臺灣勇奪18座愛迪生獎 獲獎數全球第二

【整理／賴宛靖】

2025年愛迪生獎（Edison Awards），臺灣再次交出亮眼成績，拿下18座獎項，獲獎總數全球排名第二、僅次於美國。這18項驚豔全球的技術，涵蓋智慧交通、綠能科技、精準醫療與智慧製造等領域，不僅展現臺灣的研發實力，讓國內的科技能量再次被國際看見，也為產業升級與創新應用帶來更多契機。

素有「創新界的奧斯卡」稱號的愛迪生獎 （Edison Awards），目的即在表彰對世界有實際影響與改變的創新研發，是國際上極具指標性的創新獎項，每年吸引來自全球各地的企業與研究機構爭相角逐。今年共計有超過400項技術與產品參賽，涵蓋AI人工智慧、智慧能源、綠色科技、生醫科技、智慧製造等前瞻領域，入圍與得獎技術不僅代表企業的研發實力，更標誌著全球科技發展的最新趨勢。

年年都在愛迪生獎上締造輝煌紀錄的臺灣團隊，研發實力不僅是奪獎常勝軍，更成為全球創新領域的重要指標，備受國際關注。今年臺灣再次展現強勁實力，一舉囊括18座獎項，名列全球第二，創下歷年最佳成績。經濟部轄下研發法人工研院、金屬中心、紡織所、船舶中心、車輛中心共抱回14座獎項，刷新最佳紀錄，共計榮獲5金6銀3銅，其中，工研院更是拿下7座獎項，得獎數榮登全球得獎機構第二名，再次展現臺灣科技創新核心機構的關鍵地位。

今年獲獎技術涵蓋智慧交通、綠能科技、精準醫療與智慧製造等領域，其中多項結合AI應用解決產業問題且技術均已與廠商合作，除了展現臺灣在創新技術的多元突破發展外，也在產業應用層面展現極高價值。

智慧交通：未來移動與能源管理

在智慧交通方面，臺灣以創新技術快速改變城市運輸與電網調度模式：工研院「智慧充電：電動車電網友善充電管理」，不僅讓電動車能聰明充電，還可與電網互動，優化能源使用效率，同時降低企業與用戶的充電成本，推動城市朝綠色永續的未來邁進，榮獲銀牌獎；船舶中心的「智慧航行輔助系統」，運用AI解決船舶航行時，海氣象或天候等因素導致視線不良的問題，提升航行安全性，榮獲銀牌獎；此外，車輛中心則推出「Level 3自動電駕巴士」，結合國內廠商打造符合聯合國UN R157自動駕駛Level 3等級的自駕供應鏈，進攻國際智慧載具市場，榮獲銅牌獎。

綠能科技：智慧監測與永續管理

環境議題持續受到全球關注，臺灣也用技術創新帶來具體解方：工研院研發「漏水智慧監測技術」，運用AI即時偵測地下管線的異常狀況，降低維修成本，準確率達98%，並已與台水合作，預估年省1,000萬噸水，榮獲金牌獎。同樣來自工研院「NaPoGlass」，利用專利技術同時解決廢棄LCD玻璃與金屬廢水，目前已應用於半導體、電鍍業，助企業達成綠色轉型，也榮獲金牌獎。另一項獲得銅牌獎的工研院「冷能需量反應管理系統」，幫助企業根據用電需求靈活調整電力分配，除了提升電網穩定性外，更能有效節電減少碳排放，讓產業轉型邁向低碳永續。

精準醫療：微創療法與智慧導航

在生醫科技領域，臺灣的優質研發改變了臨床醫療方式。獲得金牌獎的工研院「突破性多效能溫感水膠」，具高穩定性、生物相容性，室溫下為液態，進入人體後轉為凝膠，透過微創注射，緊密貼合患部，藥物可滯留30天，有效減少就醫次數；金屬中心的「3D磁感定位精準ICH手術導航系統」，突破顱內施術角度限制，精準定位血栓，微創傷口僅2.5cm（皮質切開0.65cm），降低手術風險，榮獲金牌獎。

智慧製造：低碳智造與資安防護

另外，在智慧製造與資安技術的突破，臺灣團隊聚焦於產業升級與數據安全並行策略：金屬中心「小型化高效銲接協作機器人」，將師傅經驗數位化，確保銲接品質穩定，同時效率提升90%，目前已應用於桃園機場第三航廈與造船業，榮獲銀牌獎。紡織所則以「AI自學驗布系統」獲得金牌獎，結合AI演算法與高解析光學技術，解決傳統驗布仰賴人工目視檢查，易受疲勞影響且誤判率高的痛點。

工研院攜手台灣光罩研發「H型鋼構低碳自動生產製造技術」，透過高能雷射銲接與智慧銲道追蹤生產，大幅提升鋼構產能，同時降低碳排放，推動建築產業向低碳、高效益發展，榮獲銀牌獎。金屬中心的「航太用AI優化放電加工設備」技術，以AI智慧調整放電加工參數，實現可追溯的即時監測與補償機制，帶動航太用零組件加工製程效率與精度的提升，榮獲銀牌獎。

在資安技術方面，工研院開發的「Janus自動化網路控管技術」，透過專利AI與行為分析技術，實現全自動監測企業內部網路，同時針對風險進行隔離，是各類型企業高效防駭利器，榮獲銀牌獎。此外，金屬中心推出「適用於物聯網之無可辨識特徵加密系統」，解決傳統加密技術依賴固定密鑰易成攻擊目標的問題，適用於製造業、IoT設備、跨國數據傳輸等高資安需求場域，榮獲銅牌獎。