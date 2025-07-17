專欄／陳瑞杰：醫療照護現場的智慧改造

【口述／臺北醫學大學董事長陳瑞杰 整理／陳怡如】

在疫情時，我常跟大家說：「今天的防疫，是明天的長照。」為什麼這樣說？因為當時為因應突發情況，我們大量運用了遠距醫療這項工具。儘管當下是臨時因應，但隨著疫情趨緩，這些技術與經驗逐漸展現出更長遠的價值。遠距醫療成為智慧醫療的一部分，也讓我們開始思考醫療數位轉型的可能。然而，醫界是否一開始就樂於接受這樣的轉變？其實並不然，多數情況下，這是一場被動的轉型。因為整個照護生態已悄然改變，醫療若不跟上，也將被迫邊緣化。

過去我們談醫療，重點是解決疾病，也就是常說的3D，疾病（Disease）、失能（Disability）、死亡（Deceased）。當資源有限，醫療自然只能聚焦在處理最迫切的疾病問題，所以才會有國家以醫院床數作為醫療實力的象徵。然而，當一個國家的醫療系統越進步，實際上不需要那麼多病床。若還在強調擁有上萬床位，往往代表醫療資源尚未普及。先進國家真正令人佩服的，是他們在500床、800床之內，就能建構出高效率、低負擔的醫療體系。

現今，醫療的核心也逐漸從3D走向4P，包含預測（Predictive）、個人（Personalized）、預防（Preventive）、參與（Participatory）。其中最困難的其實是預測，因為預測牽涉到數據與科技的精準度。不論是基因檢測還是健康檢查，本質上都是預測，只是層次不同。當我們從群體醫療走向個人醫療，從被動預防走向主動參與，整體照護思維也產生了根本性的改變。

VAH照護模式興起 在宅遠距醫療成未來趨勢

臺灣的健康照護生態，這些年也發生明顯變化。2000年以前，病人送到醫院接受治療後就算結束，沒有延續性的照護規劃。但後來大家開始重視醫療品質，回家前會有衛教資訊，提醒病人如何照顧自己。我們稱這段時間為Hospital to Home，或Home to Hospital，代表著醫院與家庭照護的雙向連結。

而到了近年，科技讓Hospital at Home（在宅住院）的模式逐漸實現。以往只有醫院才能完成的監測與治療，現在透過感測器與穿戴裝置，早已進入日常生活空間。浴室、臥室、甚至廁所，皆可成為照護的延伸場域。這樣的變化催生出VAH（Virtual、Ambulatory、Home；虛擬診療、門診服務、在家醫療），這種全新照護型態，讓醫療服務不再受限於實體空間。當醫療技術與社會環境成熟，民眾知識水準提升，未來我們在家也能享有如同醫院般的醫療品質。

去年我造訪了加州大學爾灣分校（UCI）醫療中心，深受啟發。這所規模龐大的醫院，在3萬多坪土地上僅設置2萬多坪的臨床空間，主醫院建築反而是最小的一棟。因為他們已預見，住院人口將逐漸下降，未來照護的重心會轉移到居家與遠距領域。

他們的系統設計也呼應這樣的趨勢，提出3個主要服務，第一是Video Visit，365天隨時待命的遠距視訊醫療；第二是Home Visit，如果發生疾病或受傷，只要打電話到醫院，當天馬上派2位醫護人員到你家，從禮拜一到禮拜天，早上8點到晚上10點不中斷；第三是Urgent Care，提供介於一般診所和急診室之間的醫療服務，有需要治療的病患也能親自到醫院，而且不用預約，能享受較快的就診速度和較低的治療費用。全面簡化就醫流程，提升效率，這些作法正好呼應VAH的精神。

AI啟動醫療創新 提升照護效率

驅動這場數位健康革命的背後，有三股力量，一是經濟壓力，醫療支出節節攀升，已經無法長期承擔；二是人口結構變化，當代年輕世代對數位與遠距醫療接受度明顯提高；三則是科技的加速進步，從智慧手機、穿戴裝置到精準醫療，都為新型照護提供了可能。

事實上，醫界對於新科技的接受向來較為保守。這種謹慎來自對治療品質的高度要求，如果新技術無法明顯優於現有方法，醫療人員往往不敢貿然採用，再加上隱私與信任等議題，使得醫療領域的數位化腳步相對緩慢。但隨著人力短缺與競爭壓力日增，數位轉型已不可避免。不過，這場轉型的重點不在於技術本身，而在於是否真的創造價值，提升照護品質與效率，才是關鍵。

生成式AI是近年來令人矚目的發展。我們從2023年開始觀察它的潛力，到去年已經看到實際應用的成效。對醫療而言，生成式AI的最大價值，在於將非結構化數據轉化為可應用的結構化資訊。醫療資料本來就是最難處理的類型，80%以上都屬於非結構性，AI在這方面的助力非常重要。

美國最大的醫療保險集團凱薩（Kaiser）曾指出，目前醫療的最大挑戰，在於照護需求不斷增加，複雜度也節節升高，但從業人員卻日益短缺。美國許多護理師甚至需要從國外招聘，顯見醫療勞動力的壓力已達臨界點。因此，我們開始期待AI能在三個層面發揮作用：協助病人自我照護、實現一對多的服務模式、及全面提升照護效率。

調研機構CB Insights2024年調查，全球最具潛力的50家數位健康新創公司，多聚焦在AI、診斷創新、遠距醫療與流程效率提升等領域。其中，美國遠距醫療在疫情前的使用率僅2%，疫情期間飆升至70%，即使疫情結束仍維持在30%左右，說明這不是暫時的替代方案，而是逐步被接受的主流選項。

創新科技落地醫療現場 解決醫護人力短缺問題

在北醫，我們也積極推動智慧醫療。雖然不敢自稱業界最強，但我們勇於嘗試、樂於創新。目前我們面對最大的挑戰之一，就是護理人力短缺。根據北醫今年4月的最新數據，我們的急性一般病床開床率約為76%，加護病床約80%，但護理人員卻每月減少10位。為了留住人力，我們從減輕工作負擔著手。

身為外科醫師，我習慣解剖問題來源。分析護理人員的日常工作時間，發現每天高達40至50%的時間花在病患照護，包含打點滴、量血壓、換藥等；其次依序是護理紀錄與文書管理（20至30%）、醫療團隊協作與交班（15至20%）、病房管理與設備維護（10至15%）、與病患家屬溝通（10至15%）、應急事件處理（5至10%）

針對這些工作，我們分別導入不同智慧科技來協助。以打點滴為例，傳統流程其實非常複雜，要先核對病人和藥物，手動設定幫浦流速、容量，接著標示藥名，再撰寫給藥紀錄。我們與英華達合作開發「智慧輸液幫浦系統」，將病人識別、藥物設定等，變成掃描條碼辨識，接著系統就會自動參照醫囑，設定流速、容量，界面也會顯示藥名，最後整個給藥過程也會同步更新在醫療紀錄中，全面簡化流程，降低錯誤率。

傳統輸液的出錯率高達10至40%，這套系統成功將可能發生的跡近錯失（Near Miss）降到0.44%。我們也在病人身上配戴智慧裝置，自動蒐集生理數據，減少護理師不用再一一量測，耗費時間與人力。文書記錄和交班資料也用生成式AI自動整理，以前交班一個病人要4、5分鐘，現在縮短至10秒內，讓不少原本想離職的護理師選擇留下。在與病患家屬溝通方面，則是使用QR Code，放置於病房內，病人或家屬一掃就知道接下來要做什麼。整體來說，我們的策略就是先從人力的工作流程改善開始下手。

此外，為了推動國際醫療，我們也嘗試提升報告效率。臺灣現在是東南亞很重要的轉機地，如果轉機的2至4小時間，能提供短時間內完成檢查並出具報告的醫療服務，將成為新的競爭優勢。因此我們推動「1日報告」計畫，透過數位工具縮短報告等待時間，讓病人提早安心，也讓醫療更有效率。

我相信AI可以真正改變醫療，不論是臨床、行政還是病人端。它能減輕醫護人員的工作負擔，提升醫療效率，讓更多病患得到更好的照護。最終，智慧醫療的意義，不只是導入新科技，而是透過轉型，創造具體而深遠的價值，這就是我們努力的方向。