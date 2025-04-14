AI落地 進入平民化時代

【撰文／陳怡如】

隨著生成式AI的廣泛應用，AI已走下科學神壇，進入百工百業、日常生活，任何人都有機會因AI而受惠。工研院先前舉辦「AI賦能．半導體領航：2024南臺灣產業創新策略論壇」，邀請石化、半導體等產業領袖，針對「產業AI化」和「AI平民化」角度，剖析AI對產業的提升與影響。

看來好似橫空出世的AI，其實早在1956年，人類世界就已第一次出現「人工智慧」這個名詞，至今已有68年歷史。這些年AI開始受到廣泛矚目，起源於2010年，機器學習技術有了重大突破，開始產生革命性影響。

工研院執行副總暨總營運長余孝先表示，當時工研院就已看到這個趨勢，在2013年加大AI投入力道，身為國家智庫，也在2015年提出3個策略：第一是產業AI化，就是產業導入AI提升競爭力；第二是AI產業化，當愈來愈多產業導入AI，AI本身也形成一個產業，出現各式技術及應用供應者；第三是AI平民化，AI不只有企業可用，一般人也能參與，就像ChatGPT一樣。「產業AI化」與「AI產業化」也被納入政府的「AI行動計畫」當中。

「近年生成式AI大熱之後，大家開始體會到AI平民化的時代已經到來。」余孝先比喻，好比當年美國淘金熱，第一波賺錢都是賣鏟子的人，有了鏟子才能挖金子，對應到現在AI發展，第一波賺錢的人，是做訓練晶片或伺服器的業者，隨著愈來愈多企業購置設備，AI也開始深入百工百業，每個人都可能因為AI而受惠。

化學材料業導入AI 留才是關鍵

「沒有AI，一定會被淘汰！」臺灣老牌石化業李長榮集團近年轉型半導體材料，總裁李謀偉表示，李長榮早在7、8年前就開始導入AI，像是運用AI預測原料及市場趨勢，作為產品採購和庫存依據，目前已有86%的可靠度，每年貢獻2%的採購利潤，比知名國際顧問公司預測得還精準，「關鍵就是我有8年累積的大數據。」

李長榮也在工廠機器建置感測器，目前預測維運數據的精準度高達88.9%，預測產品品質的精準度更高達94.64%。目標是希望預測工廠未來8小時的生產參數，打造關燈工廠；還要幫每位新進員工配一台機器人，「就像《星際大戰》裡的R2D2機器人一樣，可以立即給出建議，讓菜鳥瞬間變老鳥。」李謀偉認真地說。

李謀偉發現，不論國內或國外，化學材料業導入AI的比例很低，主要是因這個產業聽起來一點也不「酷」，資料科學家留不住，「這正是臺灣的機會。」李謀偉希望組織跨公司的AI公司，讓臺灣有機會把AI產業做起來，根本解決人才問題。

企業導入AI重點 搞定繁瑣耗時庶務

群聯電子執行長潘健成觀察，現在每個企業都知道要用AI，但根本問題是不知如何用。目前企業導入AI有兩條路，一是用雲端，但有資料隱私洩漏的問題；二是用本地端，過去建置設備費用高昂，但隨著伺服器愈趨平價，就像Email系統一樣，如今每個企業都能負擔，「很快AI走入Edge（邊緣運算）端也是必然！」

群聯在2023年發表平民版AI解決方案「aiDAPTIV +」，僅新臺幣300萬元的設備就能訓練大語言模型。他認為，企業導入AI的重點，不在於解決高深的學問技術，而是用來搞定平日繁瑣耗時的「庶務」，這才是企業最需要AI幫忙的地方。

目前群聯已累積200多個場域驗證（POC），比如運用AI快速整理簡報內容、摘要演講重點，也和醫院合作，將醫生看診內容快速整理成病歷，讓醫生有更多時間與病人溝通；也與新光醫院合作，訓練AI判斷正子斷層造影影像，減少醫生因疲勞而出現解讀錯誤的可能。

「如今社會需要大量的AI工程師，要從學校和職場訓練開始做起，」潘健成表示，如果學校能入手平民版的AI設備，不僅學生受惠，還能開課讓業界人士進修，以此培養大量AI人才，讓技術根留臺灣，「以前臺灣PC做到全球第一，AI可能是臺灣另一個機會。」

醫院數位轉型 以AI科技造福人類

臺中榮民總醫院連續3年入選美國《新聞週刊》（Newsweek）全球智慧醫院300強，2024年更一舉挺進全球百大智慧醫院，成為全臺唯一。這項榮譽，正是一連串數位轉型的善果。臺中榮民總醫院院長陳適安認為，AI用在醫療產業，是重要議題。

由於偏鄉交通不便，急重症患者可能在救護車送醫途中就失去生命徵象，臺中榮總善用臺灣成熟的資通訊技術，在埔里分院的救護車安裝攝影機監視器，病人一上車就貼上心電圖貼片，並連接病患影像監視器，沿路一直發送訊號，同時透過定位資訊，讓急診室人員隨時掌握病患狀況及到達時間，提升救護效率。

為了不讓訊號斷線，臺中榮總還和中華電信合作，在救護車行駛路線上布建5G裝置，至今已拯救近400位病人，「透過臺灣自有的AIoT裝置，開出一條智慧型5G救護車廊道。」陳適安說，臺中榮總用智慧醫療證明了，AI不是甚麼酷炫技術，而是真正走入百工百業，造福人類的實用科技。