2025年臺灣製造業成長6.5% AI扮火車頭領跑百工百業

【撰文／梁雯晶】

地緣政治與科技競局使得產業由全球化走向區域化，分散生產、供應鏈趨於零碎的趨勢下，2025年製造業的面貌如何？工研院日前舉辦「2025年臺灣製造業暨電子零組件產業景氣展望」，預估2025年全球貿易將重返溫和擴張態勢，帶動臺灣製造業正向成長。

通膨下降、歐美降息，全球景氣在2024年逐步復甦，展望2025年，AI將成為產業火車頭，帶領臺灣產業向前邁進！

根據工研院IEK製造業趨勢預測模型（IEK Current Quarterly Model；IEKCQM），2024年臺灣整體製造業成長12.33%，其中以資訊電子業24%表現最為出色，預估2025年製造業將成長6.48%，總產值上看新臺幣25.9兆元。

工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲表示，在AI熱潮下，除了終端及邊緣運算產品需求增加外，歐美國家也紛紛來臺探詢無人機、機器人供應鏈的機會，「2025年臺灣半導體產業預計有16%的成長，產值達新臺幣6兆元，且不僅是半導體產業受惠，AI將成為引領產業成長的火車頭，拉動臺灣百工百業成長。」

四大工業持續正成長 關注三大國際議題

工研院產科國際所經理陳佳楹進一步分析，2025年資訊電子業年成長率10.33%居冠，半導體先進製程與封裝技術將成為產業的驅動引擎，促使IC設計產業產值提升。

金屬機械業年成長率3.54%居次，在中國政府加大房地產業支持力度、各國利率下降助消費振興、永續淨零風潮加速綠色基礎建設需求、全球半導體與航太等產業發展帶動業者投資意願轉強等因素影響下，產業需求回升。

通膨趨緩、國內消費力回升，預估民生工業年成長率為3.53%。國際採購回歸常軌，帶動服飾品牌、零售餐飲、表演藝術及運動賽事消費回升；景氣回溫雖刺激石化產品需求，但石油價格持續走低，業者多以策略性調降產能因應，因此預估化學工業微幅成長2.42%。

整體而言，在AI浪潮帶動下，2025年臺灣製造業仍呈現正成長。但陳佳楹也提醒，國際情勢變動難測，仍須時刻保持審慎心態。工研院也針對影響製造業發展態勢的三大國際議題─地緣政治、產業AI化、永續供應，提出策略建議。

在地緣政治的部分，貿易保護主義抬頭，企業可以藉由發展特色領域調整全球生產布局，擴大與國際企業的合作，強化產業韌性與競爭力；在產業AI化方面，政府可以參考其他國家作法，為AI技術訂定明確的治理規則，優先由製造、醫療、零售、電商等產業切入，建立產業化AI中心，幫助業者降低發展AI應用技術的門檻；面對永續供應的浪潮，工研院則建議政府要和業者協力合作，開發科學化淨零減碳方法，推動臺灣產業綠色數位雙轉型。

供應鏈重組 臺灣電子零組件再現優勢

國際情勢雖詭譎多變，但對於臺灣產業不見得為全然負面。美中貿易戰開打後，去中國化策略牽動供應鏈布局，臺灣擁有堅強的研發製造實力，特別是在電子零組件產業方面，更是扮演全球供應鏈的關鍵角色。

工研院產科國際所經理羅宗惠表示，在全球供應鏈重組的局勢下，臺灣電子零組件產業將再現優勢，整體需求由弱轉強，帶動產品規格全面升級，「2025年臺灣電子零組件產業將迎接新商機，年成長率預估達5.4%，產值達新臺幣2.24兆元。」

但羅宗惠也提醒，美國大選甫落幕，川普新政有待觀察，尚無法確保最終訂單量的情況下，雖然電子零組件產業正在加速海外擴產規模，但目前產能仍處於剛起步的狀態。

此外，電子零組件產業還有兩個值得注意的議題。第一，在AI應用大爆發的情況下，已改變電子零組件原有設計思維，逐漸朝向符合AI運算力、傳輸力及散熱力需求的嶄新設計發展；第二，指標性品牌廠商蘋果（Apple）宣布將於2030年達到供應鏈碳中和，淨零減碳已成為產業當務之急，過多的碳排將成為未來發展的負擔。

供應鏈五大挑戰 溫和成長仍須審慎應變

台灣永續供應協會創會理事長賴樹鑫表示，製造業是支持經濟成長與產業發展的重要基礎，如今在AI熱潮之下展現新成長動能，但仍面臨五大挑戰，包括：美國與中國脫鉤、國際禁止強迫勞動的限制、雲端網路威脅風險的增加、極端氣候事件的惡化，以及ESG議題與相關法規的落實。

要因應挑戰，他建議產業應加強供應鏈韌性及遵循合規管理，使供應鏈從過去強調成本優勢競爭的模式轉成價值鏈競爭，並運用創新AI技術建立主動式風險管理指標，建立及時應變的彈性。

展望2025年，臺灣製造業及零組件產業可望延續溫和成長的態勢，但仍需保持謹慎應變的態度，迎接未來嶄新的契機與挑戰。