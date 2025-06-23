快訊

罵韓女團成員「阿家生蠔被負評灌爆」 老闆坦言不介意：負面行銷促觀光

未來1周高溫上看36度 周末須留意熱帶系統發展

聽新聞
0:00 / 0:00

助零售業提升能源效率 冷能需量反應管理系統

聯合新聞網／ 工業技術與資訊
冷能需量反應管理系統透過AI優化冷櫃與空調管理，協助超商業者隨時調控能源，提升節能減碳效益並穩定區域電網。
冷能需量反應管理系統透過AI優化冷櫃與空調管理，協助超商業者隨時調控能源，提升節能減碳效益並穩定區域電網。

【整理／賴宛靖】

在全年無休的便利商店與超市裡，能源消耗一直是隱形的成本殺手，如今工研院「冷能需量反應管理系統」，透過AI智慧能源管理系統，運用AI人工智慧&物聯網技術，設備能夠自動調節用電，高效節能達5%至10%，甚至能幫商家把省電變成賺錢的新機會，榮獲2025愛迪生獎銅牌獎肯定。

在現代生活中，便利商店和超市已成為日常不可或缺的重要場所，無論是清晨的咖啡，還是深夜的宵夜，這些全年無休的店家總是隨時相伴，然而，在這些完善與便利的背後，能源消耗了多少呢？特別是開放式的冷凍、冷藏櫃，為了保持食物的新鮮可口，設備需要不間斷地運行，加上賣場的燈光、空調，有的還有免費插座與網路可使用，耗電量十分驚人。根據統計，便利超商的設備能耗占整間店鋪總能耗的40%至60%。

讓「叮咚」開門聲變成盈收進帳聲

對零售店家來說，節能是大挑戰，客人進進出出、選購或補貨時，冰箱開開關關導致環境中冷熱源混雜，能源管理格外複雜，像是冰櫃溫度過低容易凍傷食物，造成浪費，然而溫度過高又會直接影響食物品質，甚至引發食品安全疑慮。

為了解決這些零售店鋪的節能問題，工研院開發一套「冷能需量反應管理系統」（Adaptive Cold Energr Management System；ACEMS），運用智慧物聯裝置（AIoT）結合能源管理技術，能即時監控店內耗能設備的運行情況，進行負載變化預測，並根據現場實際數據，隨時進行智能調節。工研院綠能與環境研究所副經理宋鴻均舉例，大數據會將每日的顧客離尖峰時間、人次估算出來，因此當系統推算像是午休時間或學校放學等時段，即將有大量顧客進店時，會提前調整冷櫃和空調的運行參數，確保在高峰期也能保持最佳的能源效率。

從監測到調控　能源管理躍升

有別於傳統的能源管理系統，多半只能進行數據蒐集和監測，無法主動調節設備的運行狀況，ACEMS突破了這個限制，透過機器深度學習技術，與賣場中的設備連動，像是透過即時分析冷櫃的負載狀態，系統能動態調整運轉模式，確保冷藏效果並有效降低能耗；系統還具備「精準辨識蒸發器結霜」特徵的能力，判斷出最佳除霜時機，避免不必要的浪費。

此外，系統會根據環境變化，靈活調整空調與冷櫃的運行組合，確保每1度電都發揮最大效益。宋鴻均指出，系統更聰明的是可在不同環境下自動調整運行模式，在電力需求高峰到來前就進行預冷，不僅能減少高峰期的整體用電量、協助穩定電網，也讓冷凍冷藏櫃溫度夠低，禁得起密集的開關門仍能保持適當溫度；這種主動調節的能力，讓能源管理從被動監控轉變為主動控制，提升整體能源效率。

另外，團隊在研發時已經考慮到，倘若安裝時需投入巨資，都會讓商家興致缺缺，畢竟設備升級的耗費成本和施工期間不能開門營業，都是讓店家裹足不前的原因。

為了讓ACEMS順利推廣普及、真正落實節能的願景，這套系統能讓店家「無痛升級」，僅需3天時間就能安裝完成、不影響商家營業時間，加上新系統可以整合店家原有的冷凍冷藏設備，完全無需更換，更大幅提升店家的更新意願，導入ACEMS後，商店每年可節省5%至10%的電費、投資回收期不到2年。商家可以在最短時間內收回成本，並持續享受節能帶來的經濟效益。

節能不只省錢更是賺錢

除了幫店家節能減碳，ACEMS還能為零售業者帶來新商機，系統可將原本的高耗能設備，如冷藏、冷凍設備，轉化為兼具儲能功能的智慧設備，業者可靈活調控用電策略，例如在電價較低時預先儲存冷能，並於尖峰時段減少設備運行，以響應需量反應（Demand Response）服務，讓業者不僅能降低電費，還能參與能源交易市場，轉型為電網聚合商，協助電力調度，提升電網穩定性，同時創造額外收益，也打開綠能經濟模式。

目前ACEMS已成功導入多家集團便利商店與超市，並持續擴大應用範圍。ACEMS不僅榮獲2024年全球百大創新獎，2025年再次獲得愛迪生獎銅牌獎肯定，卓越成果廣受國際認可。結合AI與IoT先進技術的ACEMS，為食品零售業打造一套高效靈活的智慧能源管理方案，降低營運成本並提升能源效率，同時開創新商機。別小看單一家店舖的耗電量，當全球零售業者的能耗累積起來，數字也十分驚人！透過智慧能源管理，龐大的用電需求不再是負擔，而是穩定電網、推動綠能轉型的關鍵力量。

冷能需量反應管理系統目前已導入多家超商超市，助業者節能減碳。
冷能需量反應管理系統目前已導入多家超商超市，助業者節能減碳。

工業技術與資訊

追蹤

延伸閱讀

冷氣不夠冷怎麼辦？冷氣大廠：調低溫度前先做一事 降溫更快還能省電費

中光電節能、影像產品放量

線纜雙雄 接單報佳音

環球晶攻節能 加速度

相關新聞

智慧醫療新紀元 工研院攜手醫療體系打造臨床試驗綠色通道

從實驗設計、申請審查到臨床數據驗證，創新醫材的臨床試驗需克服層層關卡。面對全球數位醫療市場的高速成長，工研院攜手北、中、南四大頂尖醫療體系，共同啟動「臨床試驗綠色通道」，優化流程、提升效率，為新創醫材打造從研發到臨床的快速通路，助力臺灣在智慧健康產業的國際競爭中掌握先機。

邁向數位淨零雙轉型 TIMTOS 2025大秀臺灣工具機研發實力

工具機產業是製造業的基石，其技術發展關乎全球製造競爭力。「2025台北國際工具機展」（TIMTOS）吸引超過千家企業，展現臺灣技術實力。工研院在此次展會中發表21項高階工具機關鍵技術，涵蓋H型鋼構雷射銲接、AI高精度五軸工具機、超高速力感測器等創新技術，並陸續導入國內工具機廠商，為臺灣產業注入新量能。

臺美交流布局全球通訊商機 MWC臺灣館首秀高軌衛星通訊

世界局勢瞬息萬變，通訊韌性是國家應變關鍵。工研院今年攜手中華電信與臺灣企業共同參與世界行動通訊大會，展示「5G開放式架構NTN基站系統」、「5G／6G先期專網智慧解決方案」等先進技術；並與美國開放架構政策聯盟進行策略夥伴交流，展現臺灣實力之餘，更深化國際合作，為產業打開全球通訊市場。

從開放架構到智慧應用 MWC 2025看見電信業新風貌

年度通訊盛事「MWC 2025」於西班牙巴塞隆納登場，聚焦5G-A技術演進、衛星與地面網路整合，以及AI在電信管理與服務創新中的關鍵角色。工研院團隊親赴現場，直擊全球電信產業最新趨勢，帶回第一手情報，全面解析業界如何以開放架構與智慧技術迎戰變局、創造新商機。

助零售業提升能源效率 冷能需量反應管理系統

在全年無休的便利商店與超市裡，能源消耗一直是隱形的成本殺手，如今工研院「冷能需量反應管理系統」，透過AI智慧能源管理系統，運用AI人工智慧&物聯網技術，設備能夠自動調節用電，高效節能達5%至10%，甚至能幫商家把省電變成賺錢的新機會，榮獲2025愛迪生獎銅牌獎肯定。

打造智能資安防線 Janus自動化網路控管技術

資安防護不應只停留在防火牆層級，依賴系統評估誰是好人、壞人，不如從行為控管著手！工研院研發的「自動化網路控管技術Janus」，透過專利的物聯網行為識別技術，自動生成白名單，排除異常行為，榮獲2025愛迪生獎銀牌獎肯定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。