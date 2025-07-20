AI百工百業／AI啟動百工百業升級新引擎

【撰文／賴宛靖】

「AI不是趨勢，而是已經發生的現實。」工研院總營運長兼AI策略長余孝先指出，AI洪流正以前所未見的速度滲透產業、生活與社會制度，臺灣作為數位革命的核心參與者，絕不能缺席。他認為，未來10年的AI產業架構將呈現「倒金字塔型」：底層需要高度資源投入技術開發，將由少數公司寡占，中層是大型語言模型的建構，最上層則是高度多元、與工作或生活緊密結合的應用。臺灣若能善用生成式AI，並結合軟硬整合與資料運用的優勢，就能在這場全球競局中搶得先機。

臺灣AI布局要靠「精準」突圍

余孝先表示，工研院推動AI技術落地的核心戰略，是讓AI真正深入百工百業，驅動臺灣產業升級轉型。AI應用的基礎在於「算力」與「資料」，臺灣不需投入與國際大廠正面對決的訓練晶片競賽，而應聚焦於最能發揮本土優勢的精準應用場景。

尤其資料是AI發揮價值的關鍵。在機器學習為核心的AI系統中，資料即是知識的來源。全球通用資料人人可取，難以形成競爭門檻；但臺灣擁有其他國家難以比擬的高科技產業資料，例如製造業長年累積的生產參數與品質記錄，即具高度應用潛力。

為此，工研院積極發展如製程優化、瑕疵檢測、供應鏈預測等應用，打造在地化競爭優勢；在健康醫療領域，臺灣健保體系所累積的龐大資料，若能在符合法規與隱私保護前提下適度開放，將為新藥研發、智慧診療等創新應用帶來突破。

AI打開跨域創新場景

多年來，工研院致力推動AI創新技術，聚焦實際產業應用，協助臺灣加速實現產業升級與淨零轉型，已有多項具體成果。例如：

● 低碳智慧製造：「H型鋼構低碳自動生產技術」透過AI精準控制雷射焊接，不僅提升產能5倍，更大幅降低耗材與碳排。

● 智慧節能管理：「冷能需量反應管理系統」可智慧調控空調與冷藏設備，已導入逾3,000家零售門市，節能效益達15至20%。

● 電動車充電優化：「智慧充電管理技術」依車流與電網負載即時調整充電策略，已應用於中興巴士場站，有效提升能源使用效率。

● IoT資安防護：「Janus自動化網路控管技術」運用AI自學機制偵測資安威脅，協助企業大幅減少維運人力，已導入智慧醫療與半導體產業。

● 水資源管理：「漏水智慧監測技術」是國內首創AI音診模型，可在3秒內定位漏水點，在花東地震後顯著提升自來水災後修復效率。

此外，工研院也積極拓展國際合作，深化在AI、先進製程與矽光子等新興領域的布局，強化臺灣在全球AI版圖中的技術實力。

AI助攻醫療、物流與漁業創新

在智慧醫療領域，工研院開發的「醫護聲易通MedBobi系統」可辨識96種語言，整合語音、病歷與醫學影像進行AI分析，不僅可即時提供健康建議，也減輕第一線醫護人員的負擔。

在智慧物流與農漁業方面：

● AI立體倉儲系統：協助業者提升倉儲效率，平均降低人力成本50%以上，從接單、揀貨、包裝到出貨最快僅需10分鐘。

● AI無人機魚群偵測系統：協助遠洋漁船漁搜效率提升3倍，作業時間縮短、成本節省達65%。

打造百工百業的AI新引擎

AI技術快速進展，也帶來AI人才供給不足的挑戰。余孝先指出，過去「一對一」支援企業的方式已無法滿足產業龐大需求，因此工研院調整策略，推動由分散支援轉向模組化整合，透過核心技術團隊橫向服務多元產業，預期可大幅提升技術擴散效率。以RAG（擷取增強生成）為例，傳統作法是讓化工、材料、醫療等多個領域的10個應用場景由10個團隊分別用少量人力學習與應用RAG，如今則由2位專家深入掌握技術，支援上述10個應用場景，透過與各領域專家密切協作，讓技術人才快速理解產業語境，加速應用落地。這種「集中資源、共享技術」的策略，讓AI解決方案更靈活、更具擴展性。

同時，工研院也同步啟動兩大策略：「百工百業AI化中心」與「AI核心技術平台」。協助中小企業導入開源模型與客製化解決方案，推動以產業聯盟為基礎的AI應用供應鏈，全面突破資料、算力與人才三大瓶頸，發揮臺灣在軟硬整合上的關鍵優勢，加速產業全面升級。

AI需要人性的溫度與治理的智慧

「AI並非冰冷科技，它需要人性的溫度與治理的智慧。」余孝先如此詮釋AI與人類的關係。身為臺灣科技創新的核心推手，工研院將持續推動AI應用落地，強化產業鏈升級，協助產業在浪潮來臨前就已布網備戰－接受AI、理解AI、應用AI、加值AI，在全球AI競局中找到屬於臺灣的定位與價值。