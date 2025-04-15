TEDIBOA領航飛進歐洲

【撰文／編輯部】

隨著全球無人機應用範圍持續擴大，市場正迅速成長，根據國際研究機構 Drone Industry Insights預測，2030年全球無人機市場規模將達500億美元，範疇包含無人機硬體、軟體、服務等，年平均複合成長率達6.2%。

工研院2月中參與由全球知名國際無人系統協會（AUVSI）首度於歐洲舉辦之杜塞道夫歐洲無人機系統展（XPONENTIAL Europe 2025），在「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）領軍的臺灣館中，展出經濟部產業技術司支持的8項科專無人機創新技術。

讓世界了解臺灣的無人機研發能量

工研院院長劉文雄表示，全球無人機應用範圍持續擴大，其中歐洲成長快速，預估將很快躍升為全球第二大無人機市場。工研院作為我國重要研究機構，以展現無人機研發能力、攜手產業聯盟、爭取海外商機等三大策略，加速臺灣無人機產業發展。今年透過「台灣卓越無人機海外商機聯盟」發起，工研院首度參加杜塞道夫歐洲無人機系統展，攜手聯盟的能量，讓世界了解臺灣具備完整的無人機研發能量，進一步協助國內企業爭取海外合作商機，建立國際長期夥伴關係。

物流、漁搜、巡檢 無人機執行任務更高效

本次工研院展出「無人機應用」、「軟體系統」與「關鍵模組零組件」三大技術領域。在應用領域，「物流無人機」提供偏遠地區高效物流解決方案，具備高效率馬達和模組化酬載設計，能確保長時間穩定運行、提高物流服務的效率，已於日本神戶工業區完成貨物遞送作業示範。

在軟體系統領域，展出「AI無人機隊系統」的多元應用，從智慧交通橋梁巡檢、遠洋漁業提升漁搜效率，以及智慧倉儲室內巡檢等。例如遠洋漁業過去漁場搜尋，仰賴直升機、海鳥雷達等設備進行漁探，但直升機的成本高昂，透過無人機巡航，集合智慧航點自動生成和即時影像傳輸，不僅可節省成本，更可以提升漁撈操作效率3倍。

「5G圖傳模組」則能展現5G高穩定、低延遲的重要性，例如競速無人機比賽應用，透過5G低延遲圖傳技術降低飛手操控無人機的延遲感，飛手看到影像只需要約0.04秒，比一般5G手機圖傳須0.2秒快了五倍。此技術已與仁寶電腦合作，將高畫質5G攝影機落地多元應用，如飛競賽事、賽事轉播、智慧工廠、遠程操控天車等。

關鍵模組零組件助力 無人機安全穩定

在關鍵模組零組件領域，「動力模組：馬達及電子調速器」專為中大型無人機設計，以創新的馬達與槳葉設計，利用空氣冷卻進行高效散熱，並結合特殊的無感控制技術，可提升約10%的最大推力輸出，讓無人機從起飛、飛行到穩定降落更加順暢，系統更具備雙重命令與雙向通訊功能，可改善傳統動力模組僅單一油門功能、缺乏通訊能力，導致動力狀態無法即時掌握之安全隱患。

「冗餘飛行控制器」通過兩套飛控系統進行協同決策與故障備援，如同無人機的大腦，確保無人機在各種極端環境下依然能順利執行任務，大幅提升系統的安全性與穩定性；針對小型化應用，「微型飛控板」整合先進演算法與快速反應技術，實現精準操控，同時具備高整合性、小型化與模組化功能擴充能力，提供靈活的整合性解決方案，讓不同類型的無人載具能適應多種應用場景。

此外，無人機的續航力是決定應用範圍與效能的關鍵，在展會中，工研院展示最新研發的高能量鋰電池，成功將無人機的續航里程提升1.5倍，更研發出能搭載「氣冷式燃料電池」的無人機，在5公斤酬載的條件下，能持續飛行181分鐘，目前已順利完成高山醫療物資運送及跨海物資遞送的驗證測試，累積飛行距離突破1,000公里，為無人機應用開闢更廣闊的可能性。

攜手國際機構 共創無人機產業新生態

本屆無人機系統展共吸引來自33個國家、184家無人機相關廠商參與，臺灣也有25家業者參展，展現臺灣無人機技術的完整生態系。為進一步加深在無人機與自主系統領域的國際合作與技術交流，工研院本次亦特別拜會4家國際重要企業與機構，包括德國航太中心（DLR），以及參與Fraunhofer無人機旗艦計畫ALBACOPTER之微電子電路與系統研究所（Fraunhofer-IMS）等，為促進臺灣無人機技術交流與尋找產業合作契機，持續深化國際鏈結，建構韌性與前瞻性的無人機自主研發生態系。