多年的「6DoF運鏡3D成像技術技術」，讓原本的2D畫作無縫轉換為3D視覺效果，兼顧原作意境與觀感流暢度。「這三項技術相互補足，使『城市畫卷』不僅是一場技術展示，更是一場讓觀眾身歷其境的藝術體驗，」施香蘭表示。

AI為畫筆 藝術為靈魂

工研院團隊與友達光電合作整合A.R.T.（Advanced Reflectionless Technology）三大核心技術，包含先進抗反光、高擬真色彩還原、高強度影像加密等技術，透過友達85吋FindARTs擬真藝屏，除了可讓畫作保留藝術真跡般地展示在畫面上，更可讓原本靜止的畫面轉化為生動鮮活的城市影像，宛如街頭縮影般躍然眼前。

施香蘭進一步解釋，此回AI藝廊的呈現，除了有工研院的技術投入，更重要故宮院長副院長參與選件、腳本指導與共創，還有藝術顧問白適銘教授、新媒體導演張晏慈、段沐及有日互動團隊的共製，從腳本架構、畫面分鏡到敘事節奏，AI的生成有了清晰脈絡，不再只是是毫無方向的資料堆疊，而是與藝術對話、與創作共舞的產物。「工程師提供的是創作的可能性，藝術家則負責賦予作品靈魂與故事線，正因如此，最終呈現的畫面才能真正打動人心。」

此次籌辦僅用短短6個月，卻也是步步艱辛。尤其是將名家經典的2D畫作轉譯為3D動畫，已屬技術挑戰，團隊還選擇大膽跨時空融合，用《清明上河圖》的古典風格描繪當代晶圓廠的工作日常，或是將台北101巧妙嵌入郭雪湖《南街殷賑》的大稻埕街景畫面中，在古今交錯之中拓展城市的美學想像。

AI也要懂美感 風格不是公式可解

「每位藝術家的作品量與風格都不盡相同，這對AI模型的訓練是一大挑戰，」即便是同一位畫家，若媒材橫跨水彩、水墨與油畫，也必須逐一拆解，分項訓練，才能避免風格混淆與辨識錯誤。「以席德進為例，他的繪畫創作融合傳統與鄉土，繪畫媒材包含水彩、水墨與油畫，我們一開始將所有畫作一併投入訓練，結果生成的效果不穩定，反而失去他作品中那份融合傳統與鄉土的神韻。」工研院服科中心資深研究員李俊霆解釋道。

為此，團隊從風格、技法、媒材類型逐步細分，一項項建立訓練基礎。在過程中，也曾因為資料稀少、名家作品難以取得，面臨是否更換題材的抉擇。但最終，他們選擇堅持原構想，以技術向經典致敬，也透過AI的力量，讓已逝藝術家的筆觸與氣息得以在今日重新綻放。

這場展出，不僅是AI賦能藝術的具體實踐，更是臺灣以科技重新詮釋藝術的代表作。施香蘭表示，「城市畫卷」的誕生並非一時興起。早在2018年，工研院便受文化部委託推動「Arts@ITRI藝術家進駐計畫」，首度開放實驗室給藝術工作者，促成藝術與科技跨界對話，期待激盪出全新的創作思維與應用路徑。

「我們追求的不是技術的炫技，而是讓科技成為藝術發展的支撐力量，真正連結生活與現實，」施香蘭認為，隨著AI技術全面融入製造、交通、醫療等領域，藝術也正迎來新的創作方式與傳播路徑。