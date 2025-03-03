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部立醫院與產官學研簽署「永續倡議書」

聯合新聞網／ 工業技術與資訊
衛福部帶領26家部立醫院攜手工研院等產官學研共同簽署「永續倡議書」，為保護地球開啟重要里程碑。
衛福部帶領26家部立醫院攜手工研院等產官學研共同簽署「永續倡議書」，為保護地球開啟重要里程碑。

【撰文／梁雯晶】

響應聯合國SDGs永續發展與總統賴清德2050淨零排放政策，衛福部帶領26家部立醫院攜手產官學研共同簽署「永續倡議書」，為促進健康福祉、永續發展、愛護地球開啟重要里程碑。

淨零排放不僅關係到經濟產業發展，醫療產業的永續亦不可忽略。事實上，醫療產業占我國總碳排的4.6%，高於全球醫療產業平均碳排量的4.4%，顯見醫療機構推動淨零排放已刻不容緩。

為此，衛福部帶領26家部立醫院攜手產官學研共同簽署「永續倡議書」，共同簽署及見證的單位包含TAISE台灣永續能源研究基金會、26家部立醫院、衛福部、醫福會、環境部、陽明交通大學、中原大學、清華大學、雲林科技大學、成功大學及工研院。

衛福部部長邱泰源表示，為積極推動永續發展，衛福部已研議將永續發展納入醫院評鑑，目前部醫體系內已與經濟部及環境部共同合作推動醫療院所綠色節能淨零碳排輔導計畫，陸續協助醫院進行碳盤查、培育碳盤查種子人員。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐進一步說明，新成立的「部醫永續推展中心」將協助整合部醫的四大永續工作，部醫也將在北中南三區規劃由臺北醫院、臺中醫院、旗山醫院分別設立推展中心，帶領所有部醫共同推廣與落實醫療永續。

在推動醫療永續的技術層面上，工研院執行副總暨副院長胡竹生提到，此次合作聚焦碳盤查、能源管理、廢棄物資源化等技術，目前已初步規劃兩方向，一為碳盤查教育訓練、認證與導入，未來只需透過「一站式雲端永續碳管理平台」並導入相關碳係數資料，即可無縫接軌提供部立醫院使用；二為「廢水處理與回收」，工研院目前已有完整的水處理技術，未來將提供醫療院所高效降解抗生素之解決方案，加速資源循環利用。期望藉由此次合作促進國內醫療體系永續發展，用科技讓臺灣醫療成為國際綠色典範。

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