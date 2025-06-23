微創醫療新解方 突破性多效能溫感水膠

【撰文╱梁雯晶】

上了年紀後，走路、爬樓梯時，膝關節愈來愈僵硬，不僅疼痛難耐，更嚴重影響生活品質。除了手術置換人工關節，工研院研發的「突破性多效能溫感水膠」有望成為退化性關節炎的新解方。這項技術不僅溫和、安全、穩定，還具備極佳的延伸應用潛力，並榮獲2025愛迪生獎金牌獎肯定。

臺灣在今年正式邁入超高齡社會，平均每5人中就有1位是高齡人口。面對來勢洶洶的銀髮浪潮，如何確保高齡者擁有良好的健康照護品質，將是一大挑戰。

在諸多老年退化性疾病中，退化性關節炎是最常見的。根據衛生福利部2019年統計，臺灣退化性關節炎的盛行率達15%，約有350萬人受其所苦，其中70歲以上長者更有高達70%罹患此症，導致行動受限、生活品質大幅下降。

由於退化性關節炎屬於關節軟骨磨損疾病，目前主要治療方式多以藥物減緩疼痛，然而，當病情惡化至一定程度，唯一能徹底治療方式，便是透過手術更換人工關節。但開刀對高齡病患來說，手術風險與術後復原都是一大考驗，如何尋找更安全、有效的治療方式，成為醫療界的重要課題。

溫感水膠進入人體轉為凝膠

面對高齡化社會帶來的退化性關節炎、骨裂、骨折等骨科問題，工研院早在10年前便投入植入式創新生醫材料的研發，推出「突破性多效能溫感水膠」。該技術採用創新配方，打造高親水性的高分子聚合物，具高穩定性、生物相容性，且可被人體自然吸收，為骨科治療提供全新解方。

工研院生醫與醫材研究所博士王羽淇表示，這款水膠最獨特之處在於室溫下維持液態，但注射進入體溫在攝氏35度以上的人體後，能迅速轉為凝膠狀態，均勻覆蓋各種不規則的組織形狀，完整包覆患部形成保護膜。透過這項溫感特性，水膠能以微創或注射方式進入患部，減少患者對手術的顧慮，提高治療的便利性與安全性。

高穩定長效釋放 助力微創治療

溫感水膠（Hydrogel）因柔軟性佳、生物相容性高、結構穩定，已廣泛應用於美容與醫療領域，如面膜、創傷敷料、人工皮膚等。其中玻尿酸是廣泛應用於醫療的重要天然高分子聚合物，特別在關節治療上，可緩解因年齡增長導致的關節軟骨磨損問題，以減少疼痛與僵硬感。

然而，玻尿酸因流動性高，注射後難以固定於患部，易於流失，影響治療效果。相較之下，溫感水膠具備良好的組織附著力，能穩定停留於患部，並可作為治療藥物的載體，搭載抗生素、藥物或生長因子，以微創注射方式精準輸送至患部。此技術不僅有望取代傳統侵入性手術，降低手術風險，還能縮短患者復原時間，為退化性關節炎治療帶來全新選擇。

此外，溫感水膠的停留時間最長可達30天，與通常不到1天就流失的傳統玻尿酸水膠相比，溫感水膠可緩慢釋放治療藥物，提供長效治療效果，同時有效保護關節軟骨，提升治療的持久性與穩定性。

藥物計程車運載多元治療因子

「突破性多效能溫感水膠」目前已取得臺灣、美國、歐盟及中國等多國專利，並與臺大醫院合作完成退化性關節炎治療的臨床試驗，即將正式上市。臨床試驗結果顯示，其具備良好的安全性與穩定性，無嚴重副作用，患者僅需注射1次，療效可持續長達3年。受試者在治療後甚至能自由上下樓梯，顯示水膠能夠穩定停留在患部，並激發人體自我修復機制，以長效維持療效。

研究團隊將溫感水膠比喻為「藥物計程車」，能夠搭載各種治療材料，運送至身體不同部位進行修復。除了用於退化性關節炎治療，該技術亦可應用於椎間盤突出手術、骨折、骨裂、牙科及寵物治療。目前，針對椎間盤突出及骨折骨裂的技術轉移已啟動，並準備進入臨床試驗階段。

在臨床應用上，細微的骨裂往往難以治療，患者多需靜養等待自然癒合，不僅耗時，亦影響生活品質。透過超音波導引，微創注射搭載骨生長因子的溫感水膠，可精準填補骨裂處，減緩疼痛，同時釋放生長因子促進修復，顯著縮短復原時間。

目前，該技術已技轉臺灣生技公司，並計畫進軍美國寵物醫療市場。未來，除了骨科應用外，亦有望拓展至心臟及乳房外科手術，以及醫美產業，以修復患部的軟硬組織。此創新技術不僅能造福患者健康，更將提升臺灣醫療產業的競爭力，協助業界拓展國際市場。