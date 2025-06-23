臺美交流布局全球通訊商機 MWC臺灣館首秀高軌衛星通訊

【整理／賴宛靖】

世界局勢瞬息萬變，通訊韌性是國家應變關鍵。工研院今年攜手中華電信與臺灣企業共同參與世界行動通訊大會，展示「5G開放式架構NTN基站系統」、「5G／6G先期專網智慧解決方案」等先進技術；並與美國開放架構政策聯盟進行策略夥伴交流，展現臺灣實力之餘，更深化國際合作，為產業打開全球通訊市場。

世界行動通訊大會（MWC）是全球最新通訊技術與國際合作的重要舞台。今年，工研院攜手中華電信率領12家臺灣企業共同參展，並於臺灣館展示全球首創基於3GPP NTN（Non-Terrestrial Network）標準通訊協定的具衛星追蹤技術之非地面網路（Non-Terrestrial Networks；NTN）基地台，實現衛星與5G的深度融合。同時展出的「5G／6G先期專網智慧解決方案」，不僅可基地台降低功耗、提升效能，還能辨識人體姿態並整合生成式AI（GAI）的虛擬助理功能。

運用高軌衛星 實現端到端雙向通訊

隨著發射成本降低與技術進步，低軌衛星爆發式成長，全球通訊產業迅速朝向群星布局的模式發展，相對於低軌衛星，距離地球超過3萬5,000公里的傳統高軌衛星，可提供廣域、穩定的長時間信號覆蓋的高軌衛星，適用於電信廣播、固定通訊服務及災害應變等應用，依然具有不可取代的戰略價值。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，工研院成功研發符合具衛星追蹤技術之非地面網路（Non-Terrestrial Networks；NTN）基地台，遵循制定中的3GPP R19 NTN技術規範，於Ku頻段（12～18 GHz）支援高延遲通訊、動態編碼策略控制等核心技術，讓NTN基地台可以克服高軌衛星通訊高傳輸延遲與高度變動通訊環境的挑戰，順利整合中華電信商用高軌衛星，完成端到端視訊通話驗證。此技術可結合工研院近兩年於NTN低軌衛星通訊所成功驗證的端對端寬頻通訊，將可強化電信產業於高低軌衛星整合的多元應用，也加速促成NTN多軌融合應用情境融入生活。

5G／6G專網技術突破 降低能耗、改善通訊品質

此外，為加速5G專網發展，工研院也展示5G／6G先期專網智慧解決方案，從專網的佈建規劃到佈署、優化和維運，展示技術成果。此一解決方案有三大亮點，第一為智慧布建，結合6G新型網元智慧反射板（Reconfigurable Intelligent Surface；RIS）的規劃與訊號模擬，會依照終端位置，設定不同的入射和反射角配置，並監控設備即時狀態，提升通訊品質、降低能耗。

第二是人體姿態辨識，結合6G感知技術，使網路成為感知器，可判斷使用者位置與行為，動態調整RIS的反射角，進而提升網路的訊號品質。第三則是GAI虛擬助理，人工智慧的對話系統，讓任何沒有網管背景的工程師，透過簡單的問答，都能輕鬆調整網路配置參數，讓未來不斷更新、多元應用的專網型態，能高效掌握網路管理。

深化臺美合作 助產業布局Open RAN商機

MWC展會期間，工研院也與在全球推動開放網路架構領域中扮演關鍵角色的「美國開放架構政策聯盟」（Open RAN Policy Coalition；ORPC）攜手，舉辦「MWC 2025臺灣館國際策略夥伴交流會」。

工研院南分院執行長曹芳海表示，ORPC是2020年在美國政府支持下成立的產業聯盟，致力於推動安全且多元化的5G供應鏈。此次交流會匯聚ORPC重要會員，包含美國主要電信商AT&T、Verizon、T-Mobile、DISH，以及與臺灣業者具互補合作潛力的Deepsig、Amdocs、Radisys等企業，並有日本NTT、Fujitsu、NEC、Rakuten Symphony等業者參與。以官方協同法人力量，帶領我國業者直接與美指標性開放架構領域業者策略對接，並與美國商務部、國防部等看重開放架構前景之資金提供者與前期採用者會面，提升臺灣5G開放網路供應鏈的國際能見度。

美國政府為加速5G與Open RAN部署，設立總額15億美元的「公共無線供應鏈創新基金（Public Wireless Supply Chain Innovation Fund）」，工研院積極協助臺灣供應鏈掌握提案重點，並針對美國官方要求與多元組隊策略提供指導，去年即促成台揚科技與中華電信策略結盟，獲得美國政府補助近3,500萬美元。

藉由參與MWC此一全球頂尖通訊盛會，工研院不僅展示臺灣在高軌衛星、5G／6G專網及AI應用等前瞻技術的實力，更透過臺美策略交流，協助產業鏈接軌國際趨勢，進一步爭取國際資源挹注。未來，工研院將持續整合技術能量與全球資源，攜手國內產業夥伴，以新世代通訊技術搶占通訊市場，擴大臺灣供應鏈在國際市場的影響力。