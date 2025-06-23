專欄／臺灣創業趨勢與觀察

【口述／達營管理顧問股份有限公司創辦人方頌仁 整理／賴宛靖】

全球創投市場呈現高度集中態勢，資金主要流向少數大型機構與特定區域，根據荷蘭創投數據機構Dealroom.co統計，截至2024年底，美國就獨占57%的創投資源，而臺灣則與日本、韓國等經濟強國分食亞洲區僅11%的資源。在這樣的市場格局下，如何在有限資源中突圍，成為全球創業者關注的關鍵議題。

近年來，創投市場日趨集中化，美國前30大創投機構已掌握近75%的資金，形成高度寡占的市場結構。其中，矽谷仍是美國創投核心，占全美42%的創投資金，即使在金融科技（Fintech）領域，矽谷的影響力仍勝過華爾街。在這樣的市場格局下，了解全球創投趨勢與投資偏好，對臺灣企業而言至關重要。

創投產業隨勢而動

值得注意的是，過去備受青睞的「軟體即服務」（SaaS）產業，近年來投資人對其獲利模式與市場潛力的評估趨於保守，使得SaaS為主的新創企業獲得投資的機會大幅縮減。相對之下，深度科技（Deeptech）卻逆勢崛起，尤其是國防科技、半導體與衛星技術等領域，正吸引大型創投機構積極布局。

2021年是創投市場的關鍵分水嶺。當年全球創投市場達到顛峰，但隨後市場趨於冷卻，許多創投選擇在促成併購或輔導新創企業首次公開發行（IPO）後，迅速撤資，讓企業自行發展。然而，體質不夠健全的新創公司在公開市場上的表現往往不如預期，估值甚至大幅縮水。如某知名電動車廠商，當初透過特殊目的收購公司（SPAC）模式上市，市值一度高達20億美元，如今卻跌至僅約1.5億美元，現金儲備也僅剩約1.2億美元。這顯示，雖然SPAC能幫助企業繞過傳統監管審查快速上市，但過早進入公開市場未必是最佳選擇。對新創企業而言，IPO並不代表成功，真正的關鍵在於企業能否並在市場上建立長期競爭力。

臺灣資本市場的成長與挑戰

臺灣GDP在全球排名大約20名左右，但資本市場的實力遠超經濟總量，在全球排名高達第11名，總市值約2兆美元，占GDP的297.1%，這一表現遠勝許多經濟規模相近的國家，展現出臺灣資本市場的高度發展與投資吸引力。然而，儘管數字亮眼，但仔細觀察就可發現產業類別太過偏頗，光台積電就占臺股總市值的39%，若再加上聯發科、鴻海等主要電子科技公司，科技產業對市場的影響力更為明顯；相較之下，南韓的企業市值占比大的企業涵蓋了電子、汽車、生技與網路等全方位領域，對比之下，凸顯出臺灣市場的結構性問題，急需擴大產業版圖，避免「雞蛋都放在同一個籃子裡」的風險。

此外，臺灣資本市場的另一個挑戰是缺乏具國際競爭力的創新企業與品牌。雖然IPO市場熱絡，但上市公司仍然高度集中於半導體與電子業，SaaS、AI、生技等新創產業尚未形成強勢族群，產業結構過於單一，導致臺灣對全球科技週期的變動更為敏感。臺灣若要保持長期競爭力，需要培育多元產業，並積極利用全球資本市場尋求成長機會。

AI影響創投生態

AI日新月異，投資的熱潮持續升溫，全球創投資金紛紛湧入，目前全球約三分之一的創投資金流向AI領域，尤其是與生成式AI相關的企業，估值與投資額不斷攀升，顯見AI正在全面重塑市場格局。AI會是臺灣產業「絕地大反攻」的機會嗎？

不可諱言的是，AI發展速度是前所未有的，遠遠超出也曾引領風潮、獨占鰲頭的PC、網際網路等題材。AI的普及速度有多驚人？根據彭博社資料顯示，短短不到1年，已有40%的美國成人開始使用AI相關軟體，當年的網際網路與PC都要花上數年時間，才達到與AI相同的普及率。因為AI的全面起飛，使得研發相關技術的新創公司紛紛成為全球創投的焦點。

然而AI雖然是當紅炸子雞，但仔細觀察就會發現，AI產業都是由基礎模型（Foundational Models）來驅動，OpenAI和Google DeepMind都是領先企業，但開發和訓練AI模型的成本愈來愈高，競爭門檻也隨之提升，訓練最先進AI模型的費用，已接近阿波羅登月計畫的規模，顯見AI產業已成為資本密集產業，只有資金充足的大型企業才玩得起。

想以AI來創業的門檻高，新創公司不僅要具備龐大的數據和運算資源，還得面對全球激烈的競爭。過去，只要有創意和軟體開發能力，或許還能闖出一片天，但現在沒有技術優勢和資本支持，很難站穩腳步。加上投資人的眼光從曾經熱門的SaaS轉移焦點，開始把資金投入AI、硬體和Deeptech，並且更加重視新創公司是否擁有獨特的資料庫和演算法，抑或能否與大型AI模型競爭、互補等，條件可說是相當嚴苛。

在這場AI競逐中，新創公司光有技術還不夠，還得看看是否有本事快速達成「1億美元年度經常性收入」（ARR），否則難以吸引後續投資，甚至難以生存，因此AI創業者除了有技術，還要有清晰的市場策略，才能在這場高門檻的競賽中脫穎而出。

雖然AI的發展由少數幾個科技巨頭掌控，但臺灣還是能找到切入點。隨著AI科技日益普及，資金也將逐漸從建立大型AI模型，轉向應用領域，這對臺灣來說是個機會，可以嘗試發展邊緣AI，也能開拓更多實際應用場景，或是在OpenAI等企業建立的基礎上，利用繁體中文訓練自己的基礎模型，由於主要研發成本已由大企業承擔，臺灣新創公司可用更少的資源投入，技術差距也大幅縮小，讓AI應用的可能性大增。

臺灣與日本產業互補創雙贏

臺灣新創實力不容小覷，但進軍國際仍充滿荊棘，尤其是美國市場，更是競爭激烈。畢竟，只要能在美國站穩，就有機會立足全球，但實際上能打入美國市場的臺灣企業寥寥無幾，無論是SaaS、軟體或科技服務，都面臨巨大挑戰。

在探索市場機會的過程中，我發現日本或許比其他市場更適合臺灣企業發展。疫情前2年，我親自走訪日本創業環境，並與當地創投合作，促成他們投資臺灣新創。日本雖是經濟強國，但創業環境保守，創投資金大多集中在早期階段，缺乏晚期資金，導致許多潛力企業難以成長至國際規模。過去，日本透過制定VHS、MP3、PHS等標準規格來推動產業發展，但隨著這些標準被全球市場淘汰，消費電子、電信與家電等產業逐漸萎縮，如今只剩半導體與汽車產業仍具競爭力。

面對AI、半導體與新能源技術的崛起，日本政府開始加速創新，推動創投、補助計畫與法規改革，吸引國內外資本投入創新產業，尤其是在半導體、AI、數位轉型等領域提供大量資源。隨著日本市場資金流向改變，中小型創投基金興起，這為臺灣新創企業帶來難得的機會，透過日本的創投資金、政府支持與市場需求，臺灣企業能在當地尋找合作夥伴，進一步拓展事業版圖。

日本是臺灣第三大貿易夥伴，近年來日本政府積極發展半導體、物聯網、AI與新能源產業，而臺灣在相關領域皆具備技術與供應鏈優勢，特別是AI發展仍處初期的日本，需要臺灣的技術與創意；此外，日本汽車產業面臨美中電動車的夾殺，臺灣的電池與零組件技術也有機會打入市場，更重要的是，臺灣日語專業人才眾多，使企業進入日本市場的適應力提升，都為臺灣企業帶來國際發展契機。