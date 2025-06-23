從開放架構到智慧應用 MWC 2025看見電信業新風貌

【撰文╱賴宛靖】

年度通訊盛事「MWC 2025」於西班牙巴塞隆納登場，聚焦5G-A技術演進、衛星與地面網路整合，以及AI在電信管理與服務創新中的關鍵角色。工研院團隊親赴現場，直擊全球電信產業最新趨勢，帶回第一手情報，全面解析業界如何以開放架構與智慧技術迎戰變局、創造新商機。

2025年在西班牙巴塞隆納舉行的MWC（Mobile World Con-gress）行動通訊大展，被視為全球電信業與通訊技術發展的風向球，今年吸引約11萬人參與，回復疫情前水準。在市場成長壓力加劇的背景下，AI技術的導入不僅提供了轉型契機，也為電信業者帶來新的挑戰與機遇。

為了協助臺灣業者掌握國際趨勢並拓展商機，工研院日前舉辦「MWC 2025展會直擊：AI驅動未來通訊與智慧應用研討會」，聚焦「Open RAN與Open Gateway的發展」、「AI在電信數位轉型中的角色」、「5G-A的應用創新與商業模式」及「地空整合通訊技術的演進」等四大關鍵趨勢，剖析電信產業向開放架構與AI驅動加速邁進的態勢；如何從5G-A技術的演進，延伸到衛星與地面網路的整合；同時也分析各大企業，如何運用AI來提升網路管理效率、拓展應用場景。

AI與通訊技術的深度融合

工研院產科國際所資深產業分析師楊玉奇表示，今年MWC以融合（Converge）、連結（Connect）及 創造（Create）為主題，會展中亦展現了AI與通訊技術的深度融合，也預告電信產業即將進入AI驅動的智慧化時代。

近年來，電信產業的發展面臨諸多挑戰，收入與現金流的萎縮，使業者在基礎設施投資上趨於保守。2024年，全球電信業的總收入相較於2023年微幅下滑1%。儘管AI應用推動了網路流量成長，但市場整體收益並未同步提升。以德國電信為例，5G推出後用戶平均收入（Average Revenue Per User；ARPU）從22歐元，到2024年已降至20歐元，反映出價格競爭與市場飽和所帶來的壓力，加劇了歐洲市場電信資費的亂象，像是芬蘭電信業者Elisa的無限流量5G方案月租費為34.99歐元，而德國電信39.95歐元卻僅提供20GB數據。

此外，全球5G覆蓋率雖已達45%，但提供5G低延遲應用極高頻寬與極低延遲的高頻毫米波（mmWave）的普及率仍不足3成，使得5G低延遲應用（URLLC）占比不到1%，顯示高端應用場景尚未成熟；此外在市場壓力下，電信業界勢必得尋找新的技術突破，而AI無疑成為最受矚目的焦點，在電信網路管理上的應用，已進入「AI for RAN」、「AI on RAN」以及「AI-driven OpenRAN」的階段，業者正透過AI來優化訊號覆蓋率、流量分配，並提升網路節能效率，例如NVIDIA於2024年發起AI RAN聯盟，就積極推動AI與無線網路的整合，以改善數據傳輸品質與使用者體驗。

楊玉奇認為，AI在網路管理、安全防護、企業數據處理以及智慧天線等領域的應用，已逐步改變了電信產業的營運模式，而智慧型AI超級天線的出現，更使得固定無線接取（FWA）技術獲得更廣泛的應用，可進一步提升訊號強度與覆蓋範圍。

AI提升效率品質 商業變現仍是難題

雖然AI在技術層面的應用日益成熟，但商業變現仍是電信業者目前面臨的最大難題，AI雖提升了網路管理效率與服務品質，但仍缺乏明確的商業模式，AI服務需要被開發者大規模採用，才能形成完整的生態系；此外，AI也逐漸影響6G技術發展，雖然未來AI Native（AI原生）概念也許會成為6G的核心技術之一，但隨著AI加強網路運算能力與傳輸效率，未來「多少G」可能變得不再重要，這將影響通訊技術的投資方向，畢竟，若AI能有效提升網路效能，電信業者就不再需要頻繁升級硬體，而是透過軟體演算法來優化網路性能。

展望2026年，楊玉奇認為量子計算有望成為下屆MWC大會的焦點，因為量子技術的安全防護與網路切片技術已在本屆受到關注，AI與量子計算的結合將進一步提升通訊網路的安全性與運作效率，未來可能改變電信業的運作模式，為業者帶來新的競爭優勢。

推多元應用服務 提高盈利能力

工研院產科國際所資深產業分析師楊欣倫則觀察到，面臨AI帶來的產業變革，電信營運商正積極尋求新的商業模式與技術突破，像是在太空通訊與6G發展中找尋機會，無論是從智慧應用的發展還是未來技術趨勢，電信業者正在重新定義自身角色，透過創新的市場策略與技術布局，創造更高的價值。

楊欣倫點出，近年來電信業者不再僅依賴傳統的月租費收入，而是將營運模式轉向多元應用服務，以提升盈利能力。在今年的MWC展會上，市場的關注焦點集中在電信商如何提升消費者體驗，透過智慧設備、智慧交通等領域來拓展市場空間，像是消費者對於體驗式服務的需求日益增加，促使電信業者在影音娛樂、遊戲運動等方面推出增值服務，例如演唱會與體育賽事的高畫質即時直播、或是主題樂園或運動場上結合AI與互動影像技術的沉浸式體驗，都是目前市場的熱門趨勢；此外，針對商務旅客、網紅與媒體創作者等網路品質高需求客群，電信業者與航空公司攜手，提供機艙內高速網路、即時剪輯與直播服務，藉此創造新的市場價值。

除了體驗經濟的崛起，物聯網與智慧生活的發展也為電信產業帶來更多商機，像是隨著AI與物聯網技術的突飛猛進，電信營運商正在積極布局智慧商店、機器人服務與自動化補貨系統，藉由開發全新的應用模式，以提升市場競爭力，而無人商店與智慧客服系統的日益成熟，代表著電信業者在智慧應用領域的布局已經從基礎建設，延伸至日常生活的各種場景，一點一滴增加消費者的體驗興趣，再逐漸成為生活中的依賴，逐步鞏固其市場優勢。

工研院產科國際所資深產業分析師楊欣倫表示，電信營運商正積極尋求新的商業模式與技術突破，創造更高的價值。

地空整合、AI與量子技術 邁向通訊新紀元

而技術創新方面，電信業正朝向地空整合的網路架構邁進，藉由低軌衛星與無人機基地台來提升覆蓋範圍，解決偏遠地區的通訊問題。楊欣倫指出，目前多數地區仍以地面網路為主，但在海上、山區等地面網路無法覆蓋的區域，就透過衛星通訊來解決方案，Starlink、AST SpaceMobile等衛星企業已推出可直連手機的衛星服務，而低軌、中軌及同步軌道衛星的整合，也將有助於政府、軍事、智慧物流與能源管理等領域的發展。

隨著6G技術的發展，AI將在提升網路靈活性與效率方面發揮關鍵作用，加上可重構智慧反射表面（RIS）邁入商品化階段，可搭配基地台主動調控無線訊號的傳播方向、增強訊號覆蓋，以較可負擔的成本大幅擴增無線網路盲區覆蓋，提高都市區域的網路可使用性；同時AI輔助通訊感知融合技術（ISAC）也被廣泛研究，透過分析電磁波變化，可應用於智慧家庭、醫療監控與安全監測，進一步提升通訊技術的價值。

楊欣倫提醒，未來資安挑戰將隨著通訊技術的進步而增加，而量子通訊技術的導入將成為提升資安的關鍵。量子加密技術利用量子力學的特性，可確保數據傳輸的安全性，而量子運算的發展也能加速新藥研發、個人化健康監測與人工智慧應用等需要大量計算的領域，提高運算效率。隨著量子技術的成熟，未來將在安全與創新應用上帶來更多突破。

MWC 2025展現了電信產業加速邁向開放架構與應用AI創新的企圖心，臺灣雖在全球硬體供應鏈占據關鍵地位，但隨著AI技術爆發性成長，產業更須在消費與企業市場多應用新技術。工研院建議，臺灣廠商可在AI與智慧製造、醫療、零售、車聯網等領域的跨界整合上多加琢磨，並強化國際技術合作，確保在通訊領域穩居全球優勢。