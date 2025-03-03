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AI、半導體煥新南部產業能量

聯合新聞網／ 工業技術與資訊
工研院提出「南臺灣產業創新策略」，以AI與半導體為雙主軸，盼再創南臺灣產業高成長曲線。
工研院提出「南臺灣產業創新策略」，以AI與半導體為雙主軸，盼再創南臺灣產業高成長曲線。

【撰文／陳怡如】

在AI與半導體產業帶動下，南臺灣從傳統產業轉型為創新樂土。工研院日前舉辦南臺灣產業策略論壇，提出「南臺灣產業創新策略」，聚焦「半導體南向，產業鏈聚能量」與「產業AI化，AI平民化」雙主軸的產業架構，倡議產業提早布局，共創嶄新商機。

南臺灣過去以石化、鋼鐵、農業等傳統產業為主，隨著AI技術崛起，半導體需求也快速攀升，隨著上下游大廠紛紛進駐，產業供應鏈日益完整。政院也於2025年初，通過「大南方新矽谷方案」，將串聯半導體S廊帶，力拚臺灣進入AI應用時代。

南臺灣產業前景佳，工研院提出「南臺灣產業創新策略」，以AI與半導體為雙主軸，盼再創南臺灣產業高成長曲線。

工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲指出，各縣市產業各具特色，如雲林推動運動科技、嘉義聚焦綠能與無人機、臺南與高雄發展半導體與先進材料、屏東專注太空科技，產業聚落多元布局，未來應以「半導體南向，產業鏈聚能量」和「產業AI化，AI平民化」雙主軸，帶動南臺灣百工百業不斷升級。

半導體方面，南部產業鏈逐步擴展至晶圓製造及IC設計，並聚焦化合物半導體與先進封測兩大領域。AI則成為產業發展的關鍵，工研院倡導打造AI技術中央廚房，客製化技術應用於製造、零售、醫療、農業等領域，推動產業AI化，緩解缺工問題，讓中小企業與民眾均能受益。

林昭憲表示，工研院於南臺灣的「AEFX」發展策略，涵蓋四大方向：打造化合物半導體產業應用加速器（Accelerator）、完善封裝測試及化合物半導體的虛擬產業專區（Ecosystem）、發展AI核心技術平台（AI Foundry）以及建立百工百業AI化中心（AI-Xmation Centers）。此策略將強化半導體產業優勢，助力南臺灣傳統隱形冠軍升級轉型，成為新的創新樞紐。

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